Украинская делегация грубо нарушила дипломатический протокол в Катаре

Украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским грубо нарушила дипломатический протокол во время пребывания в Катаре

Об этом заявил бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян, информирует "ДС".

"Поскольку Зеленский с соратниками уже не впервые с визитом в арабских странах, то должны знать, что закидывать ногу на ногу и показывать собеседнику подошву своей обуви - там трактуется как проявление грубого неуважения к противоположной стороне. Но хорошо, хоть с шаурмой не пришли и бутылку пива глазом не открывают", - написал экс-министр в Facebook, комментируя соответствующее фото (см. выше).

На другие "проколы" украинской делегации обратил внимание бывший посол Украины в Беларуси, преподаватель Роман Бессмертный. "Анализирую фото встречи на высшем уровне в Катаре, могу сказать: "Лучше бы ее не было". Что бы не заявляла украинская сторона, результат даже не нулевой, а минусовый", - написал он в Facebook.

Бессмертный обратил внимание по крайней мере на "две вопиющих ошибки": государственный флаг Украины лежит на полу, а члены украинской делегации, в частности руководитель Офиса президента Андрей Ермак, демонстрируют обувь.

"В мусульманских государствах категорически недопустимо:

1. Сидеть нога на ногу и демонстрировать подошву своей обуви. Это считается неприличным жестом и оскорблением.

2. Подавать или принимать документы левой рукой. Левая рука считается грязной.

3. Если вы хозяин, то ни в коем случае не приглашать гостя пройти впереди себя.

Андрей Ермак, который "отвечает" в ОПУ за внешнюю политику, не знает таких тонкостей. Но должность руководителя управления по вопросам протокола и церемониала еще не отменили?!" - отметил экс-посол.

Примечательно, что в комментариях Бессмертному напомнили, что на Банковой недавно объявили конкурс на должность главы протокола.

