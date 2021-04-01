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В связи с ростом заболеваемости и смертности от коронавируса Киев с 5 апреля вводит более строгие ограничения
16:00 31.03.2021 |
В связи с ростом заболеваемости и смертности от коронавируса Киев с понедельника, 5 апреля, вводит более строгие ограничения.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба столичной городской госадминистрации.
"С понедельника, 5 апреля, столица закрывает все школы и детские сады. Весь общественный транспорт - и наземный, и метро - будет работать по специальным пропускам пассажиров. То есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры", - заявил мэр столицы.
Кличко добавил, что руководители учреждений, предприятий, учреждений должны отправить сотрудников на удаленную работу или предоставить им отпуска.
Мэр напомнил, что заведения общественного питания смогут работать только на вынос или доставку. Как, собственно, должны работать с 20 марта. Кроме того, продуктовые ярмарки прекращают работу с 1 апреля.
"Мы детализируем документом все ограничения. И действовать они, как минимум, до 16 апреля. Надеюсь, это поможет нам сбить волну стремительного распространения вируса. И не допустить трагических последствий", - подчеркнул Кличко.
Он напомнил, что в последние дни в столице фиксируется более тысячи больных коронавирусом в сутки.
"По 35-40 больных умирают каждый день. Более 700 человек каждые сутки госпитализируют. Это и с подтвержденным коронавирусом, и с подозрением на него, и с пневмониями. И вот только за последний час получаю информацию из больниц - какие очереди из "скорых" стоят, которые привезли больных. Информация по транспорту - что он переполнен и люди не слышат призывов предохраняться. То есть тенденции к улучшению ситуации у нас сейчас нет. А вот к ухудшению и коллапсу медицины есть! Поэтому Киев таки введет более строгие ограничения. У нас нет другого выбора", - подчеркнул Кличко.
Мэр признал, что ситуация в столичных больницах сегодня крайне сложная. Город продолжает разворачивать дополнительные кровати. Только за последние недели подготовили дополнительных 1100 коек. Всего их в медучреждениях столицы уже почти 6170.
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