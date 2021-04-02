Финансовые новости
- |
- 02.04.21
- |
- 22:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Белом доме раскрыли подробности телефонного разговора Байдена с Зеленским
Президент Соединенных Штатов Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили реформы и сотрудничество между странами.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, передает "ДС".
В ходе разговора Байден подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.
Он также подчеркнул приверженность Белого дома к активизации стратегического партнерства в поддержку плана украинского президента по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной "на наших общих демократических ценностях, которые обеспечивают справедливость, безопасность и процветание народу Украины".
"Лидеры согласились, что эти реформы являются центральным элементом евроатлантических устремлений Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, Байден и Зеленский обсудили важность тесного сотрудничества стран для сдерживания пандемии COVID-19 и укрепления демократии в регионе.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Суд во Франции в решении о последствиях аннексии применил российскую терминологию по Крыму
|Виталий Портников: Украина возвращается в реальность новых и старых угроз
|C 1 августа в Украине могут изменить порядок предоставления больничных
|Межбанк пока не начал серьезно переваривать военные новости
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Банкиры ожидают сезонного укрепления курса гривни во II кв.-2021
|Вирастюк против Шевченко: Почему «слугам» было бы лучше не ездить на Прикарпатье
|Три сценария Зеленского: Почему Россия отказалась от нового прекращения огня
|Кейс Колесник. Коррупция начинается с неумения извиниться
|Межбанковский рынок 31 марта прокачали в разные стороны
|В связи с ростом заболеваемости и смертности от коронавируса Киев с 5 апреля вводит более строгие ограничения
Это интересно
|Volkswagen показал очередной кроссовер на букву T
|Microsoft поставит армии США 120 тысяч шлемов на базе HoloLens для тренировок с AR
|На Китай к 2025 году будет приходиться 60% мирового трафика 5G
|Subaru представила «самую внедорожную» версию Outback
|Учёные из США предложили новый источник одиночных фотонов для квантовой криптографии, кубитов и не только
|YASNO: количество электрокаров в Украине за три года выросло в 4 раза – до 26 тысяч
|В Google Картах появилась навигация внутри помещений с элементами дополненной реальности