Россия, наконец, агрессор, но вопросы остаются: Что сказал Хомчак в Верховной Раде

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Россия, наконец, агрессор, но вопросы остаются: Что сказал Хомчак в Верховной Раде

13:39 31.03.2021 |

Политика

 Руслан Рудомский / Depo.ua

Через два года после избрания Владимира Зеленского президентом Украины с высокой трибуны вновь начали называть агрессором Россию, а не "ту сторону".

Вчера, 30 марта, главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак в своем выступлении с трибуны парламента неожиданно назвал вещи своими именами, рассказав о присутствии российских войск на временно оккупированных территориях Донбасса и в пограничной зоне, а затем Верховная Рада приняла заявление, в котором прямым текстом назвала Россию агрессором.

Неожиданно, потому что еще год назад представители команды президента Владимира Зеленского избегали прямых высказываний, называя Россию "той стороной" и обставляя все так, что это боевики "Л-ДНР" оккупировали кусок украинской территории, а Россия не имеет на них влияния.

Но если с заявлением Верховной Рады все понятно: "осуждаем" (российскую агрессию), "приветствуем" (попытки мирного урегулирования), "обращаемся" (к международным партнерам), "призываем" (мировое сообщество), то выступление Руслана Хомчака подарило много интересного .

Прежде всего Хомчак заявил, что Российская Федерация продолжает агрессивную политику по отношению к Украине, и рассказал, в чем именно это проявляется и каких угроз можно ожидать со стороны северо-восточного соседа.

По информации главнокомандующего ВСУ, вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях содержатся 28 батальонных тактических групп противника. А именно: в Брянской, Воронежской, Ростовской областях РФ и на территории временно-оккупированного Крыма.

Северо-восточное направление

Хомчак сообщил, что в последнее время из разных регионов Российской Федерации под прикрытием плановых тренировочных мероприятий вооруженные силы Российской Федерации осуществляют постепенное наращивание войск возле государственной границы Украины.

Всего ожидается дополнительное сосредоточение до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами возле государственной границы с Украиной создает угрозы военной безопасности государства.

Россия, наконец, агрессор, но вопросы остаются: Что сказал Хомчак в Верховной Раде

 

Крымское направление

По данным Хомчака, за время оккупации Крыма Москва нарастила межвидовое объединение войск вооруженных сил России приблизительно до 32 700 военнослужащих.

В частности, в середине марта этого года на полигоне Опук (Керченский полуостров в Крыму, - ред.) отрабатывали высадку воздушного и морского десантов двумя батальонными тактическими группами при поддержке артиллерийской тактической группы из состава 7-й десантно-штурмовой дивизии. После учений подразделения остались в районе полигона.

Россия, наконец, агрессор, но вопросы остаются: Что сказал Хомчак в Верховной Раде

 

Донбасское направление

Генерал-полковник Хомчак сообщил, что на временно оккупированных территориях Украины в Донецкой и Луганской областях россияне развернули группировки оккупационных войск - 1-й и 2-й армейские корпуса (так называемые "армия ДНР" и "армия ЛНР", - ред.) в составе 14 боевых бригад, полков и подразделений обеспечения численностью около 28 тыс. человек. Хомчак отметил, что они действуют при поддержке российских регулярных войск, на командных должностях которых находятся кадровые офицеры вооруженных сил РФ.

Для подготовки специалистов разведывательных специальных подразделений на временно оккупированной территории Украины находятся более 2 тыс. российских военных советников и инструкторов.

На территории Ростовской области дополнительно содержатся до 12 батальонных тактических групп со сроком готовности 1-2 суток, которые россияне в любой момент могут перебросить на оккупированную территорию Донбасса в ответ на военную активность Украины.

Также Хомчак сообщил, что сейчас приоритетной задачей командования российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей остается поддержание готовности 1-го и 2-го армейских корпусов к активным действиям путем постоянных тренировок. Также происходит накопление материально-технических запасов, создание и подготовка мобилизационного резерва путем проведения сборов с резервистами.

В свою очередь с территории Российской Федерации не прекращается логистическая поддержка оккупационных администраций. Так, с начала года на временно-оккупированных территориях было перемещено около 19 тыс. тонн горючего, 335 тонн боеприпасов, 35 автомобилей, три танка, реактивные системы залпового огня и специальная техника.

Обострение на Донбассе

Отдельно главнокомандующий Вооруженными силами Украины остановился на текущей ситуации в зоне проведения операции Объединенных сил. И здесь не обошлось без старых мантр: по мнению Хомчака, на Донбассе до сих пор продолжает действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, который начался 27 июля 2020 года и который грубо нарушает противник.

