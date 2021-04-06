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Хуже будет всем. Как власть решила сэкономить на больничных
В правительстве предлагают переложить основную тяжесть оплаты больничных на работодателей, а заболевшим сократить размер выплат.
Министерство социальной политики разработало проект закона, который предусматривает оптимизацию функций Фонда социального страхования Украины. Именно из этого фонда все работающие, которые платят единый соцвзнос (ЕСВ), получают часть компенсации по больничным листам.
Однако если законопроект будет принят в той редакции, которую предложило министерство, то каждого из заболевших ждут неприятные новости - сократятся выплаты в случае временной потери трудоспособности.
В частности, если сегодня помощь в размере 50% средней заработной платы работника, получает тот, кто имеет страховой стаж до 3 лет, то министерство предлагает увеличить его до 5 лет и так далее (см. табл.).
Как начисляются больничные в Украине: факт и проект
|Процент от средней зарплаты работника
|Стаж (факт), годы
|Стаж (проект), годы
|50
|до 3
|до 5
|60
|3-5
|5-10
|70
|5-8
|10-15
|80
|нет категории
|15-20
|100
|8
|более 20
Таким образом, чтобы получать те же выплаты, что и сегодня, работникам нужно будет иметь в запасе гораздо больший страховой стаж.
Болейте, но мы проверим
Кроме того, разработанный законопроект предусматривает ужесточение контроля за законностью и обоснованностью выдачи больничных листов. Для этого планируется создать в Фонде соцстрахования институт страховых экспертов-врачей. Предполагается, что их задачи и функциональные обязанности еще будут определены Кабинетом Министров, но уже этим законопроектом Минсоц хочет наделить их правом проверять обоснованность выдачи больничных. При этом под проверки будут попадать как врачи из государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, так и врачи-предприниматели. И если будет установлено, что кто либо из них выдал больничный лист необоснованно, то он должен будет компенсировать выплаты по такому документу из собственного кармана.
Еще одно ужесточение порядка финансирования больничных - они не будут оплачиваться за период простоя предприятия. То есть, если завод остановился и вы заболели, то больничный вам не положен. Единственное исключение - если вы заболели еще до того, как предприятие вышло в простой.
Работодателям будет несладко
Также неприятное нововведение ждет и работодателей. Сегодня именно собственник бизнеса оплачивает из своего кармана первые пять дней больничного листа сотруднику, а уже с шестого дня он финансируется за счет средств Фонда соцстрахования. Министерство предлагает увеличить срок для работодателя до 10 дней.
Учитывая, что в большинстве своем больничный лист выдается на срок 7-10 дней, то получится, что львиная доля расходов по их оплате ляжет именно на плечи бизнеса. Поэтому принятие законопроекта именно в такой редакции приведет к тому, что расходы на оплату заболевших у работодателей вырастут вдвое, и уйти на больничный для сотрудников станет очень проблематично. Хотя частичной компенсацией для работодателя будет увеличение нормативов по необходимому страховому стажу, о котором говорилось в начале статьи.
Однако законопроект содержит и нормы, которые должны увеличить выплаты из Фонда социального страхования. В частности, одна из них касается помощи по беременности и родам - она будет распространяться не только на тех, кто усыновил ребенка в течение двух месяцев со дня его рождения, но и на тех, кто взял ребенка под опеку.
Также уточняется норма, касающаяся помощи на погребение. Сейчас размер ее устанавливает Фонд, но не менее одного прожиточного минимума (на данный момент - 2189 грн). В законопроекте предлагается увеличить помощь до двукратного размера прожиточного минимума.
Приходится экономить
Появления законопроекта, который существенно ужесточает условия финансирования и сокращает размеры выплат на случай болезни, вызваны дефицитом средств, который образовался у Фонда социального страхования. "ДС" уже писала, что в бюджете Фонда образовалась дыра в 2,6 млрд грн из-за увеличения выплат в связи с эпидемией коронавируса. Например, в декабре прошлого года нужно было оплатить больничных на 2,4 млрд, тогда как в декабре 2019 г. - всего на 0,9 млрд. В январе 2021 г. также пошли значительные расходы по этой статье - заявок было подано на 1,27 млрд грн, тогда как годом ранее - на 0,92 млрд грн. Лишь в конце марта Фонд сообщил, что получил из госбюджета 400 млн грн и направил их на выплату больничных и декретных.
Сколько денег удастся сэкономить, подсчитать трудно, но речь идет о миллиардах гривень. Например, в прошлом году на выплаты по временной потере трудоспособности Фонд направил 12,4 млрд грн. Но одна только норма о том, что работодатель должен будет оплачивать сотруднику не 5, а 10 первых дней болезни, переложит львиную долю из этой суммы расходов по больничным на бизнес.
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