Мутные маневры. Как в ОРДЛО готовятся к весенней эскалации

Олег Полищук / Деловая столица

Очередей в оккупации из молодежи, желающей пополнить ряды пушечного мяса, напрочь не наблюдается. О чем, между прочим, изначально догадывались Пасечник с Пушилиным, установив в своих "призывных указах" максимальную планку набора в 200 человек.

Всю прошлую неделю угроза нового витка российской агрессии против Украины лишь возрастала, что в том числе осознали и далеко за пределами нашей страны. Украинская миссия в ООН проинформировала партнеров - членов Совбеза ООН об обострении ситуации на Донбассе и наращивании военного присутствия России как на оккупированных территориях, так и на всей протяженности российско-украинской границы, а готовность Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе повышена до самого высокого уровня.

В пятницу, 2 апреля, по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор между президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским, в котором нынешний хозяин Белого дома подтвердил своему украинскому коллеге «непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму». Одним словом, нынешний этап российско-украинской войны завис между уже почившим в Бозе «всеобъемлющем перемирием» на донбасском фронте и полномасштабными военными атаками ВС РФ, возможными не только со стороны ОРДЛО, но и по всему периметру нашего соприкосновения со страной-агрессором.

Тем временем Путин попытался было убедить весь мир и, прежде всего, самих украинцев, что официальный Киев, дескать, вот-вот исключат из «нормандского формата». Российские официальные лица наперебой рассказывают о каких-то «провокациях со стороны ВСУ», не подтверждая свои слова какой-либо даже сугубо фейковой аргументацией. Псевдодепутат Госдумы РФ от оккупированного Крыма и «Единой России» Андрей Козенко в открытую угрожает, мол, «Россия будет иметь полное право на защиту граждан, проживающих на Донбассе, и своих соотечественников, которым обязана оказывать всестороннюю поддержку». Короче говоря, нешуточная «игра мускулами».

Ну а российская пропаганда чем дальше, тем больше добавляет жару, массировано закидывая Всемирную паутину откровенными фейками многолетней давности. Одним из таких последних примеров стало активное тиражирование на днях грубой подделки о якобы наступлении украинской армии в направлении оккупированного Луганска. И хотя очень быстро выяснилось, что на представленные в соцсетях «видеодоказательства» был банально наложен фрагмент звуковой дорожки старого видео времен первого периода войны, многие в украинских «диванных войсках» купились на данное дешевое вранье. Впрочем, все это лишь подтверждает реальные настроения - ожидания украинцами большой войны действительно вышли на качественно новый уровень.

Профанация ОРДЛО-мобилизации

Что же касается самих жителей захваченных Россией районов украинских Донетчины и Луганщины, то они пропагандистским накалом страстей на тему предстоящей весенней эскалации доведены буквально до истерики и психоза. Ведь об этом говорят все - и местные «власти» от уборщиц оккупационных администраций до их главарей Пушилина с Пасечником, и местная «оппозиция» в лице болтливого экс-предводителя банды «Восток» Ходаковского и иже с ним. Кстати, последний, давеча рассуждая на счет конкретных сроков начала полномасштабной войны на Донбассе, ничего толком сказать не смог, лишь рубанул с плеча: «Уже нет сомнений в ее неизбежности».

Зато Пушилин и Пасечник моментально напрягли все находящееся в оккупации население своими «указами о призыве на военную службу», под которые подпадают «граждане 1994-2003 годов рождения, которые не пребывают в запасе». Правда, в «указе» Пасечника речь идет о некоем «обучении в течение шести месяцев на базе "народной милиции ЛНР", что будет приравнено к прохождению военной службы», но сути недобровольной мобилизации это совершенно не меняет. Реакция потенциальных призывников в соцсетях была достаточно предсказуемой: от простых констатаций «валить отсюда надо», «пусть начнут с себя и своих детей» и «не дайте записать себя в народную милицию» до более глубокомысленного вывода - «лучше служить в украинских войсках, чем в шизофреническом государстве».

Иначе говоря, очередей в ОРДЛО из молодежи, желающей пополнить ряды пушечного мяса, напрочь не наблюдается. О чем, между прочим, изначально догадывались Пасечник с Пушилиным, установив в своих «призывных указах» максимальную планку набора в 200 человек. То есть не по 20 тыс. или хотя бы по 2 тыс., а только по две сотни призывников на две необстрелянные роты, которые каждый из них предполагает наловить на подведомственной территории.

Плюс еще парочкой рот на данный момент можно пополнить оба оккупационных корпуса из числа новоприбывших российских «добровольцев» (так, по свежим данным «Восточной правозащитной группы», намедни в Луганск со стороны неподконтрольного Украине КПП «Изварино» на границе с Россией прибыло около 300 подобных персонажей). Так что единственная надежда российского военного командования в потенциальной эскалации - на 28 батальонных тактических групп ВС РФ, ныне расквартированных в российских Ростовской, Воронежской и Брянской областях, а также в оккупированном Крыму.

Мутные маневры коллаборантов

Пока кремлевские гауляйтеры в ОРДЛО Пушилин и Пасечник бодро рапортуют о великолепном состоянии «народных милиций», кандидатов на их возможную замену продолжают собеседовать в Москве. И если амплитуда шатания кресла под главарем российской оккупационной администрации в Донецке в последнее время несколько приутихла (при вечно готовом «встать у руля» чекисте Ходаковским), то угроза разжалования его луганского «коллеги» возобновилась с новой силой. Главный конкурент Пасечника - его партнер по перевороту против Плотницкого образца 2017 года, «глава МВД ЛНР» Корнет - вернулся из недавних московских смотрин, говорят, в крайне приподнятом настроении и даже на новеньком бронированном Land Cruiser 200.

Примечательно, что в отсутствие Корнета в Луганске в местных Telegram-каналах, подконтрольных Пасечнику, разгонялись слухи о предсмертном состоянии «главы МВД ЛНР» в некой больнице. После чего Корнет вынырнул абсолютно живехоньким на луганской встрече с уже упомянутым крымским коллаборантом из Госдумы РФ Козенко (этот псевдодепутат также является координатором интеграционного комитета «Россия - Донбасс») на тему положения дел с российской паспортизацией ОРЛО, и видео с этих посиделок было даже выложено на YouTube. Но «инсайдеры» не унимаются - теперь, по их версии, лапти Корнету плетут его непосредственные «замы», что на самом деле вполне может соответствовать действительности.

Вопрос только в том, чья московская крыша окажется по-настоящему прочнее. Либо прямого ставленника ФСБ, предавшего присягу украинскому народу экс-полковника СБУ Пасечника, постоянно обвиняющего «ведомство» Корнета то в наркоторговле, то в продаже оружия (кстати, и то, и другое соответствует действительности, правда, в том же самом Пасечник может спокойно обвинить и сам себя). Либо коллаборанта Корнета, быстро дослужившегося за время оккупации до «генерал-майора полиции ЛНР». Хотя в 1999-м этого сержанта украинской милиции с позором уволили из органов МВД за то, что он, работая в патрульно-постовой службе Жовтневого РОВД Луганска, активно промышлял грабежом торговцев-пенсионерок и пьяных, одним из которых вдруг оказался «непростой» земляк.