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АНАЛИТИКА

Россия стягивает войска к границе: Какие шансы, что будет полномасштабное вторжение

14:06 05.04.2021 |

Политика

 Руслан Рудомский / Depo.ua

Ситуация вокруг демонстративного увеличения российского вооруженного контингента вблизи украинской границы под видом учений продолжает накаляться.

Не успел главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак в своем выступлении с трибуны Верховной Рады привести ужасающую статистику по новому скоплению российских войск вдоль украино-российской границы, как сеть заполонили их фото и видео.

В частности, жители Кубани обнародовали видео, на котором через Крымский мост по железной дороге оккупанты перебрасывают колонну самоходных артиллерийских установок, бронетранспортеров и военных грузовиков.

И такого контента немало, несмотря на то, что на России снимать и распространять подобную информацию запрещено и за этим пристально следят. Даже если и проскакивают в сеть подобные записи, то очень быстро оттуда исчезают. Но не в этот раз. И это настораживает.

И в "ДНР" в последнее время слишком демонстративно показывают, как их предводитель Денис Пушилин лично посещает укрепления на передовой и контролирует подготовку личного состава. Официальные сайты "ДНР" наперегонки публикуют фотоотчеты его поездок.

Все это производит впечатление показухи. Вместе с тем, информация, распространяемая параллельно с этими фото и видеозаписями, не может не смущать. Тот же Хомчак официально заявляет о 28 батальонных тактических группах российской армии, которые уже расположились вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях. Также Хомчак сообщил, что под прикрытием плановых учений Россия продолжает наращивать войска вблизи государственной границы Украины: может добавиться до 25 батальонных тактических групп.

Военный журналист Юрий Бутусов обратил внимание на другой аспект, который также не слишком оптимистичен для Украины. Опираясь на данные, собранные российским блогером, он отметил, что Россия активно модернизирует соединения сухопутных войск в военных округах на границе с Украиной. Однако направляет ресурсы на достижение качественного превосходства над украинской армией: оснащает войска новой или модернизированной бронетехникой и артиллерией.

"Нарастает боеготовность войск. Российские программы модернизации танков Т-72Б3М и Т-80БВМ серьезно уступают танкам НАТО, однако их производство продолжается - их характеристики достаточны для борьбы с украинскими танками. Общая численность танков в войсках - до 3 тысяч. Из них новых и модернизированных по программам Т-90А, Т-90М, Т-72Б3, Т-80БВМ за последние 10 лет около 1000-1100 танков", - отметил Бутусов.

Также он сообщил, что Россия комплектует свои танковые батальоны новейшим российским танком Т-90М "Прорыв", который был принят на вооружение в 2020 году. По его данным, этот танк имеет большое преимущество над всеми украинскими танками, в том числе над БМ "Оплот".

На основании этого Юрий Бутусов призывает разработать реалистичную программу модернизации вооружений.

Собственно, если ситуация действительно такая, как описывают Хомчак с Бутусовым, то Украина выглядит обреченной в лобовых танковых сражениях. Собственно, все, что на данный момент мы можем противопоставить таким военным мощностям врага - это партизанскую войну с массовым привлечением управляемых противотанковых ракетных комплексов. У нас есть отечественные "Стугна" и "Корсар", также американский "Джавелин", против которого обречен любой танк мира. Но остается открытым вопрос - в достаточном ли количестве они находятся в войсках именно на передовой.

Вместе с тем, не все разделяют такую обеспокоенность из-за активности российских войск вдоль границы с Украиной. В частности, полковник запаса и бывший украинский миротворец на Балканах Александр Носов считает, что скопление войск на этом направлении вполне логично для России, потому что других намерений, кроме как угрожать Европе, у нее нет.

"Именно на западном направлении всегда было основное скопление - и при царе, и при советской власти. А где еще войска держать? Вдоль границы Монголии или малочисленного дружественного Казахстана? На границе с Китаем серьезных изменений в гарнизонных группировках со времен СССР не произошло. Там как были, так и есть войска. А в Брянской, Воронежской, Ростовской и т.д. областях их не было, потому что они были в Германии, Польше, Украине", - написал Носов в комментарии под постом Бутусова.

Военный эксперт Михаил Жирохов считает, что все это бряцание оружием - политическая игра России, затеянная ради давления на Запад.

"Тот факт, что в сети вдруг появилось очень много информации о переброске российской военной техники к украинской границе свидетельствует о том, что Россия сама хочет привлечь к этому внимание. Ведь подобные переброски техники со стороны россиян происходили и в предыдущие годы, однако такого визуального фото- и видео-сопровождения не было никогда. И это при том, что на России обнародование подобных записей преследуется", - прокомментировал он ситуацию для Depo.ua.

"Главная цель России на сегодня - это "Северный поток-2", и, нагнетая ситуацию около границы с Украиной, россияне будто дают понять Европе и США, что в любой момент могут начать полномасштабную войну, если им будут препятствовать в достройке этого газопровода", - считает Михаил Жирохов.

Если это действительно так, то, судя по всему, Россия своей цели достигла, по крайней мере в привлечении внимания. Ведь даже в США уже выразили обеспокоенность в связи с усиленным присутствием войск РФ на границе с Украиной. В частности, представитель Пентагона Джон Кирби во время специально созванного брифинга заявил, что американская сторона проинформирована о докладе украинских военных о передвижении российских войск в направлении границы с Украиной. Он заверил, что Пентагон обсуждает с союзниками по НАТО вопросы, связанные с эскалацией обстановки, нарушением режима прекращения огня, а также ростом напряженности в регионе. Представитель Пентагона также заявил, что эти вопросы обсуждались днем ранее с руководством Минобороны РФ. Правда, о результате переговоров он не сообщил.

Кроме этого, западные СМИ сообщают, что председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли провел телефонные разговоры с руководителями генштабов Украины и России. Журналисты отмечают, что стороны договорились не обнародовать подробную информацию о разговоре, однако предполагают, что общение произошло из-за заявления Украины про эскалацию на Донбассе и из-за того, что Россия наращивает вооруженные силы около украинских границ.

Да и украинская разведка бьет тревогу, утверждая, что Россия завершает подготовку комплекса мер по провокации украинских военных вдоль линии соприкосновения на Донбассе и может начать наступление вглубь территории Украины. Также в разведке утверждают, что Москва поручила российским дипломатическим представительствам в мире и росСМИ приготовиться к "освещению и разъяснению" мировому сообществу информации о якобы агрессивных действиях Украины и "миротворческих" мерах России в ответ на это.

Таким образом имеем очень неоднозначную и сложную ситуацию со многими вариантами ее решения. Очевидным в настоящее время остается одно: напряжение вблизи украинской границы продержится как минимум до осени, когда должны состояться очередные российско-белорусские военные учения "Запад-2021". Под прикрытием подготовки к ним Россия может всю весну и все лето возить свою военную технику и солдат вдоль своей западной границы, создавая напряжение не только для Украины, но также для Польши и стран Балтии.
 

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