Вирастюк против Шевченко: Почему «слугам» было бы лучше не ездить на Прикарпатье

Ігор Петренко / Depo.ua

Округ №87 на Прикарпатье стал "горячей точкой" и моментом истины для команды Зеленского. Если сначала на Банковой хотели просто сохранить лицо и не проиграть с позором, то сейчас, похоже, вошли во вкус: дошло до публичного выяснения отношений с окружением человека, который не без основания считает себя создателем нынешней власти.

"Десант из 28 народных депутатов из фракции "Слуги народа" прибыл на Прикарпатье, чтобы проконтролировать подсчет голосов. Нет сомнений, что они сделают все для победы своего кандидата. Ведь для этого у них есть все необходимые полномочия и административный ресурс", - говорится в заявлении партии "Слуга народа", сделанном в последний день марта. Такая тональность публичных высказываний властной команды удивляет, ведь она присуща скорее оппозиционным партиям, чем структуре, которая является одной из опор президента. Создается впечатление, что властная монопартия просто беззащитна в жестоком политическом мире.

Со своей стороны, и партию "За будущее", представитель которой Александр Шевченко еще до выборов считался главным претендентом на победу в округе, оппозиционной не назовешь. Но и там жалуются на попытки власти изменить результат волеизъявления. "Нет сомнений, что они сделают все для победы своего кандидата. Ведь для этого у них есть все необходимые полномочия и административный ресурс", - говорится в заявлении этой партии. Интересно, если в Надворной столкнулись две "оппозиции", то кто же при таких раскладах власть?

Что же произошло и почему "слуги" вынуждены прибегать к экстраординарным мерам, чтобы отстоять свою, как они сегодня говорят, победу на этом округе? И в чем причина такой резкости их политических союзников, которые в парламенте часто голосуют в унисон со "слугами"?

Напомним, 28 марта в избирательном округе с центром в Надворной, куда вошли Надворнянский район, часть Ивано-Франковского и Яремче с прилегающими населенными пунктами, состоялись промежуточные выборы народного депутата. Предыдущий делегат в парламент от этой территории, представитель "Слуги народа" Зиновий Андреевич, сложил мандат, отдав предпочтение работе мэром Надворной.

При низкой явке избирателей, которая составила 35 процентов, о своих претензиях на победу, ссылаясь на данные экзит-полов, заявили сразу два кандидата - Василий Вирастюк от "слуг" и Александр Шевченко из далеко не оппозиционной партии "За будущее", связываемой с влияниями миллиардера Игоря Коломойского. Шансы попасть в Верховную Раду Шевченко, совладельца курорта "Буковель" и хозяина дорожно-ремонтной фирмы ПБС, которая активно асфальтирует дороги Галичины, большинство обозревателей и социологи расценивали как более высокие.

Но партия власти не могла так просто уступить, тем более на фоне рекомендаций западных партнеров не церемониться с бывшим владельцем империи "Приват". Прибегнуть к "репрессиям" относительно Коломойского хозяева страны пока не решаются, зато, кажется, пытаются продемонстрировать готовность не пропустить в парламентский зал представителя данной олигархической команды.

Третьим действующим лицом этих выборов является Руслан Кошулинский, представитель идеологического крыла Всеукраинского объединения "Свобода". Его шансы на победу здесь невысоки, однако "свободовец" - персона в Надворной не последняя - выступает за повторные выборы в округе.

Процесс подведения итогов выборов резко затормозился после того, как почти синхронно с закрытием участков начались перебои в работе окружной избирательной комиссии. По состоянию на обед 1 апреля официальный источник - сайт Центризбиркома приводит следующие оперативные результаты подсчета голосов на округе:

Три кандидата находятся в непосредственной близости друг от друга: расстояние между первым и третьим местами не превышает несколько сотен голосов. Это означает, что дальше борьба между их штабами точно не станет менее острой. Согласно требованиям закона, если не будет нового серьезного форс-мажора, имя нового депутата парламента в Надворной должны назвать не позднее 12 апреля.

И Шевченко, и Вирастюк продолжают настаивать на своей победе. Но если Коломойского или председателя партии "За будущее" Игорь Палицу в Надворной пока не видели, то "слуги", повторим, уже там. Их делегацию возглавили партийный и фракционный лидеры - Александр Корниенко и Давид Арахамия. Такой высокий уровень представительства очевидно призван продемонстрировать значимость результата прикарпатских довыборов для Банковой и готовность "слуг" не пустить в Раду очередного "человека Коломойского" вместо "человека Зеленского".

Едва ли не самым заметным в составе "киевского десанта" является нардеп Николай Тищенко, которого партия власти недавно перекинула из кресла председателя столичного городского отделения партии власти управлять областной парторганизацией на пограничное Закарпатье. Хотя новая зона его ответственности находится за карпатскими хребтами, Тищенко вчера был активным в Надворной, много общался с гражданами на улицах, вступал в дискуссии перед телекамерами. Опыт публичной полемики давался нардепу сложно, из-за волнения за судьбу честных выборов он путал Прикарпатье с Закарпатьем, требовал у собеседников удостоверение, обвинял Шевченко в сепаратизме, требовал каких-то извинений.

Кстати, с Тищенко связана еще более странная история. Началась она с сообщения анонимного Телеграм-канала о том, что во время активной дискуссии с избирателями народного депутата якобы ранили ножом.

