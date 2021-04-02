C 1 августа в Украине могут изменить порядок предоставления больничных

Максим Беркаль / UBR.ua

Уже с 1 августа в Украине могут перекроить порядок предоставления больничных. В Минсоцполитики уже опубликовали соответствующий законопроект, который в случае принятия Радой вступит в силу как раз с началом последнего летнего месяца.

Речь идет о внесении изменений в некоторые законодательные акты по части оптимизации функций Фонда соцстрахования (ФССУ).

Указанный проект внесет изменения как в порядок оплаты части больничного за счет ФССУ, так и - в расчет объема пособия по временной нетрудоспособности. Документ также уточняет сроки для выплат в связи с введением электронных больничных листов.

Что изменится для работника

В первую очередь законопроект предлагает изменения в размере оплаты дней временной нетрудоспособности и пособия, выплачиваемого в зависимости от страхового стажа:

* если стаж составляет до 5 лет, застрахованным лицам (сотрудникам) предлагают выплачивать 50% от средней зарплаты (сегодня - до 3 лет);

* при стаже от 5 до 10 лет - 60% средней зарплаты (сейчас - от 3 до 5 лет);

* при стаже от 10 до 15 лет - 70% средней з/п (на данный момент от 5 до 8 лет);

* при стаже от 15 до 20 лет - 80% (ранее норма о 80% отсутствовала);

* при стаже свыше 20 лет - 100% средней зарплаты (сейчас - при более 8 лет).

При этом случаи, когда оплачивается 100% средней зарплаты, независимо от наличия и размера страхового стажа, менять в чиновники не планируют.

Вместе с тем в правительстве решили пересмотреть случаи, когда больничный не оплачивается вообще. Законопроект предлагает отменить плату сотрудникам за период простоя, кроме случаев, когда временная нетрудоспособность наступила до простоя.

Во-вторых, документ предусматривает отмену выплат, если выводы врачей признают необоснованными. Это должны будут подметить эксперты ФССУ, о чем далее.

Увеличат нагрузку на работодателя

Самое главное изменение, которое законопроект предлагает относительно работодателя, так это - увеличение периода больничного, который оплачивается за его счет, - до 10 дней (сегодня работодатели оплачивают, кроме исключений, пособие до 6 дней, а дальше деньги дает ФССУ).

Правда, в случае одобрения Радой документа, это норма начнет действовать с 1 января 2022 года. Таким образом, работодателям хотят увеличить нагрузку по выплате пособий сотрудникам как во временном, так и в количественном смысле.

Врачей будут перепроверять

В случае одобрения законопроекта в Украине будут функционировать только электронные листы нетрудоспособности. Бумажные больничные останутся в истории. Проверкой их подлинности (обоснованности) будут заниматься эксперты-врачи ФССУ.

Именно последние будут проводить проверки в учреждениях здравоохранения и у врачей, которые осуществляют хозяйственную деятельность по медицинской практике как физлица-предприниматели. Эти эксперты будут иметь доступ ко всем необходимым документам.

Если же врач необоснованно выдаст человеку больничный, то сам будет компенсировать сумму материального обеспечения в установленном Кабмином порядке.

Помимо прочего, в правительстве решили пересмотреть размер выплат на погребение - платить будут два прожиточных минимума на дату смерти (сегодня - чуть более 4,5 тыс. грн). Сегодня такая помощь устанавливается правлением ФССУ, но не может быть ниже прожиточного минимума.

Вынуждены будут решать вопросы неформально

Как говорит в комментарии UBR.ua эксперт в области трудового права, к.ю.н., доцент Светлана Кожушко, в случае одобрения инициативы по больничным, нужно будет обращать внимание на форму собственности предприятия: если оно государственное, работодатель будет с 99,9% вероятностью придерживаться всех правил и норм.

По ее словам, на частных предприятиях практика нередко расходится с буквой закона. Тем более, если речь идет о дистанционной работе.

"Я предполагаю, что такие предприниматели будут решать вопросы по больничным неформальным путем. Я не думаю, что этот закон возымеет положительные результаты: что работодатели, что сотрудники будут отходить от процедуры", - говорит она.

Медики не рады

Что любопытно, некоторые врачи смотрят на такую инициативу Кабмина весьма негативно.

"Если власти введут электронный больничный, нам, медработникам, некуда будет деваться. Тем более, нас это не устраивает на фоне коронавируса. Мы и так все данные вбиваем в компьютер. А если еще и э-листы придется... У нас на приеме каждый день кошмар", - говорит нам заведующая одной из амбулаторий.

При этом врач добавила, что она должна работать в день три часа, но вынуждена принимать больных с 8:00 до 20:00. На данный момент у нее на больничном листе свыше 70 человек. И она жалуется, что у нее попросту нету времени все их вбивать в электронную базу.