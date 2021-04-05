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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Больше грязи: Как изменятся избирательные кампании после победы «слуги» Вирастюка

09:10 05.04.2021 |

Политика

 Юрий Васильченко / Depo.ua

ЦИК объявила Василия Вирастюка победителем выборов в 87-м округе. Ранее победителем в 50-м округе стал Андрей Аксенов. В этом году нас ожидают промежуточные выборы на Херсонщине и Черкасчине, а также выборы мэра Харькова. И их потенциальным участникам следует очень хорошо изучить уроки мартовских довыборов в Раду.

По информации Центризбиркома, явка избирателей на момент закрытия избирательных участков составила 20,99% в ОИО №50 и 35,05% в ОИО №87. Во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года явка на этих округах составляла, соответственно, 44,72% и 43,96%. То есть 28 марта на участки в округе №50 пришло более чем вдвое меньше избирателей, а на Прикарпатье количество желающих проголосовать уменьшилось почти на 9%.

Причин две. Первая - углубление апатии в обществе, что констатируют и социологи. Вторая - политически активные избиратели не увидели среди кандидатов тех, за кого им хотелось бы проголосовать. В подобных ситуациях судьбу выборов решают или деньги, или админресурс, или выдвижение кандидатом какого-то очень узнаваемого лица (в которое вкладывают деньги и в пользу которого работает админресурс). Если в округе Донецкой области Аксенов, мэр Доброполья, ассоциировался у избирателей с крепким хозяйственником, то на Прикарпатье мы стали свидетелями соревнования существенных капиталовложений с админресурсом.

На предстоящих промежуточных выборах в округе 197, который освободился после назначения Александра Скичко председателем Черкасской ОГА, и в округе 184, где вместо избранного мэром Херсона Игоря Колыхаева будут выбирать другого депутата, мы можем увидеть ту же технологию, которая сработала в Надворной и Яремче. При этом соперникам "слуг" придется повышать явку, как-то мотивируя своего избирателя.

Как это сделать? Метод мотивации от Шевченко сработал так себе, ведь не обеспечил ему значительного отрыва от конкурентов. Да и в оппозиционность "хозяина Буковеля" избиратели явно не поверили. А как поверить, когда "За будущее" в парламенте регулярно голосует (и будет голосовать дальше) со "слугами"? И еще один важный момент, который будет играть против потенциальных конкурентов "слуг" на довыборах, - традиционные идеологии не работают. Доказано Русланом Кошулинским, он стал лишь третьим в традиционном националистическом регионе. Сейчас и кандидат, и лидер "Свободы" Олег Тягнибок требуют перевыборов. Однако это больше напоминает махание кулаками после драки. Тем более что у этой партии сложились политические альянсы со "слугами" в местных советах Галичины. Очевидно, поэтому национал-патриотический избиратель имел определенные сомнения в искренности свободовцев.

Из всего выше перечисленного будущие кандидаты и партии, которые будут их выдвигать, сделают несколько выводов.

"Слуги" будут искать новые лица среди медийных персон

Вывод первый - и на Херсонщине, и на Черкасчине, и в Харькове власть выдвинет своих людей, и они не будут просто статистами, как это было в округе №50 Донецкой области. Для этого региона у "слуг" проходных кандидатов нет. Не исключено, "зелеными" кандидатами станут известные в стране личности, на это власть вдохновляет пример Вирастюка.

Серьезные кандидаты потеряли мотивацию участвовать в выборах

Вывод второй: традиционные методы мотивации - проголосовать за состоятельного или идеологического кандидата - действовать не будут. Поэтому нужно искать другие. И их попытаются искать в радикализации избирательной кампании уже со старта. Кроме того, поражение Шевченко на Прикарпатье может демотивировать многих известных или небедных кандидатов участвовать в гонках: зачем вкладываться в выборы, когда твои результаты пересчитают так, что ты проиграешь. Дальше можешь судиться хоть до второго пришествия. А наши суды очень чувствительны к мнению власти. Неважно, какой у нее цвет.

Еще больше грязи и скандалов

Вывод третий - кандидатам, которые собираются потягаться со "слугами", нужно готовить мощную группу защиты своих результатов. В комиссиях, медиа, судах, на улице и, не исключено, в посольствах стран-партнеров. Также теперь можно не сомневаться, что оппоненты "слуг" будут действовать таким же образом - требовать пересчета результатов на тех участках, где провластный выдвиженец может получить большую поддержку. Такая себе технология лома - если с ломом на тебя, то и у тебя должно быть в руках что-то тяжелое.

Кроме того, сейчас власть столкнется еще с одним следствием выборов на Прикарпатье - все соперники "слуг" будут вести свою кампанию под лозунгом "власть украла у меня победу". И не важно, будет ли отвечать это действительности. То есть мы возвращаемся во времена, когда к результатам выборов в мажоритарных округах не было доверия ни среди политиков, ни в обществе. Однако есть отличие: даже в 2012 году, при Викторе Януковиче, в самых скандальных округах (ОИО №94, 132, 194, 197 и 223) власть согласилась на перевыборы. Раз и "слуги", и Шевченко с Кошулинским заявляют о нарушениях, абсолютно ничего не мешало власти дать отмашку подконтрольной ей ЦИК хотя бы не сообщать о победе Вирастюка до завершения судебных разборок.

Новая стратегия "слуг" будет работать до появления сильного конкурента

Вывод четвертый - судя по активности провластных Телеграм-каналов и спикеров, там пытаются убедить, что при предшественниках, предшественниках предшественников и так до 90-х годов были регулярные нарушения во время выборов, а вот сейчас все "старые лица" объединились в критике выборов на Прикарпатье. То есть люди не понимают, что в 2019 году они декларировали новое качество политики, а то, как власть вела себя на Ивано-Франковщине, отнюдь не назовешь новым качеством. И если в этом округе ситуация не взорвется (выше мы писали, почему), то где-то, где будет баллотироваться сильный оппозиционер, когда-то взорвется.
 

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