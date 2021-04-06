Виталий Портников: Опасно кричать «волки» и улетать в Катар

Виталий Портников / Espreso.tv

На протяжении всей прошедшей недели украинская власть привлекала внимание своих союзников к концентрации российских войск на украинских границах, просила о поддержке и давлении на агрессора.

Эти заявления были встречены с пониманием. Президент Соединенных Штатов звонил президенту Украины после беспрецедентной серии разговоров между высокопоставленными украинскими и американскими чиновниками. Уже сегодня стало известно о том, что министр иностранных дел Украины приглашен к общению с министрами иностранных дел стран Евросоюза. Появилась информация о возможных трехсторонних переговорах лидеров Франции, Германии и Украины.

Все это свидетельствует о том, что нашу озабоченность восприняли всерьез. О том, что и на Западе считают, что новое военное вторжение России в Украину - а значит, новая потеря территорий, новые человеческие жертвы, новые тысячи беженцев - отнюдь не исключены.

И в этой ситуации украинский президент отправляется в Катар. Дело даже не в том, куда именно. Дело в том, что покидает страну.

Обычно в ситуации опасности, которая грозит их государствам и чревата войной и жертвами, главы государств прерывают официальные визиты или отпуска и возвращаются домой. Прерывают, а не начинают!

О чем свидетельствует такое поведение Зеленского с точки зрения западной дипломатии и общественного мнения? О том, что никакой настоящей угрозы нет. Что все это была украинская выдумка, а российские чиновники, утверждавшие, что маневры их вооруженных сил никому не угрожают, говорили правду. И это то, что уже сегодня будут говорить российские дипломаты своим собеседникам во всех странах мира: если украинцы действительно считали бы, что на них нападут, разве президент Украины, как ни в чем ни бывало, отправился бы с визитом? Конечно, нет! Киев вас обманывает, потому что не хочет исполнять Минские соглашения. Потому что у Зеленского и его покровителей-олигархов свои личные счеты с Медведчуком. Потому что Зеленскому очень нужно было, чтобы ему позвонил Байден - вот они и использовали эту мнимую угрозу и добились своего. Они просто вас, американцев, развели как лохов ради самолюбования своего президента. Каково!

И что на это ответят западные собеседники российских дипломатов? Российские войска у границ Украины? У границ. Президент Украины в Катаре? В Катаре. Угроза есть? Есть сомнения.

Это и есть ошеломляющий и непоправимый провал украинской политики и дипломатии после очевидных успехов последних недель. Обыватель, сторонник Зеленского - как и сам Зеленский - даже не поймет, какой это провал. Потому что ни сам Зеленский, ни его помощники, ни его сторонники вообще ничего не понимают в реальной жизни. Оппонент Зеленского решит, что президент отправился в Катар не зря - а на тайные переговоры с россиянами.

А на самом деле все намного проще. Зеленский отправился в Катар просто потому, что отправился в Катар. Просто потому, что ему так захотелось. Просто потому, что ни сам Зеленский, ни его помощники, ни его сторонники не чувствуют никакой ответственности за нашу страну. Катар - так Катар, почему бы и нет?

И это вовсе не означает, что российская угроза исчезла. Это означает, что теперь нам просто не будет особо доверять, когда мы будем о ней говорить. И россияне могут чувствовать себя намного более спокойно - и у наших границ, и на нашей земле.

Нельзя громко кричать "волки" и демонстрировать, что сам ты этих волков не замечаешь.