УПЦ и Зеленский. Отменит ли президент принудительное переименование церкви

Зеленского вынуждают определиться с отношением к УПЦ МП. Это может серьезно повредить его планам «патриотического разворота».

В четверг представители УПЦ МП принесли в Офис президента более миллиона подписей своих прихожан, требующих отмены закона, предусматривающего переименование этой религиозной общины. В ОП обращение церковников зарегистрировали. Этому событию предшествовала пресс-конференция и молебен на Владимирской горке в Киеве. То есть все было обставлено по правилам PR-технологий. Не хватало только драки.

Самым содержательным мероприятием стала пресс-конференция, участники которой много говорили о нарушении Конституции, прав верующих, жаловались на захват храмов, а также возмущались возможному визиту в Украину Вселенского патриарха Варфоломея. Дескать, он внесет раскол.

"ДС" ранее писала, что 22 февраля в Киево-Печерской Лавре состоялся съезд представителей церковных общин и священнослужителей Украинской православной церкви Московского патриархата. Там, собственно, и было положено начало масштабной кампании, этапом которой, и явно не последним, стала передача в Офис президента подписей прихожан.

Коротко напомним, чего же хотят в УПЦ МП. 20 декабря 2018 года Верховная Рада прошлого созыва приняла закон, обязавший религиозные организации, центр которых находится в стране-агрессоре, изменить название. Хотя таких организаций в Украине действует несколько, у митрополита Онуфрия восприняли решение нардепов как нападки именно на их церковь. 26 января 2019 г. Минкульт после своей экспертизы опубликовал список юрлиц, которые подпадают под действие закона о смене названия. С этого дня и должно было начаться переименование. Однако в УПЦ МП заняли круговую оборону, заявив, что их это не касается, и вообще - закон нарушает свободу совести.

В январе 2019-го этот закон был обжалован в Конституционном суде 49-тью депутатами тогдашнего "Оппозиционного блока", но КСУ до сих пор решение по этому вопросу не принял. Это очень важный момент для понимания того, как в дальнейшем может действовать власть. К нему вернемся позже. Не дремала и сама УПЦ МП - ее юристы подали иск в Окружной админсуд Киева и тот признал незаконным приказ Минкульта о проведении экспертизы. Хотя министерство сделать это обязывал закон. Таким решением суда переименование религиозных общин с центром в России было фактически заблокировано до окончания рассмотрения дела в ОАСК. А там с вердиктом не спешат. То есть сам закон никто не отменял, но чтобы он заработал, нужно либо решение КСУ, которым нормы закона о переименовании церквей признают конституционными, либо добрая воля судьи Павла Вовка и Окружного суда. Но и один, и второй варианты выглядят очень сомнительными с точки зрения их реализации в ближайшее время. Отсюда вопрос: почему активизировалась УПЦ МП, если ей и так не угрожает ни переименование, ни тем более закрытие.

В последнее время церковники Моспатриархии будто преднамеренно провоцируют дополнительное внимание к себе. 21 марта в Харькове они провели крестный ход против пандемии коронавируса и за мир, а ровно через неделю уже в Киево-Печерской Лавре устроили многолюдный молебен, - участники обоих мероприятий были преимущественно без масок. Что вызвало справедливое возмущение украинцев: одним локдаун, а УПЦ МП все дозволено. Хотя в МОЗ неоднократно подчеркивали, что массовые богослужения в церквях являются причиной вспышек заболеваемости COVID-19.

И вот очередная активность - передача собранных подписей - на что Банковой придется как-то реагировать. Вариантов может быть несколько. Первый, сделать вид, что попы обратились не по адресу и рекомендовать им дождаться вердикта так нелюбимого властью Конституционного суда. Но это не решает проблему. Во-первых, в УПЦ МП и дальше будут громко обвинять Зеленского в нежелании помочь верующим, нанося тем самым заметный вред его рейтингу. Во-вторых, понимают ли на Банковой, какие серьезные последствия и внутри страны, и во внешней политике вызовет признание закона о переименовании антиконституционным?

Второй вариант - Зеленский прислушивается к просителям и «слуги» зарегистрируют в парламенте законопроект, которым предложат смягчить действие нынешнего закона, например, чтобы под переименовании подпадали только церкви тех общин, которые в уставах не уберут упоминание о подчиненности центру в стране-агрессоре. Официально филиал РПЦ в Украине называется Украинская православная церковь, и там утверждают, что не подчинены Москве, а лишь находятся с Русской православной церковью в канонической связи.

Однако такая схема плоха тем, что ее инициатором выступит партия власти - это станет огромной зрадой для тех прихожан ПЦУ, которые в 2019-м отдали свои голоса Зеленскому и его "слугам".

Третий вариант: поинтересоваться, почему такой нужный закон дор сих пор не работает, и через Совбез наложить санкции на все религиозные организации, подчиненные России. Вот это был бы шаг похлеще санкций против Виктора Медведчука и блокирования телеканалов, которые связывали с его именем. Но что-то подсказывает, что трогать УПЦ МП на Банковой не посмеют. Недавно президент своим указом исключил из санкционного списка граждан РФ Алексея и Дмитрия Ананьевых, которые являются крупными спонсорами Русской православной церкви. Такие решения очень напоминают тайные договорняки, ими всегда славилась русская церковь. Кроме того, наложение санкций на УПЦ МП для Кремля будет равнозначно объявлению войны. Если уж Владимир Зеленский способен связать обострение на Донбассе с санкциями против Виктора Медведчука, то можно только представить, как ему будет страшно принимать решение в отношение УПЦ МП. С другой стороны, в Москве могут сыграть в свою церковную игру. Понимая, что резких движений по отношению к "онуфриевцам" власть делать не будет, там последними активностями церковников могут давать понять Киеву, что эскалация на Донбассе или хоть и эфемерное, но перемирие, зависят от ряда уступок со стороны Зеленского. И отмена закона о переименовании УПЦ МП - одна из них. Однако в таком случае продолжать "патриотический разворот" Зеленскому станет намного труднее.