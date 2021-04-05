«Який їхав, таку й здибав»: Кто заставил Мендель совершить каминг-аут

Юрий Вишневский / Деловая столица

Телеканал «Дом» и пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель опять вызвали скандал. Напомним, 15 марта «Дом» показал пилотный выпуск авторской программы Мендель «Взгляд с Банковой», который вызвал неоднозначную реакцию зрителей и экспертов. Но тогдашнее фиаско - это пустяки по сравнению с эфиром 4 апреля, в котором Мендель изложила «взгляд с Банковой» на закон о языке.

Как Мендель сплагиатила у ОПЗЖ

Суть скандала в том, что государственный телеканал, созданный специально для вещания на оккупированные территории, начал устами пресс-секретаря президента распространять любимые фейки пятой колонны Кремля.

Чтобы продемонстрировать, насколько явным плагиатом занялась Мендель, приведем две цитаты. Первая - это комментарий нардепа от ОПЗЖ Юрия Павленко, опубликованный «Радио Свобода» в материале «Закон о языке в 2021 году и сфера обслуживания. Некоторые депутаты обеспокоены штрафами», который вышел 15 января 2021 г.

Говоря о статьях закона о языке, Павленко заявил: «Данные статьи никоим образом не повышают желание людей общаться, говорить, знать и любить украинский язык. Эти нормы закона должны быть отменены. Они, к сожалению, только дискредитируют украинский язык и отношение людей к украинскому языку. Они, к сожалению, создают конфликт внутри страны. К сожалению, данный закон, который был принят в рамках предвыборной кампании одного из кандидатов в президенты, стал проблемой для развития Украинского государства».

Подчеркнем, что Павленко тут не оригинален. Тезисы о «предвыборном законе», который «не заставит людей любить украинский язык», многократно озвучивали другие спикеры ОПЗЖ вместе с кремлевскими пропагандистами в России и их коллаборантами в Украине, включая украинофобов на телеканалах Медведчука.

И вот теперь эти тезисы принялась повторять пресс-секретарь президента Украины на государственном телеканале, который с 1 марта значительно расширил вещание: вышел на спутник ASTRA-4А и включил 10 новых передатчиков. Как утверждает руководство канала, благодаря этому «Дом» видят почти все города временно оккупированных территорий.

«От принятого в разгар предвыборной гонки 2019 года закона о языке вся страна так и не заговорила на украинском. Зато политические любимцы регионов, в которых преимущественно звучит русская речь, по всем углам начали рассказывать о насильственном насаждении государственного украинского языка, - заявила Мендель. - Нельзя ненавистью бороться за правое дело, насаждением заставить полюбить язык, а узаконенными искусственными формами из прошлого распределять патриотов на лучших и худших».

Мендель прекрасно знает о том, что тезис о насильственном насаждении украинского языка - это тезис кремлевской пятой колонны. Она сама подтвердила, что «политические любимцы» некоторых регионов «начали рассказывать о насильственном насаждении». И затем она сама точь-в-точь повторила этот тезис уже от себя, как «взгляд с Банковой»: «Нельзя насаждением заставить полюбить язык».

Кто заставил Мендель совершить каминг-аут

Это можно назвать своеобразным каминг-аутом: Мендель озвучила позицию ОПЗЖ и затем тут же к ней присоединилась. Но в таком случае возникает вопрос, зачем она это сделала.

Конечно, тут прежде всего напрашивается предположение, что Мендель просто-напросто выболтала то, что давно было у нее в голове. Дескать, она давно является поклонницей Медведчука и Путина, именно поэтому она верит в то, что закон о языке был придуман, дабы насильно заставить украинцев полюбить украинский язык. Убеждать ее в том, что закон о языке нужен для того, чтобы обеспечить украинцам право пользоваться государственным языком в публичной сфере, - это наверное, затея столь же бесполезная, как и попытки спорить с приверженцами теорий всемирного заговора и плоской Земли.

Тем не менее остается загадкой, почему Мендель именно сейчас вдруг решила поведать о своих взглядах на закон о языке жителям оккупированных территорий. Реальных версий две.

Первая версия - Мендель попросту не понимает, что она совершила нечто неприличное. То есть это проявление эффекта Даннинга - Крюгера, который заключается в том, что чересчур некомпетентные люди неспособны осознать свою некомпетентность.

В принципе эта версия возникла не на пустом месте. Ее сторонники приводят в качестве аргумента недавнее интервью Мендель Алесе Бацман, которое вышло в эфир 8 марта, где она рассказала о пресс-секретаре пятого президента Петра Порошенко Святославе Цеголко: «Он занимается очень грязными делами в плане информационного пространства. Это deepfakes - глубокие фейки, он создавал на довольно серьезных людей здесь. Не политиков я имею в виду, а даже на международных партнеров». Оказывается, пресс-секретарем Зеленского работает специалист по коммуникациям, который слышал термин deepfake, но даже не удосужился выяснить его значение. Мы еще год назад рассказывали, что deepfake - это фейк, сотворенный не человеком, а искусственным интеллектом, прошедшим deep learning - глубокое обучение. Смеем заверить: Цеголко - точно не искусственный интеллект.

Однако эти соображения еще не доказывают того, что Мендель действовала по собственному усмотрению. Все-таки «Дом» - это государственный канал с очень серьезными государственными задачами. И вряд ли Мендель шла на передачу «Взгляд с Банковой» совершенно неподготовленной.

Более того, свои взгляды на закон о языке она стала рассказывать в ответ на вопрос, который, по словам ведущего программы, «прислал Валерий из Макеевки» (то есть это не был внезапный вопрос в прямом эфире). Этот Валерий сообщил, что его беспокоит государственная языковая политика украинских властей: «Я русскоговорящий украинец и не хочу отказываться от своего языка. Не будут ли нас "щемить" за русский язык?»

Очень похоже на то, что Мендель шла на передачу с директивным заданием (если не от самого Зеленского, то от кого-то очень близкого к нему) развеять опасения Валерия из Макеевки. Вот она и стала хаять закон о языке в тех выражениях, которые позволяют себе поклонники Медведчука и Путина из ОПЗЖ.

Зачем это Банковой? Мендель не зря упомянула о «политических любимцах регионов, в которых преимущественно звучит русская речь». Наверное, на Банковой хотят превзойти ОПЗЖ в дискредитации закона о языке, чтобы самим стать «политическими любимцами».

Нет нужды гадать, какая из двух версий справедлива. Все выяснится опытным путем. Если Зеленский выгонит Мендель (или хотя бы публично опровергнет ее), значит, это была чисто ее самодеятельность. Если же она будет и дальше спокойно работать у Зеленского и ходить на эфиры в «Дом», тогда можно будет заключить, что это не она сама перешла на сторону Медведчука, а ее заставили. И что позиция ОПЗЖ по закону о языке - это теперь и есть позиция Банковой.

