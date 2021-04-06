«Ширка-2021», Тимошенко и люди Коломойского: Почему «слуги» заговорили о широкой коалиции

Юрий Васильченко / Depo.ua

Вчера первый вице-спикер Руслан Стефанчук заявил, что ради изменений в Конституции "слуги" будут вынуждены пойти на широкую коалицию в ВР. Юлия Тимошенко тут же отреагировала заявлением, что коалиция возможна, но есть несколько условий. Партийный лидер "СН" Александр Корниенко добавил к сказанному, что у правящей партии и "Батькивщины" есть существенные различия во взглядах.

Разговоры о коалиции в Верховной Раде вместо формально существующего монобольшинства, которое уже давно не является монолитной командой и преимущественно принимает решения благодаря сателлитам из "Доверия" и "За будущее" и отдельным внефракционным депутатам (чаще всего среди них - фигуры, которые связывают с Ринатом Ахметовым), идут не первый месяц. Но дальше разговоров дела не идут. Вот и на этот раз Стефанчук, говоря о широкой коалиции, употребил словосочетание "это мое предположение".

Действительно, без конституционного большинства в Раде внести изменения в Основной закон невозможно. В то же время потенциальные коалицианты - "Батькивщина" и "Голос" - создают для власти больше проблем, чем пользы. В "Голосе" раз за разом вспыхивают внутренние распри, и эта фракция, кажется, держится вместе только потому, что ее участники понимают, что в одиночку вообще никому не будут интересны. А вот амбициозная Юлия Тимошенко, похоже, выжидает подходящего момента, когда от "слуг" отпадет кто-то из сателлитов и им останется идти или на договоренности с "Батькивщиной", или на досрочные выборы парламента.

Почему "Батькивщина" и "слуги" все никак не могут договориться

Собственно, торги об условиях дружбы партий Тимошенко и Зеленского начались еще до внеочередных парламентских выборов 2019 года. Точнее "бело-сердечные" делали намек за намеком, но "слуги", взяв на выборах невероятное количество мандатов, в друзьях не нуждались. Оставшись неуслышанной, Тимошенко в ноябре 2019-го объявила о переходе в оппозицию к "слугам". Официально - из-за закона о рынке земли. Но была и другая версия: мол, представителя "Батькивщины" не поставили во главе Государственной продовольственно-зерновой компании.

В течение почти всего прошлого года Юлия Владимировна и ее соратники критиковали правительство, доставалось от них и президенту. Но 5 ноября "Батькивщина" неожиданно для многих поддержала проект госбюджета. С этого времени и стоит вести отсчет нового этапа торгов за коалицию. Среди претендентов на участие в ней появлялись то "За будущее", то "Батькивщина", то "Голос". В то же время еще в январе спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил, что не видит смысла в новой коалиции, а ситуативные союзы в парламенте и так есть. А в конце января президент Владимир Зеленский заявил, что депутаты фракции "Батькивщина" в своем "переобувании" превосходят по скорости гепарда. Но несмотря на взаимные насмешки, уже в феврале снова начались разговоры о коалиции "слуг" и "Батькивщины". Более того, в партии Тимошенко предложили утвердить общую программу.

На этом фоне внимание СМИ привлекла переписка Тимошенко с главой президентского офиса Андреем Ермаком, из которой стало ясно, что Юлия Владимировна поддерживает тесные связи с Банковой. Ермак сказал, что не исключает союза с партией Тимошенко. Но в конце концов коалиция с "гепардом" тогда так и не сложилась.

В марте время от времени появлялись сообщения о каких-то переговорах на тему широкой коалиции в парламенте. В то же время Александр Корниенко заявлял: официальных предложений ни от одной фракции о коалиционных переговорах не поступало. И добавлял: партия "Слуга народа" утвердила доктрину, потенциальные участники коалиции могут с ней ознакомиться, и если есть общие точки соприкосновения, могут выходить с предложениями о переговорах. Прошло меньше месяца, и политические силы снова начали толочь воду в ступе. Иначе все эти разговоры о "ширке" на сегодняшний день назвать нельзя.

Как могут повлиять на коалицию выборы на Прикарпатье

Но возможна ли большая коалиция в ближайшем будущем? Подобное объединение обяжет "слуг" делиться должностями в парламентских комитетах и удовлетворять пожелания союзников. Особенно когда речь идет о "Батькивщине", аппетиты которой точно не ограничатся креслами руководителей госпредприятий, а будут включать и министерские портфели. Как говорит Тимошенко, когда страна в состоянии войны, пандемии, падения экономики, нужно формировать "самый сильный Кабмин". Не себя ли она видит во главе такого правительства?

С другой стороны, после скандальных выборов на Прикарпатье будет интересно наблюдать за поведением группы "За будущее". Голосовать вместе со "слугами" значит или проглотить обиду за поражение своего Александра Шевченко, или никакой обиды и не было, а перед нами разыграли спектакль, как власть не допустила в парламент очередного депутата с орбиты Коломойского. Не исключено, что потенциальные участники коалиции также ожидают реакции руководителей "За будущее". Чтобы в случае чего подставить "слугам" свое плечо. Сначала ситуативно, а дальше уже как получится.

А вот устойчивое объединение политических единомышленников в ВР вокруг изменений в Конституции, то есть "ширку" в 300 голосов, представить сложно. Многих скорее устроят досрочные выборы парламента, чем существование в роли бедных родственников "слуг". Учитывая это, куда более вероятной целью коалициантов кажется объединение со "слугами", чтобы усилить в Раде турбулентность и в нужный момент громко хлопнуть дверью. Призвав к очередной перегрузке власти. Такое в нашей истории было неоднократно, так почему бы его не повторить...