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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Вадим Денисенко: У Путина есть три сценария войны для Украины

 Тарас Паньо / Depo.ua

Обострение ситуации на Донбассе удивительным образом совпало с жалобами оккупационной администрации Крыма на критическую нехватку водных ресурсов, которые на протяжении зимы не пополнили даже частично.

Вчера представители оккупационных властей Крыма в очередной раз пожаловались на критическую нехватку воды. В частности, заместитель председателя российского "правительства" на полуострове Светлана Маслова заявила, что ресурса водохранилищ, из которых вода поступает в оккупированный Симферополь, "при существующих притоках и ограниченном водозаборе" хватит только на 140 дней. При этом зимние дожди так и не наполнили крымские водоемы. "Объем водохранилищ Симферополя и Симферопольского района - полезный и который можно было бы использовать - Симферопольское водохранилище: 3% полезного объема, Аянское водохранилище: 55%, Партизанское 7%", - уточнила та же Маслова.

При этом на Донбассе происходит масштабное обострение, а на 19 сентября назначены выборы в российскую Госдуму.

Прокомментировать возможную взаимосвязь этих событий и процессов мы попросили руководителя Украинского института будущего Вадима Денисенко

- Заявления о критической ситуации с водоснабжением Крыма являются обычными жалобами оккупационной администрации, или идет речь о каком-то политическом сигнале со стороны Кремля?

- Заявления крымской власти могут быть сигналом о возможности скорой эскалации ситуации вокруг этого вопроса.

Срок в 140 дней, о котором говорят представители России в Крыму, как раз совпадает с тем, который остался до выборов в Государственную думу России. Эти выборы будут для власти России сложными, поскольку партия власти может потерять стабильное большинство. И сейчас им нужна победа в каком-то конфликте. И ничего лучше, чем история с Крымом, они придумать сейчас не могут.

Но даже если начнутся боевые действия, и даже если Россия захватит Крымский канал на территории Украины, вода в Крым попадет не раньше, чем в марте следующего года. Потому что существуют определенные технологические моменты. Первый из них заключается в том, что Крымский канал всегда на зимний период очищали, а затем происходил процесс так называемого "замачивания". Другой технологический момент заключается в том, что движение воды по каналу и в водохранилища в Крыму обеспечивается насосными станциями - в районе Красноперекопска, а также другими. Которые простаивают с 2014-го года, и сейчас требуют капитального ремонта. Нужно несколько месяцев, чтобы их начать ремонтировать, чего сейчас не происходит.

Конечно, запустить воду по каналу можно и зимой - лишь бы не было мороза. Но зимой температура в степном Крыму, как правило, отрицательная. И вода раньше следующей весны по каналу вряд ли пойдет.

Очевидно, что россиянам нужна "гуманитарная война за воду", но пока они делают все возможное, чтобы не продемонстрировать своей готовности эту войну начать.

- В случае, если конфликт за воду таки начнется, как, по Вашему мнению, он может протекать?

- Сейчас, как мне кажется, есть три варианта развития событий. Вариант первый - начало реальной войны за плотину. Захватывают ее - и сразу начинают переговоры о прекращении конфликта. Этот вариант привлекателен, поскольку речь идет об очень кратковременном конфликте, которому можно придать "гуманитарный" характер, но финал этого конфликта, при котором российские войска оказываются на дамбе в степи на выдвинутом вперед "балконе", не очень привлекателен с точки зрения стратегии.

Вариант номер два - масштабная наступательная операция, при которой Россия наступает из Крыма и пробивает "коридор" из Донбасса, выходя где-то до уровня Каховки. После чего создает какие-то марионеточные "народные республики" на захваченных территориях. Но этот вариант невозможен без полной дестабилизации ситуации в Украине. Нужно организовывать какой-то беспорядок в Одессе, хаос в Киеве, и так далее. Нужна очень масштабная и очень сложная гибридная наступательная операция с непредсказуемым результатом.

И третий вариант - это попытка по максимуму поднять градус противостояния, но обойтись в основном дипломатическими средствами. Например, боевики "ДНР" могут фактически заблокировать подачу воды в Мариуполь, поскольку тамошняя система водоснабжения находится под их огневым контролем. После чего начинаются переговоры, с привлечением международных посредников, о возможности разблокирования водоснабжения Мариуполя в обмен на возвращение воды в Северо-Крымский канал.

Такими мне представляются три основных сценария "войны за воду". Которые, в зависимости от обстоятельств, могут частично смешиваться или изменять свой масштаб.

- Наличие четвертого, вполне мирного варианта, вы даже не рассматриваете? Например, перенос заводов, какие-то инициативы, направленные на опреснение?

- Закрытие промышленности проблем с водоснабжением Крыма не решит. Поскольку главным потребителем там сейчас является население, в частности, крупных городов - Севастополя и Симферополя, и, конечно, российские военные базы. Варианты с опреснением требуют значительных средств, времени и технологий. В противном случае на выходе из примитивных опреснителей будет вода для технических нужд.

- А реален ли пока чисто гипотетический вариант своеобразного геополитического обмена - выход из Донбасса в обмен на воду для Крыма?

- Россияне на подобный обмен не пойдут. Они играют на повышение, им нужен конфликт для достижения тактических целей. И сейчас не только Россия, но и другие геополитические игроки готовы к нагнетанию противостояния. Но при этом никому не нужна полномасштабная война.

Поэтому наиболее вероятным вариантом развития событий я как раз и считаю своеобразную "силовую дипломатию" России, когда контролируемые Кремлем боевики поднимают градус на линии соприкосновения, оставляют без воды Мариуполь - после чего надеются, что в Киеве задумаются над поступками. Меньше, но также вероятна спецоперация по захвату дамбы.

- А, по Вашему мнению, готова ли Украина противостоять подобной спецоперации?

- Исключительно на дамбе мы можем противостоять России, поэтому в Кремле и попытаются осуществить более комплексный подход, с Донбассом, осуществлением провокаций, искусственным обострением внутренних противоречий и так далее. Кроме того, хотя бы частично "дипломатическая" победа для Путина сейчас интереснее, чем исключительно военное решение проблемы.

При этом у Украины есть немало возможностей противостоять военной агрессии России. И на России есть уязвимые цели в регионе - вроде Крымского моста. Но все мы понимаем, что вряд ли кто-то в Киеве отдаст сейчас приказ на уничтожение Крымского моста.

Другой проблемой является то, что в Украине сейчас отсутствует масштабная территориальная оборона.

Если бы сейчас было 400-500 тысяч бойцов-участников территориальной обороны, с оружием, ситуация с вероятными российскими провокациями была бы совсем другая. А сейчас имеющиеся законопроекты предусматривают, что тероборона будет скорее общественной организацией, чем полноценной боевой единицей, подчиненной командованию ВСУ. В результате процессами создания теробороны и дальше будут руководить скорее парамилитарные организации, чем государство.
 

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