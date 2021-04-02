Николай Богдановский / СТРАНА.ua

В четверг, 1 апреля, курс безналичного доллара приподнялся на одну копейку, и новый месяц на межбанке начался в диапазоне 27,86-27,87 грн/$. В кассах банков наличные курсы подросли сильнее - на 5 копеек:

* до 27,85-28,0 грн/$ - на продаже;

* до 27,55-27,80 грн/$ - на покупке.

Но валютный спрос со стороны населения был минимальным, и цены оптового наличного рынка не изменились: 27,76-27,79 грн/$.

На межбанке большого ажиотажа сегодня не было: общий объем сделок на площадке Bloomberg подрос минимально - со $130 млн до $134 млн.

"Торговля была спокойной. Банки продавали валюту со своих позиций, и еще агросектор, но совсем немного. Бизнес продолжает переваривать гривну, которую получил в рамках возмещения НДС в конце марта. Но, думаю, аграрии скоро активизируются", - сказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Утренняя торговля начиналась с 27,83-27,85 грн/$, и котировки скатывались вниз - на 27,815-27,830 грн/$. Валютное подорожание и движение наверх началось лишь около обеда. Межбанк вышел сначала на 27,845-27,86 грн/$, а затем и на 27,86-27,87 грн/$.

Подорожание валюты объяснили активизировавшимися валютными покупками иностранцев. Казначеи рассказали о покупках доллара со стороны "Ситибанка", "Райффайзен Банка Аваль" и "Альфа-Банка". Их объясняли по-разному: кто-то говорил о рисках из-за активизировавшегося распространения в Украине коронавируса, а кто-то и об опасениях из-за эскалации конфликта на востоке страны.

"После заявлений украинской разведки о подготовке Россией широкомасштабных операциях на украинской территории иностранные покупатели ОВГЗ стали задавать об этом вопросы. Только вопросы. Об ажиотажном выводе капиталов в связи с этим я еще не слышал. Есть только первая реакция", - сказал директор казначейства крупного банка на правах анонимности.

Аналитики считают, что межбанк пока не начал серьезно переваривать военные новости.

"Новость не в рынке еще. Напряженность растет, и о ней знают. Но нет очень громких заявлений", - прокомментировал ситуацию руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Финансисты считают, что курс гривны отреагирует на новости из Донбассе только в случае серьезного обострения ситуации на фронте. В этом случае иностранцы начнут активнее выводить свои капиталы из наших ОВГЗ, а население станет больше скупать наличный доллар. Что спровоцирует девальвацию гривны.

"Если будет реальная активизация боевых действий, то выход нерезидентов определенно ударит по гривне. Также возможна частичная активизация населения по покупке валюты", - признал Шевчишин.

Конечно, все надеются, что этого не произойдет. Ведь Украина сейчас нуждается в валютных вливаниях со стороны иностранцев. Нацбанку необходимо пополнять свои золотовалютные резервы, чтобы помогать правительству обслуживать госдолг. А Минфину - увеличивать объемы размещений ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма). Также нужно перекрывать дефицит бюджета, который будет расти из-за ужесточения локдауна, и обслуживать долговые платежи.

На ближайший вторник, 6 апреля, Министерство финансов заявило размещение пяти гривневых выпусков гособлигаций:

* на 3 месяца с лимитом 500 млн грн;

* на 1 год, безлимит;

* на 1,5 года, безлимит;

* на 2 года, безлимит;

* на 3 года, безлимит.

У казначеев нет уверенности в том, что Минфин сможет привлечь крупные объемы средств от продажи этих бумаг. Во время последнего размещения на этой неделе, 30 марта, они смогли получить в гривне лишь 4,5 млрд грн (остальной объем поступал в долларе). Хотя раньше получали в разы больше.

Завтра, 2 апреля, на межбанке ждут спокойных торгов из-за начала в Европе каникул под католическую Пасху. Открытие торгов прогнозируется 27,85-27,87 грн/$.