Сразу же выяснилось, что это ложь, которую запустили сами однопартийцы Тищенко, чтобы таким образом выявить крота, который сливал информацию из чата фракции.

Сам Тищенко сообщил СМИ: ножа не было, но в толпе благодарных граждан его поцарапали "чем-то похожим на шило". Такие "тонкие" интриги во властной партии не прошли мимо внимания общественности и стали очередным поводом для насмешек. Поможет ли Вирастюку победить то, что люди теперь смеются над его партией? Все же "слугам" стоит быть более внимательными к содержанию информации, которая исходит от них. Раз в своей недолгой истории "слуги" прибегают к инструментам, близкие и отдаленные последствия применения которых не в состоянии просчитать. Даже не хочется представлять, какие желания могут спровоцировать подобные выдумки у кого-то из эмоционально нестабильных граждан, которых в последнее время, в том числе благодаря грамотным и профессиональным действиям власти, стало больше. И не все члены "зеленой" политической среды успеют "свалить из Украины".

Но вернемся к Надворной и отметим, что классические для Украины избирательные технологии не принесли на этом округе заметного результата - ни использование двойников Шевченко, ни применение админресурса властью (участие Вирастюка в онлайн-совещании Банковой под голосованием президента Зеленского на тему ситуации с коронавирусом на Ивано-Франковщине за несколько дней до голосования). Слабыми для прикарпатцев оказались и идеологические аргументы "слуг": "освященное" Совбезом давление на пророссийских политиков и их телеканалы и бизнес-структуры избиратели округа не ассоциировали автоматически с именем Вирастюка. С другой стороны, и сам по себе бренд партии "Свобода" не сделал победителем кампании Кошулинского.

Более эффективной стала другая технология - срыва работы окружной комиссии. Во время подсчета бюллетеней помещения ОИК "минировали" (саперы взрывных устройств в помещении не нашли). В состав окружкома неоднократно вносились изменения, 30 марта был изменен председатель комиссии - представитель партии "Голос". Не прошло и суток, как заменили и его на другого кандидата от "Голоса". Члены участковых комиссий сутками ждали на улице, чтобы сдать документы в ОИК. Окружком хронически отправляет протоколы на перерасчет и уточнение.

В конце концов вчера уже Центризбирком заявил об обеспокоенности ситуацией на Ивано-Франковщине, "где фактически остановлено установление итогов голосования" и где "деятельность окружной избирательной комиссии уже вторые сутки заблокирована, в частности, в связи с отсутствием кворума". Лишь к вечеру 31 марта работу окружной комиссии в Надворной вроде бы удалось восстановить, очередной председатель комиссии и 18 ее членов приняли присягу.

Просто сейчас ситуация в этой "горячей точке" такова. Возле здания комиссии находятся бойцы Национальной гвардии. "Слуга народа" вышла с заявлением о том, что в ночь на 1 апреля "после возобновления работы окружной избирательной комиссии кандидат в народные депутаты Александр Шевченко... перешел от попыток препятствования подсчета голосов до прямых угроз жизни и здоровью членов комиссии". ОИК лишила права присутствовать на заседании Шевченко и его доверенных лиц и представителей. Но кандидат, жалуются "слуги", продолжил срывать подсчет голосов. В конце концов комиссия приняла решение об изъятии из помещения всех присутствующих, обратившись за помощью к представителям правоохранительных органов. В заседании окружной комиссии - перерыв. Не исключено - не последний.

Среди событий, которые могут оказаться прямо или косвенно связанными с ситуацией на 87-м избирательном округе, вспомним также ротацию уже после дня голосования начальника областной полиции в Ивано-Франковской области. Генерала Владимира Голубоша после двух с половиной лет работы на Прикарпатье перевели в столицу, зато 31 марта временно исполняющим обязанности начальника полиции области назначили Романа Рыбицкого, которого перевели из Львовщины.

Итоги кампании на Прикарпатье четко показали хотя бы одну вещь: без применения административного давления и десанта из столицы вчерашнему политическому монополисту - "Слуге народа" очень сложно побеждать в борьбе за симпатии избирателей. Даже тогда, когда кандидатом от партии является яркий и раскрученный персонаж наподобие стронгмена Вирастюка. Который, кстати, уверяет, что не заявлял о своей победе. "Я сказал, что по предварительному подсчету голосов мы четко знаем, что мы в лидерах и мы будем защищать каждый голос", - отметил он.

Вообще складывается впечатление, что в области никто не хочет резонансного конфликта: все элиты давно договорились о сферах влияния. Но Киев давит, главные действующие лица - не местные. И именно это возмущает многих граждан. Ведь в этом округе ранее подобных скандалов не было.

Между тем впереди у Банковой не менее сложные электоральные испытания с неизвестным заранее результатом. В округе №184 в Херсонской области народный депутат от группы "За будущее" Игорь Колыхаев сложил мандат после избрания мэром областного центра, а 197-й округ в Черкасской области остался без депутата в связи с назначением члена фракции "Слуга народа" Александра Скичко главой Черкасской облгосадминистрации. Не за горами и назначенные на 31 октября выборы городского главы Харькова. Поэтому команде Зеленского придется хорошо подумать, что, кроме админресурса, она сегодня может предложить избирателю. Чтобы его не раздражать...