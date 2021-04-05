Позитив недели. Наши ПТРК «Корсар» готовы бить по российским танкам

Как сообщает "Украинский милитарный портал", в демонстрационном видео противотанковый ракетный комплекс стреляет в пустыне, в лесостепи, летом и зимой, и во всех условиях попадает в цель.

Издание напоминает, что легкий переносной ракетный комплекс "Корсар" имеет дальность стрельбы до 2,5 км и предназначен для поражения неподвижных и подвижных бронированных целей с любыми видами и типами брони.

Организовывал стрельбы Государственный научно-исследовательский институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники (ГНИИ ВС ВВТ), он же во время испытаний обеспечивал измерения точности траекторных параметров (дальность, скоростные характеристики, пространственные координаты) движения ракеты с помощью радарной системы MFTR210040, которая автоматически сопровождала ее с помощью радиолокационного канала с одновременной видеорегистрацией.

Как сообщала "ДС", в прошлом году прошли удачные испытания ПТРК "Корсар" с усовершенствованным прицелом, который значительно расширяет боевые возможности комплекса.

Украинским армейцам передали современную радиолокационную станцию

Специалисты КП "НПК "Искра" изготовили и передали Вооруженным силам Украины новую трехкоординатную радиолокационную станцию ​​35Д6М, способную работать почти в любых климатических условиях и в горной местности.

Как сообщают в "Укроборонпроме", военные получили современную технику с улучшенными тактико-техническими характеристиками: возросшей дальностью действия, улучшенными параметрами траекторной обработки и расширенными функциональными возможностями благодаря современным программным решением.

Казенное предприятие "Научно-производственный комплекс "Искра" оснастило радар дополнительными выносными рабочими местами, что позволяет полноценно управлять станцией на расстоянии до 300 метров. РЛС может также - при необходимости - комплектоваться оборудованием для непосредственного взаимодействия с зенитными ракетными комплексами. Но самое важное - способность 35Д6М работать почти в любых климатических условиях и в горной местности.

Для нужд армии отремонтировали очередную партию БМП

Кроме современных навигационных систем, оптических приборов и прицелов, фар инфракрасного излучения с использованием диодных ламп БМП-2 также были оснащены гусеничными лентами отечественного производства. Часть из них - собственного производства предприятия, другая - харьковского завода им. В.А. Малышева.

Всего с начала 2021 г. специалисты ЖБТЗ совершили 8 выездов для выполнения технических работ: четыре - в зону проведения операции объединенных сил, еще четыре - в пункты постоянной дислокации воинских частей или учебные центры. Всего было отремонтировано более 30 машин.

Как ранее писала "ДС", в марте Львовский бронетанковый завод передал армии более десятка модернизированных танков Т-64 и Т-72, а Харьковский бронетанковый завод после капитального ремонта отправил Вооруженным Силам девять танков Т-64БВ.

Учебно-боевой МиГ-29УБ передан военным летчикам

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины получили отремонтированный учебно-боевой истребитель МиГ-29УБ. Как сообщают в "Укроборонпроме", работы проводил Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Это единственное предприятие в Украине, которое восстанавливает МиГ-29 для наших защитников. Самолет прошел испытательные полеты и отбыл в одно из боевых подразделений ВСУ.

МиГ-29УБ является учебно-боевой модификацией истребителя, который предназначен для подготовки курсантов и совершенствования боевых навыков опытных пилотов. Сам истребитель МиГ-29 является основным боевым самолетом Воздушных сил Украины ВСУ.

Также напомним, что по информации французских СМИ, Франция может продать Украине истребители Dassault Rafale для замены парка машин советского производства.

Глава Пентагона обещал поддержать Украину в случае нападения России

Министр обороны Украины Андрей Таран в телефонном разговоре с министром обороны США Ллойдом Остином проинформировал американского коллегу о военно-политических аспектах ситуации на линии разграничения с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, в Крыму и вокруг государственной границы Украины. Глава Минобороны Украины отметил системную эскалацию ситуации на Донбассе и нежелание России подтвердить приверженность режиму прекращения огня.

Ллойд Остин выразил обеспокоенность последними действиями России и заверил Тарана в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму. Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Кремля в отношении Украины.