В качестве примера такого нарушения режима тишины главнокомандующий ВСУ назвал обстрел 26 марта в районе Шумов, где погибли четверо украинских военных из группы разминирования 143-го объединенного учебного тренировочного центра из состава Объединенных сил.

Хомчак рассказал, что группа разминирования подполковника Коваля в составе старшины Бруско, старшего солдата Гищука совместно с начальником инженерной службы бригады старшим солдатом Барничем проверяла местность и обезвреживала противопехотные мины ПОМ-2, которые накануне были дистанционно установлены российскими оккупационными войсками.

"Во время выполнения заданий в результате снайперского огня получил смертельное огневое пулевое ранение старший сержант Барнич. Командир группы подполковник Коваль, оказывая ему помощь и осуществляя эвакуацию, в результате снайперского огня получил несовместимое с жизнью огнестрельное ранение. В результате обстрела старшина Бруско получил тяжелые пулевые ранения, старший солдат Гищук - ранение средней тяжести. Старший сержант Абрамович и старший солдат Гайченко, прибывшие для поддержки группы военнослужащих, попали под снайперский огонь и получили смертельные пулевые ранения", - пояснил Руслан Хомчак.

На этом моменте стоит остановиться подробнее, ведь ранее пресс-центр штаба ООС четко сообщал, что 26 марта близ Шумов украинские военные погибли в результате минометного обстрела украинских позиций. И тут вдруг снайперы... Такое изменение информации выглядит очень странным, ведь пулевое ранение с осколочным перепутать очень трудно, особенно опытным военным.

И подобные провалы в коммуникации подрывают доверие не только к Хомчаку и пресс-центру штаба ООС, но и ко всему оборонному ведомству. Тем более что такие случаи не редкость. Как тут не вспомнить историю с гибелью сержанта Журавля и лейтенанта Красногрудя, когда через полгода после тех событий главнокомандующий ВСУ Хомчак решил выложить новую версию трагедии.

И хотя в эндшпиле своей речи Хомчак в который раз заверил, что Вооруженные силы Украины готовы к адекватному ответу как в случае эскалации конфликта в районе проведения операции Объединенных сил, так и в случае осложнения военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг Украины, после изменения официальной версии событий под Шумами верится ему с натяжкой.
 

ПО РУБРИКАМ

13:51 Курс доллара снижается к евро 31 марта после роста несколько дней подряд

13:47 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 30.03.21

13:05 Канада обновила правила верификации держателей криптовалют

12:40 Премии по «Зеленой карте» в Украине в январе-феврале возросли на 7%, заключенные договоров сократилось на 39% - МТСБУ

12:33 Азиатские фондовые биржи 31 марта закрылись в основном в минусе

12:26 Справочный курс гривны 30 марта повысил на 6,17 коп до 27,8993 грн/$1

11:09 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 31.03.21

11:07 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 31.03.2021

10:55 Остаток средств на корсчетах банков 31.03.21

10:49 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 30.03.2021

09:33 Цена на золото 31 марта опустилась ниже $1700 на укреплении доллара

08:57 PayPal разрешил оплачивать товары криптовалютой

07:58 Дело Ощадбанка против РФ: во Франции суд отменил решение о компенсации 1,3 млрд долларов за аннексию Крыма

07:53 Индексы США снизились 30 марта на фоне падения акций технологического сектора

30.03 Обвал доллара на межбанке 30 марта оказался неожиданным для многих

• дальше…

13:05 Канада обновила правила верификации держателей криптовалют

12:07 По данным ВБ, долги иностранных государств перед Россией составляют почти 23 млрд долларов

09:23 МВФ улучшил прогноз роста глобальной экономики

08:21 Меркель и Макрон призвали Путина уважать права Навального

08:18 Макрон и Меркель призвали Пурина взять на себя обязательство по стабилизации режима прекращения огня на Донбассе

08:13 Истребители НАТО 29 марта 10 раз поднимались на перехват самолетов РФ

30.03 Только патриоты в парламенте. Пекин взял под полный контроль избирательную систему Гонконга

30.03 Европейский регулятор оштрафовал Moody`s на 3,7 миллиона евро

30.03 Канада ввела новые санкции против причастных к строительству Керченского моста

30.03 Австралия ввела санкции в отношении одного физлица и четырех российских компаний из-за строительства Крымского моста

