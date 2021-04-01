Межбанковский рынок 31 марта прокачали в разные стороны

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

31 марта безналичный доллар подорожал на 1 копейку, и месяц на межбанке завершился в рамках 27,84-27,86 грн/$. Но наличные курсы двигались в противоположную сторону - опустились на 5 копеек:

* до 27,85-27,95 грн/$ - на продаже;

* до 27,55-27,75 грн/$ - на покупке.

Люди в основном сдавали доллар, почти не покупали. У финансистов время от времени возникали проблемы с гривной: ее не хватало для выкупа валюты. Цены оптового наличного рынка опустились за день с 27,86-27,88 до 27,75-27,79 грн/$.

Межбанковский рынок сегодня прокачали в разные стороны. Объем торгов подрос с $89 млн до $130 млн. Это еще не средние уровни ($150-180 млн), но все же прорыв после нескольких дней застоя.

Нацбанк на торги не выходил, но утром там появились крупные игроки - госбанки. Казначеи выделили два - Ощадбанк и "Укргазбанк". Они стали сегодня крупнейшими валютными продавцами.

Поначалу гуляла версия о том, что они продают доллар НАК "Нафтогаз", чтобы тот помог Минфину с наполнением госбюджета. Однако доказательств этого не было. Потому финансисты заговорили о налоговом факторе в целом.

"В конце месяца бизнес платит целую пачку налогов: НДС, НДФЛ, военный сбор, акцизы, ренту за пользование частотами. Еще бизнес готовится к выплате зарплат и по этой причине также нуждается в гривне", - отметил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Многие компании продолжали получать выплаты Госказначейства по НДС - сегодня было перечислено еще 2 млрд грн (за полторы недели - 7,7 млрд грн). Однако не всем хватало этой гривны, поэтому шли валютные продажи.

С утра котировки межбанка просели с 27,84-27,85 грн/$ до 27,795-27,825 грн/$. Только после полудня пошло обратное движение - валюта снова начала дорожать: сначала вышла на 27,825-27,850 грн/$, а затем и на максимум сегодняшних торгов - 27,84-27,88 грн/$. Итоговые 27,84-27,86 грн/$ были достигнуты только после отката.

Почему курс прыгает

Ситуативное подорожание валюты объяснили двумя факторами.

* Валютными покупками иностранцев, которые стали постепенно продавать наши гривневые ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма) и покупать доллар.

* Ростом заболеваемости коронавирусом и смертности в Украине, на который негативно реагирует рынок и упомянутые иностранцы в том числе. Поэтому они на время выходят из наших ОВГЗ.

Массового бегства нерезидентов из наших гособлигаций пока нет. Однако они постепенно продают бумаги на вторичном рынке. По данным Нацбанка, с 26 по 31 марта гривневый портфель ОВГЗ иностранцев сократился на 172 млн грн (до 102,1 млрд грн).

"Это еще не очень большой объем, но все же неприятное движение. Иностранцы стали чаще интересоваться выходом из Украины. Их тревожит слабая вакцинация Украины и отсутствие действующей кредитной программы с МВФ. Пока доминирует первый фактор - слабая борьба с коронавирусом и новый локдаун, который еще сильнее затормозит нашу экономику и сократит поступления в бюджет. На Западе понимают, что наша страна будет вынуждена активнее печатать гривну, а эмиссия выльется в более существенный рост инфляции. Они складывают все эти составляющие и ставят Украину на паузу по вложениям, выводят капиталы", - объяснил председатель правления одного из банков.

Как локдаун скажется на гривне

Ужесточение локдауна в Киеве и прочих городах будет влиять на валютный рынок.

"Идем на снижение оборотов и активности на валютных торгах. Рынком будут править крупные игроки, с которыми наши участники справиться не смогут. В первую очередь нерезиденты. Если начнется отток капиталов, то на тонком рынке это может привести к резкому ослаблению гривны. Противостоять этому движению смогут украинские экспортеры. Но, думаю, частично. Возможно, придется подключатся Нацбанку с продажами валюты", - прокомментировал перспективы руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

У Минфина и Нацбанка немного вариантов действий в сложившейся ситуации.

* Нацбанк может поднять учетную ставку в апреле, а правительство - повысить доходности по новым выпускам ОВГЗ, чтобы заинтересовать иностранцев вкладываться в украинские бумаги даже в непростой эпидемиологической ситуации. Власти переплатят по госдолгу (на процентных ставках), но обеспечат поток доллара в Украину.

* Форсировать переговоры с МВФ и улучшить инвестиционный имидж страны после подписания кредитного соглашения с ним.

Попутно чиновникам нужно постоянно договариваться с иностранцами - уговаривать не выходить из ОВГЗ и не выводить капиталы из Украины.

"Если нерезиденты будут спокойными или Минфин решится на повышение ставки (и сдержит их отток), то ситуация может стабилизироваться. Следим за уровнем 28,05 грн/$. Если курс двинется выше, то можем дойти до 28,25 грн/$, и тогда будем тестировать максимумы. Все сейчас зависит от нерезидентов и украинских экспортеров. Внутренние покупатели валюты очень слабы и не смогут сделать гривне больно", - считает Шевчишин.

Завтра, 1 апреля, открытие межбанка прогнозируют в рамках 27,82-27,87 грн/$ и ждут движения на 27,90 грн/$.