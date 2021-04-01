Три сценария Зеленского: Почему Россия отказалась от нового прекращения огня

Тарас Паньо / Depo.ua

Пытаясь принудить Украину к невыгодным условиям перемирия, в Кремле решили отказаться от миролюбивых деклараций, фактически продемонстрировав нежелание даже говорить о прекращении огня на линии соприкосновения. Банковой придется на это как-то реагировать.

От вчерашнего заседания минской ТКГ на уровне глав делегаций никто не ожидал дипломатического прорыва. И в этом смысле встреча оправдала ожидания. Поскольку ни в одном из обсужденных вопросов - хоть о возобновлении "полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", хоть об открытии КПВВ, хоть об обеспечении свободного доступа спецмониторинговой миссии ОБСЕ ко всей территории Украины - прогресса достичь не удалось.

Более того, день работы ТКГ сепаратисты отпраздновали своеобразным "салютом", сбив беспилотник ОБСЕ.

Впрочем, ключевым вопросом все-таки был именно "полный и всеобъемлющий режим", который на протяжении многих месяцев был предметом гордости действующего президента Украины. И последние остатки которого фактически рассыпались под роковым для четырех украинских бойцов минометным обстрелом в районе Шумов.

Пытаясь реанимировать этот знаковый для Банковой и, бесспорно, полезный для разрешения конфликта на Донбассе проект, глава украинской делегации Леонид Кравчук предложил возобновить прекращение огня с 00.00 1 апреля. В чем его энергично поддержали спецпредставитель главы ОБСЕ госпожа Хайди Грау и координатор подгруппы по безопасности СММ ОБСЕ Яштар Халит Чевик. Последний предложил принять совместное согласованное заявление ТКГ, в котором "подтвердить стремление сторон усилить режим прекращения огня и спасти жизни гражданских лиц и военного персонала".

Впрочем, российская сторона не разделила энтузиазм Кравчука и представителей ОБСЕ. Встреча завершилась без совместного заявления, а реальность - без очередной попытки хотя бы временно прекратить огонь.

Украинская делегация официально не уточняла, почему представители Кремля отказались от идеи перемирия. Но, зная позицию российских переговорщиков, об этом несложно догадаться.

Как российские спикеры, так и их "репродукторы" из "Л-ДНР" требовали от украинской стороны забрать право у военных командиров на местах реагировать на обстрелы противника - даже в случае создания угрозы жизни украинских военнослужащих.

Приказ на открытие огня, по их мнению, украинским бойцам должно давать исключительно руководство ВСУ. И то только в случае, если попытки прекратить вражеский обстрел путем обращения в Общий центр по контролю и координации прекращения огня не дали результатов.

Формально аналогичный приказ в "Л-ДНР" действует. На практике сепаратисты открывают огонь по украинским войскам, не беспокоясь о "координационном механизме СЦКК".

Для чего Кремль выдвигает это требование? Ответ, очевидно, простой. Для того, чтобы иметь возможность устраивать безнаказанные повокации, с одной стороны, и расшатывать ситуацию в Украине с помощью месседжа о "зраде Зеленского" - с другой. И эта стратегия настолько проста и примитивна, что на нее уже не обращают внимания даже на Банковой.

Но на тот факт, что перемирия больше нет, Зеленскому придется как-то реагировать. Стратегий, очевидно, есть три. Первая из них, которой придерживаются власти сейчас, - это высказывание возмущения по дипломатическим каналам и неудачные попытки возобновить перемирие. Другая предполагает согласие на российские условия. Что вряд ли прекратит обстрелы и однозначно приведет к проблемам у действующей украинской власти. Зато третий сценарий событий предусматривает увеличение цены провокаций для врага путем обеспечения масштабного, но лимитированного во времени огневого ответа. Без лишней оглядки на достигнутые договоренности о разведении сил и средств, которые уже давно нарушаются сепаратистами и российскими наемниками. Такой подход вызовет определенные проблемы с ОБСЕ, но вполне может заметно уменьшить количество провокаций. Выбор в этой ситуации - исключительно за действующим президентом Украины. Как и ответственность за последствия такого выбора.