Коломойский пошел за Медведчуком. Чем закончится атака Зе-власти на АЗС олигарха

Денис Стаджи / Деловая столица

Антимонопольщики обрушились санкциями на компании, в ведении которых находится четверть автозаправочных станций Украины. Как это связано с миллиардером Игорем Коломойским, и надо ли ждать подорожания топлива.

30 марта Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) своим решением признал действия компаний, якобы связанных с неформальной группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, антиконкурентными согласованными действиями. Тем же решением на них был наложен штраф в размере 4,7 млрд грн. Под удар попали ООО ПТФ "Авиас", ООО "Торговый Дом "Авиас", ООО "Пром Гарант Плюс", ООО "Альянс Эволюшн", ПАО "Укртатнафта" и 169 операторов АЗС, включая принадлежащие ПАО "Укрнафта".

В центре расследования АМКУ оказался проект "Авиас", в котором принимают участие около 1625 АЗС. Они работают под разными брендами во всех регионах, и это в общей сложности почти 25% заправочных станций Украины. Суть проекта - в использовании системы безналичных расчетов топливными и скретч-картами в сфере розничной торговли светлыми нефтепродуктами.

В ведомстве считают, что относительно цен на светлые нефтепродукты (бензин и дизтопливо) проект "Авиас" организованно и скоординировано использовали для согласования ценового и торгового поведения участников рынка. В результате нарушалась конкуренция между операторами АЗС на рынке, соответственно, цены на светлые нефтепродукты в сети "Авиас" устанавливались в антиконкурентных условиях.

АМКУ перечисляет несколько обстоятельств, которые указывают на факт сговора:

* во всей сети одновременно устанавливались одинаковые цены, в разных регионах и на заправках разных брендов;

* на всех заправках, связанных с проектом, продавались бензин и дизельное топливо марки Keropur® ENERGY (эксклюзивная марка ПАО "Укртатнафта");

* было выявлено много в основном одинаковых договоров купли-продажи нефтепродуктов и имущества, аренды АЗС, материальной помощи и т.п.;

* одни и те же люди, которые занимали должности директора, учредителя, бухгалтера, менеджера и т.д., часто меняли друг друга и работали одновременно в нескольких компаниях-участниках проекта;

* состав юридических лиц - участников проекта регулярно менялся, но состав физических лиц, которые им занимались; оставался неизменным;

* операторы АЗС, включая госкомпанию "Укрнафта", закупали у компании "Укртатнафта" светлые нефтепродукты по ценам выше, чем стоит аналогичное импортное топливо;

* в Днепре действовал "Центр", в который входили несколько субъектов хозяйствования, расположенных по одному адресу: именно там шло детальное планирование и координация всех действий сети.

И, так сказать, "вишенка на торте": дело о возможном сговоре на рынке топлива, по которому теперь вынесено решение, АМКУ открыл еще в 2016-м. "Сегодня мы суммируем результат колоссальной работы и многолетнего судебного противостояния Антимонопольного комитета с участниками заговора на украинском рынке топлива. Несмотря на сложные обстоятельства и огромное сопротивление со стороны ответчиков, мы завершили расследование и приняли решение", - заявила глава АМКУ Ольга Пещанская.

Но есть ли у ведомства повод для оптимизма?

"Я думаю, все они [компании, попавшие под обвинение в сговоре и штрафы, - ред.] будут обжаловать решение АМКУ, так как сумма непропорционально огромна. Чтобы вы понимали, на сегодняшнем рынке "Приват" работает в нижнем ценовом сегменте. То есть, они продают бензин дешевле, чем другие. Тогда не очень понятно, в чем здесь сговор, - сказал в комментарии "ДС" директор компании ExPro Consulting Геннадий Кобаль. - Если бы они, например, завышали цены, тогда ок. Если сейчас компанию накажут, а эта компания работает в нижнем ценовом сегменте, то получается рост цен. Если убрать дешевого продавца, то цены вырастут".