30.03 Молдова начала импорт газа из украинских хранилищ

29.03 Шантаж Макрона: Почему Кулеба «требует мира» от Франции

29.03 Санду инициировала роспуск парламента Молдовы

29.03 Санду созывает Совбез, чтобы поговорить об имуществе Молдовы в Украине

29.03 В Еврокомиссии объяснили, смогут ли граждане третьих стран получить «паспорт вакцинации» ЕС

• дальше…

13:21 Отопление в столичных домах начнут отключать с 5 апреля

11:52 Пять украинских отелей получили категорию «пять звезд»

10:00 New Vasuki: Что не так с идеей Зеленского выселить власть из Киева

26.03 Степанов: До конца года мы будем жить в карантинных ограничениях

26.03 Средняя цена аренды жилой недвижимости в Киеве снизилась на 10% с начала года

26.03 Киевские власти смягчили карантинные меры в транспорте

25.03 Автомобильные номера начнут выдавать по месту регистрации авто, – МВД

25.03 Земля под Киевом: как и почему дорожают участки под застройку вблизи столицы

24.03 Минздрав Украины: В парках и скверах можно ходить без масок

24.03 «Лекхим» не предоставил МЗУ документы о поставке вакцины - госпредприятие

23.03 Присоединение Украины к Евросоюзу поддерживают 59% опрошенных украинцев, противоположного мнения придерживаются 26%

23.03 Кабмин обязал жителей «красной» зоны носить защитную маску на улицах и в парках

23.03 В Днепре с 25 марта вводятся карантинные ограничения «красной зоны» - мэр

23.03 Реальность и мифы о «европейском времени»: почему в ЕС до сих пор переводят часы

19.03 Рада освободила от ответственности поставщиков вакцин от коронавируса

• дальше…

13:39 Россия, наконец, агрессор, но вопросы остаются: Что сказал Хомчак в Верховной Раде

10:00 New Vasuki: Что не так с идеей Зеленского выселить власть из Киева

09:49 Про переговоры Путина с Меркель и Макроном об Украине без Украины — интервью с Евгением Магдой

30.03 Перевыборы в Раду. Почему на Донетчине у «слуг» не нашлось второго Вирастюка

30.03 Рада поддержала налоговую амнистию от Зеленского

30.03 Самоуспокоение Зеленского: что не так с «нормандскими» инициативами Банковой

30.03 В МВФ скептически относятся к идее налоговых амнистий в целом

30.03 Тупицкий и Касминин обжаловали в Верховном суде указ Зеленского об отмене их назначения судьями КС

30.03 Олигархи, оппозиция или Запад: Кто первым притормозит Зеленского

29.03 Финт Ющенко и дорога Януковича. Как Зеленский выбрал себе учителей

29.03 Шантаж Макрона: Почему Кулеба «требует мира» от Франции

29.03 Что будет с КСУ после увольнения Тупицкого. Почему юристы назвали указ Зеленского произволом

29.03 Зеленский отменил указы Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС

29.03 Позитив недели. Двигатели «Южмаша» помогут немецкой космонавтике

26.03 МИД: некоторые страны в ОБСЕ блокируют продлении мандата миссии на Донбассе

• дальше…

13:47 Xiaomi рассказала о прорывной системе охлаждения Mi 11 Ultra

12:21 Переименование Volkswagen в Voltswagen оказалось первоапрельской шуткой

11:41 Porsche начала тесты синтетического топлива

09:09 Завершена крупнейшая в мире операция, связанная с мошенническом в видеоиграх

07:59 SpaceX показала новую версию пассажирского корабля Crew Dragon со стеклянным куполом

30.03 Toyota представила внедорожную версию Yaris Cross

30.03 Четвёртый запуск прототипа SpaceX Starship на высоту 10 км закончился взрывом

30.03 Полиция поймала члена итальянской мафии благодаря его кулинарному блогу на YouTube

30.03 Представлен Xiaomi Mi 11 Ultra — лучший камерофон по версии DxOMark и первый смартфон, снимающий лучше профессиональной камеры

30.03 Представлен Xiaomi Mi 11 Pro — флагман с продвинутой камерой, большой батареей и ценой от 650 евро

30.03 Mercedes-Benz раскрыл салон EQS — электрического аналога S-Класса

30.03 Renault построит завод по переработке батарей электромобилей

30.03 В США появились новые данные об эффективности мРНК-вакцин

29.03 Honda, Kawasaki, Suzuki и Yamaha будут производить одинаковые аккумуляторы для своих электрических мотоциклов

29.03 Mercedes-Benz разработал новый бензиновый двигатель

• дальше…

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно