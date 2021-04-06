Доллар подешевел 5 апреля из-за пасхальных выходных в Европе, но банкиры обещают новое подорожание

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

Новая неделя на межбанке началась с резкого удешевления безналичного доллара: 5 апреля его курс рухнул на 18 копеек, и межбанк закрылся на 27,84-27,86 грн/$. Кассы отреагировали на это движение не так бурно. Средние курсы на продаже валюты опустились на 5 копеек, на покупке - на 10:

* до 27,90-28,10 грн/$ - на продаже;

* до 27,55-27,80 грн/$ - на покупке.

Банкиры отметили резкое снижение интереса населения к валюте. В отделения за долларом не обращаются, и в мобильных приложениях редко меняют. Вероятно, люди заняты более насущными делами.

На межбанке резко упала активность торгов: объем сделок сократился с $186 млн до $74 млн. Нацбанк на рынок не выходил, и других крупных игроков не было видно.

"В Европе и Англии отмечали Пасху, поэтому иностранцев на валютных торгах у нас не было. Они на паузе. На межбанке работали только наши игроки и доминировали валютные продавцы, спрос на доллар был совсем небольшим. Потому валютные котировки резко скатились вниз", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

В начале месяца украинские предприятия продают доллар под выплату зарплат персоналу. Поэтому в условиях временного отсутствия иностранцев допускался курсовой откат.

"Правда, такого сильного курсового движения в обратную сторону (после пятничного подорожания доллара) все-таки не ожидал. Но сработал сезонный фактор: нерезидентов остудила католическая Пасха. Наш валютный рынок варился в собственном соку и пытался спекулировать, расширяя курсовой коридор. Но обратите внимание - все это происходило на низких объемах сделок. Поэтому такое укрепление гривны рано пока ставить во главу угла", - отметил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Завтра финансисты допускают новое подорожание доллара - по мере активизации иностранцев. Они могут продолжить продажи гривневых ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма) и покупки доллара. Эксперты подтверждают активизацию вторничного рынка гособлигаций и увеличение дисконтов: нерезиденты готовы платить все больше, чтобы выйти из наших бумаг из-за ухудшения военной ситуации на Донбассе и роста политических рисков.

"Если раньше 1-1,5 годовые ОВГЗ продавались в среднем с доходностью 12-12,5% годовых, то теперь уже по 13%", - уточнил Василий Невмержицкий.

Активные сбросы гособлигаций на вторничном рынке - главный риск на текущий момент. Выплаты Минфина по старым выпускам бумаг большого притока гривны не сулят и сильно на валютный рынок не давят. На этой неделе будет только две выплаты, причем большая - в валюте:

7 апреля: проценты по гривневым ОВГЗ на 383 млн грн;

8 апреля: погашение валютных ОВГЗ на $366 млн + $6 млн процентов.

"Курсовое движение на межбанке будут определять иностранцы. Все будет зависеть от того, с какими объемами они будут выходить из ОВГЗ, и с какой интенсивностью. А со временем не исключается и подключение к покупкам доллара населения и бизнеса, для которых сезонное укрепление гривны провалено. Они могут постараться взять валюту подешевле", - заметил Андрей Шевчишин.

Считается, что иностранцы будут только продавать старые выпуски гособлигаций и не станут покупать новые. Причины те же, что и в пятницу:

* рост военно-политических рисков из-за обострения ситуации на Донбассе;

* провал вакцинации, ухудшение эпидемиологической ситуации в Украине, ужесточение карантинных ограничений и негативная реакция экономики на все это.

Завтра, 6 апреля, казначеи ждут подорожания доллара на старте межбанка до 27,83-27,90 грн/$. Дальнейшее курсовое движение будет зависеть от активности иностранцев на покупке валюты.