Ответный ход "Укрнафты" и "Укртатнафты"

И действительно, компании, обвиненные в сговоре, ответили АМКУ сразу же. ПАО "Укртатнафта" заявила, что будет обжаловать решение антимонопольщиков в суде. Более того, выяснились очень интересные подробности последних дней. Оказывается, компания еще на минувшей неделе получила (непонятно, как) внутренний документ АМКУ, из которого узнала о предстоящих штрафах. После чего решила действовать на опережение - и уже 29 марта представители "Укртатнафты" написали в Офисе генпрокурора заявление о преступлении, совершенном членами АМКУ. Как теперь утверждают в компании, поначалу их планировали оштрафовать на 2,6 млрд грн, но в итоге сумма возросла до 2,9 млрд грн. Ну и, конечно, воспринимают это как попытку рейдерского захвата: "Дальнейшие шаги: инициирование процедуры банкротства с целью установления контроля над ПАО "Укртатнафта".

В качестве контраргументов к обвинениям АМКУ представители "Укртатнафты" указывают, что их компания не занимается розничной торговлей и не имеет АЗС, а цены отпуска продукции находятся на одном уровне для всех участников рынка.

"Выводы АМКУ базируются на кричащих ошибках, когда цены импорта для сравнения с ценами завода были вычислены без акцизного налога и НДС и был сделан вывод о завышении цен завода на 50%. Выводы АМКУ о том, что цены АЗС, которые продавали продукцию ПАО "Укртатнафта", были самыми низкими на рынке, доказывают абсурдность вывода о завышении цен заводом, - аргументирует компания. - Не доказана связь "Укртатнафты" с действиями других участников этого дела ни по датам, ни по размеру изменений... Фактически, АМКУ видит заговор в том, что участники рынка реализуют преимущественно продукцию Кременчугского НПЗ под брендом Energy по низким ценам".

В свою очередь, "Укрнафта" на своей странице в Facebook также заявила, что будет обжаловать решение АМКУ в суде. Юрист компании Марина Жила заявила, что решение о штрафе принималось путем консультаций главы антимонопольного ведомства с премьер-министром.

"Я так понимаю, что торговые компании, которые там фигурируют, наверное, смогут избежать репрессий, поскольку уже половина из них не работает. То есть они уже куда-то там переместились, обанкрочены и т.д., - сказал в комментарии "ДС" глава "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн. - И я уверен, что эти АЗС как работали, так и будут работать. Там весь вопрос в том, что основные суммы штрафов по предварительным данным наложены на "Укртатнафту" и на "Укрнафту". А эти компании так просто утопить не получится. Все будет зависеть от того, насколько это решение АМКУ законное и хорошо обоснованное. Потому что в этом есть сомнения. Итак, если это решение законное, если базируется на фактах и все соответствует законодательству, то тогда, я думаю, избежать штрафа будет очень сложно даже этим большим компаниям. А если оно такое слабое, как пишет "Укртатнафта", то его просто разобьют в суде, и все".

Группа "Приват": кто стоит за проектом "Авиас"?

О том, что компании "Авиас", "Укрнафта", "Укртатнафта" и многие другие связаны с неформальной бизнес-группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, много раз писали СМИ.

Далее, "Нафтогаз Украины" владеет 50%+1 акцией "Укрнафты". У группы компаний, связанных с бывшими акционерами "Приватбанка", среди которых в частности Игорь Коломойский, - около 40% акций, пишет "Лига". То есть влияние бизнесмена на принадлежащую в основном государству компанию - очень велико.

В "Укртатнафты", которую СМИ также связывают с неформальной бизнес-группой "Приват", тоже намерены судиться с АМКУ.

"В принципе, особо это никто не скрывал, и об этом на рынке все знали - что значительная часть и "Укртатнафты", и "Укрнафты" принадлежит "Привату" или контролируется им, - говорит Геннадий Кобаль. - То есть, что у них 42% "Укрнафты" и соизмеримый, какой-то большой кусок в "Укртатнафте", вот эти разные заправки, примерно 1,5 тысячи - это знали все. Но непонятно, в чем заключается сговор. Если бы они выставляли высокие цены, то понятно. Монополисты в сговоре для того, чтобы повышать цены и зарабатывать на этом прибыль".

Цены на топливо: политический ракурс

Совсем недавно мы писали о том, что АМКУ проверяет розничные цены на моторное топливо по поручению премьер-министра. Причина - в том, что европейские котировки на дизтопливо и бензин - факторы, которые влияют на розничные цены на топливо в Украине. Но котировки в Европе начали снижаться еще с 12 марта, однако это не повлекло уменьшения как закупочных, так и розничных цен на нефтепродукты в Украине. Наоборот: цифры на табло украинских АЗС продолжили расти.

Однако "акции устрашения" сетей АЗС - это, судя по всему, еще и хороший инструмент политической борьбы. В данном случае - действующего руководства страны с теми, кто ее по тем или иным причинам не устраивает. Можно вспомнить, что недавние санкции СНБО в отношении пророссийского политика Виктора Медведчука сопровождались массовыми обысками на автозаправочных станциях (АЗС) и в офисах компании Glusco - "кормовой базы" политика.

Теперь же атаку АМКУ на участников проекта "Авиас" наши эксперты связывают с тем, что, вероятно, президент стремится выйти из-под "опеки" Игоря Коломойского, или по крайней мере показать свою независимость от него.

"Я думаю, это часть политики, безусловно. Не бывает совпадений. Мы же видели недавно отрадные события вокруг "Центрэнерго". Мы видим какая активизация по Приватбанку пошла: с подозрениями, с посаженными самолетами. И теперь вот это решение АМКУ, которое тоже очень быстро сделано, - говорит Сергей Куюн. - Можно ли это назвать давлением государства на Коломойского? Ну, мы же все понимали, что не должен быть "Центрэнерго" у него. То есть государство вернуло себе контроль над своим законным предприятием. Приватбанк - есть вопросы там по выводу средств?! Наверное, есть. Мы видим, что начали решаться вопросы, которые давно уже на повестке дня. И это неплохо. Просто это необычно и непривычно. Вроде все понимают, что Коломойский немало сделал, чтобы Зеленский стал президентом, всячески ему помогал. Но мы видим вот такое движение. Я уверен, что это все звенья одной цепи. Может просто, Игоря Валерьевича ставят на то место, где он должен находиться. Это нормальная госполитика".

Ждать ли теперь подорожания топлива на АЗС?

Вопрос вполне закономерный, если вспомнить, что попавшие под удар компании работали как раз в нижнем ценовом сегменте. Однако эксперты заверили "ДС", что скорого подорожания бояться не стоит.

"Я думаю, пока что ничего не будет. Но если их (участников проекта "Авиас") начнут с рынка убирать, - тогда надо ждать, однозначно. Смотрите, у нас в нижнем ценовом сегменте работает половина заправок - которые продают дешевое топливо. Если мы из них половину убираем с рынка, то в отдельных регионах будут проблемы с обеспечением топливом, - говорит Геннадий Кобаль. - В таких городах, как Киев, ничего не будет: здесь и конкуренция, и можно покупать на многочисленных заправках, насыщенность рынка большая. А там, где райцентр, - две заправки: "Укрнафта" и "Авиас". Если против них какие-то санкции будут вводиться, закрывать их начнут, то никто в этом райцентре работать не будет, потому что там население неплатежеспособное, денег особо нет. И никто не построит им новую заправку ОККО. А таких регионов у нас много".

С другой стороны, по словам эксперта, пока ничего не произойдет, потому что это не такой простой процесс. Выставленный АМКУ штраф очень большой, поэтому, как уже говорилось, компании его обжалуют, что займет некоторое время. Возможно, они смогут отбиться от решения АМКУ. Так что в любом случае, скорых изменений на рынке ждать не стоит.

Однако они могут произойти, если, например, тот же Коломойский тоже захочет использовать "проблему АЗС" в политических целях. Что вполне реально: контроль над дешевым бензином и ДТ - не худший рычаг воздействия на общество, чем контроль над мукой для хлебопечения. Похоже, на Банковой это тоже понимают, - отсюда и весь сыр-бор.

