Рост курса доллара на межбанке 2 апреля объясняли совпадением сразу трех факторов

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

В пятницу, 2 апреля, доллар резко подорожал на межбанке: его курс подскочил на 17 копеек и остановился на 28,02-28,04 грн/$. В кассах цены поднялись на 15 копеек на продаже и на 10 копеек - на покупке:

до 27,95-28,15 грн/$ - на продаже;

до 27,70-27,90 грн/$ - на покупке.

Банкиры сообщили, что люди стали чаще покупать доллар в отделениях и еще активнее - через мобильные приложения и системы интернет-банкинга. Хотя заверили, что повышенный спрос еще не стал ажиотажным.

На безналичном рынке наблюдался бурный всплеск активности. Объем торгов на площадке Bloomberg подскочил со $134 млн до $186 млн. А Нацбанку пришлось выйти на торги и продать для поддержки гривны $50 млн.

"Началось. Мы этого опасались, но это случилось. На тонком рынке с небольшими оборотами был нанесен жесткий удар по гривне", - описал свое впечатление от сегодняшних торгов руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Казначеи хором хвалили Национальный банк за то, что тот вовремя вышел с продажей доллара и продавал его по 27,98 грн/$. Совокупно регулятор реализовал $50 млн. Это приостановило подорожание американской валюты и сделало его не очень значительным. Валютчики считают, что без НБУ "американец" мог бы долететь до 28,2-28,30 грн/$.

Нехватка доллара стала ощущаться с самого утра: безналичная торговля стартовала с 27,85-27,88 грн/$, и за час котировки долетели до 27,945-27,975 грн/$. А еще через полчаса с продажей валюты вышел Нацбанк и предложил ее по 28,98 грн/$. Предложенные регулятором $50 млн расхватали довольно быстро, но их не хватило, чтобы покрыть весь спрос. Однако после обеда НБУ на торгах уже не появлялся.

Банкиры рассказывали, что вместо него вышли несколько других продавцов (может быть, с подачи регулятора), которые постепенно подливали валюту на рынок. Но задача залить полностью межбанк не стояла. Нехватка доллара была заметна, поэтому спекулянты этим пользовались, поднимая котировки. После обеда они достигали 28,05 грн/$. Тем не менее к вечеру межбанк скорректировался на 28,02-28,04 грн/$.

Напряжение на межбанке чувствовалось с самого утра из-за сокращения валютных продаж со стороны украинских компаний. Его объяснили начавшимися в Европе каникулами по случаю католической Пасхи - там сегодня отмечали Страстную пятницу. Бизнес в ЕС не работал и деньги за украинский экспорт не перечислял. Поэтому с утра на продаже было меньше валюты.

А после того как котировки стали подрастать, даже те, у кого был доллар, начали его откровенно придерживать. Не было смысла торопиться с продажей "американца", на который весь день поднимался ценник.

Поднимался он из-за растущего спроса, который объясняли совпадением сразу трех факторов.

Первый: негативная реакция финансового рынка на обостряющуюся военную ситуацию на востоке Украине и посыпавшиеся заявления политиков на этот счет. Ощущалось общее напряжение на межбанке, а главное - активизировались покупки доллара со стороны иностранцев. Источники "Страны" сообщили, что нерезиденты продали на вторичном рынке среднесрочных гривневых ОВГЗ на 1 млрд грн. А затем вышли на межбанк с покупкой доллара, чтобы вывести эти деньги на родину. Из числа наиболее активных покупателей доллара выделяли "Ситибанк".

"Иностранцы побежали с украинского рынка. Паники не было, но слова "если завтра война" уже звучали. Война - очень серьезный риск для любого инвестора. Им даже лучше потерять не выводе капитала из страны, чем держать на балансе этот риск. Ведь под него на родине еще придется формировать дополнительные резервы. Им это не нужно. Потому ОВГЗ стали продавать и, думаю, продолжат это делать. Причем максимально спокойно и размерено, чтобы не взвинтить дисконты на наши бумаги и поменьше потерять. Уйдут, конечно, не все, многие иностранцы останутся, если политики и военные быстро стабилизируют ситуацию на фронте и выйдут на решение проблемы", - рассказал председатель правления одного из банков.

Второй: на межбанке рассказывали об активизировавшихся валютных покупках государственного "Укрэксимбанка". По слухам, доллар приобретался для оплаты новой партии вакцин от коронавируса. Проплату нужно было сделать оперативно, поэтому с приобретением безналичной валюты торопились.

Третий: покупка валюты под вывод дивидендов. Это привычная история в начале каждого месяца, но в этот раз она наложилась еще и на общее увеличение валютного спроса.

"Речь идет о квартальных дивидендах, то есть их объемы повыше. На общем росте спроса это стимулировало рост котировок доллара", - сказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Казначеи отметили, что иностранцы ускорили покупку доллара под вывод дивидендов из-за растущих котировок и общей нервозности на рынке, связанной с ухудшением в Украине военно-политической ситуации.

"Нерезиденты могут вкладывать в облигации других, более надежных стран, где сейчас растут ставки. Поэтому в условиях провала в Украине вакцинации и растущего риска военной эскалации они будут уходить, насколько им будет хватать рынка. К этому могут подключится еще наш бизнес и население. Для сбережения средств. Ведь все это сопровождается еще инфляцией", - прокомментировал ситуацию Андрей Шевчишин.

Многое будет зависеть от развития ситуации на востоке Украины, а также от действий и договоренностей политиков. Если они не смогут успокоить ситуацию и убедить население в том, что военно-политическое обострение не выльется в ухудшение состояния валютного рынка и экономики, то люди начнут активнее скупать доллар. Что очень быстро скажется на курсе. Ведь для покупки валюты людям сейчас даже не нужно выходить из дома: достаточно нажать несколько кнопок в банковских приложениях своих смартфонов.

Также за развитием событий будет пристально следить бизнес. Если они пойдут в негативном направлении, то компании начнут покупать доллар впрок, чтобы наперед проплатить внешнеэкономические контракты, пока "американец" еще сильнее не подорожал.

"Бизнес может попасть в неприятную ситуацию. Ожидали сезонное укрепление гривны или даже стабильность и откладывали покупку валюты. Если будет понимание, что курс не снизится и даже, наоборот, есть риски девальвации - пойдут покупки доллара. Сначала немного, но по мере ослабления гривны они будут нарастать", - считает Шевчишин.

сли военно-политическая ситуация в Украине не будет стабилизироваться, то иностранцы с понедельника продолжат продавать гривневые ОВГЗ, а вслед за этим будут покупать доллар.

"Не думаю, что будет тотальная распродажа больших пакетов наших гособлигаций. Конечно, кто-то может захотеть выйти с рынка. Но крупнейшие игроки понимают, что если развернут масштабные продажи ОВГЗ, то сильно потеряют на дисконтах. Не думаю, что им нужны убытки. Поэтому все будет в меру", - заверил финансовый эксперт Владислав Кравец.

Но даже при самых лучших раскладах с выводом иностранных капиталов из ОВГЗ с понедельника продолжится вывод дивидендов. Поэтому казначеи прогнозируют повышенный спрос на валюту. Открытия межбанка 5 апреля ждут в рамках 28,02-28,07 грн/$ и допускают движение на 28,1 грн/$ или даже выше. Многое будет зависеть от поддержки Нацбанка и его цены на доллар.