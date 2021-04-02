В Белом доме раскрыли подробности телефонного разговора Байдена с Зеленским

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили реформы и сотрудничество между странами.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, передает "ДС".

В ходе разговора Байден подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.

Он также подчеркнул приверженность Белого дома к активизации стратегического партнерства в поддержку плана украинского президента по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной "на наших общих демократических ценностях, которые обеспечивают справедливость, безопасность и процветание народу Украины".

"Лидеры согласились, что эти реформы являются центральным элементом евроатлантических устремлений Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, Байден и Зеленский обсудили важность тесного сотрудничества стран для сдерживания пандемии COVID-19 и укрепления демократии в регионе.

