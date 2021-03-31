Россия, наконец, агрессор, но вопросы остаются: Что сказал Хомчак в Верховной Раде

Руслан Рудомский / Depo.ua

Через два года после избрания Владимира Зеленского президентом Украины с высокой трибуны вновь начали называть агрессором Россию, а не "ту сторону".

Вчера, 30 марта, главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак в своем выступлении с трибуны парламента неожиданно назвал вещи своими именами, рассказав о присутствии российских войск на временно оккупированных территориях Донбасса и в пограничной зоне, а затем Верховная Рада приняла заявление, в котором прямым текстом назвала Россию агрессором.

Неожиданно, потому что еще год назад представители команды президента Владимира Зеленского избегали прямых высказываний, называя Россию "той стороной" и обставляя все так, что это боевики "Л-ДНР" оккупировали кусок украинской территории, а Россия не имеет на них влияния.

Но если с заявлением Верховной Рады все понятно: "осуждаем" (российскую агрессию), "приветствуем" (попытки мирного урегулирования), "обращаемся" (к международным партнерам), "призываем" (мировое сообщество), то выступление Руслана Хомчака подарило много интересного .

Прежде всего Хомчак заявил, что Российская Федерация продолжает агрессивную политику по отношению к Украине, и рассказал, в чем именно это проявляется и каких угроз можно ожидать со стороны северо-восточного соседа.

По информации главнокомандующего ВСУ, вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях содержатся 28 батальонных тактических групп противника. А именно: в Брянской, Воронежской, Ростовской областях РФ и на территории временно-оккупированного Крыма.

Северо-восточное направление

Хомчак сообщил, что в последнее время из разных регионов Российской Федерации под прикрытием плановых тренировочных мероприятий вооруженные силы Российской Федерации осуществляют постепенное наращивание войск возле государственной границы Украины.

Всего ожидается дополнительное сосредоточение до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами возле государственной границы с Украиной создает угрозы военной безопасности государства.

Крымское направление

По данным Хомчака, за время оккупации Крыма Москва нарастила межвидовое объединение войск вооруженных сил России приблизительно до 32 700 военнослужащих.

В частности, в середине марта этого года на полигоне Опук (Керченский полуостров в Крыму, - ред.) отрабатывали высадку воздушного и морского десантов двумя батальонными тактическими группами при поддержке артиллерийской тактической группы из состава 7-й десантно-штурмовой дивизии. После учений подразделения остались в районе полигона.

Донбасское направление

Генерал-полковник Хомчак сообщил, что на временно оккупированных территориях Украины в Донецкой и Луганской областях россияне развернули группировки оккупационных войск - 1-й и 2-й армейские корпуса (так называемые "армия ДНР" и "армия ЛНР", - ред.) в составе 14 боевых бригад, полков и подразделений обеспечения численностью около 28 тыс. человек. Хомчак отметил, что они действуют при поддержке российских регулярных войск, на командных должностях которых находятся кадровые офицеры вооруженных сил РФ.

Для подготовки специалистов разведывательных специальных подразделений на временно оккупированной территории Украины находятся более 2 тыс. российских военных советников и инструкторов.

На территории Ростовской области дополнительно содержатся до 12 батальонных тактических групп со сроком готовности 1-2 суток, которые россияне в любой момент могут перебросить на оккупированную территорию Донбасса в ответ на военную активность Украины.

Также Хомчак сообщил, что сейчас приоритетной задачей командования российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей остается поддержание готовности 1-го и 2-го армейских корпусов к активным действиям путем постоянных тренировок. Также происходит накопление материально-технических запасов, создание и подготовка мобилизационного резерва путем проведения сборов с резервистами.

В свою очередь с территории Российской Федерации не прекращается логистическая поддержка оккупационных администраций. Так, с начала года на временно-оккупированных территориях было перемещено около 19 тыс. тонн горючего, 335 тонн боеприпасов, 35 автомобилей, три танка, реактивные системы залпового огня и специальная техника.

Обострение на Донбассе

Отдельно главнокомандующий Вооруженными силами Украины остановился на текущей ситуации в зоне проведения операции Объединенных сил. И здесь не обошлось без старых мантр: по мнению Хомчака, на Донбассе до сих пор продолжает действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, который начался 27 июля 2020 года и который грубо нарушает противник.

В качестве примера такого нарушения режима тишины главнокомандующий ВСУ назвал обстрел 26 марта в районе Шумов, где погибли четверо украинских военных из группы разминирования 143-го объединенного учебного тренировочного центра из состава Объединенных сил.

Хомчак рассказал, что группа разминирования подполковника Коваля в составе старшины Бруско, старшего солдата Гищука совместно с начальником инженерной службы бригады старшим солдатом Барничем проверяла местность и обезвреживала противопехотные мины ПОМ-2, которые накануне были дистанционно установлены российскими оккупационными войсками.

"Во время выполнения заданий в результате снайперского огня получил смертельное огневое пулевое ранение старший сержант Барнич. Командир группы подполковник Коваль, оказывая ему помощь и осуществляя эвакуацию, в результате снайперского огня получил несовместимое с жизнью огнестрельное ранение. В результате обстрела старшина Бруско получил тяжелые пулевые ранения, старший солдат Гищук - ранение средней тяжести. Старший сержант Абрамович и старший солдат Гайченко, прибывшие для поддержки группы военнослужащих, попали под снайперский огонь и получили смертельные пулевые ранения", - пояснил Руслан Хомчак.

На этом моменте стоит остановиться подробнее, ведь ранее пресс-центр штаба ООС четко сообщал, что 26 марта близ Шумов украинские военные погибли в результате минометного обстрела украинских позиций. И тут вдруг снайперы... Такое изменение информации выглядит очень странным, ведь пулевое ранение с осколочным перепутать очень трудно, особенно опытным военным.

И подобные провалы в коммуникации подрывают доверие не только к Хомчаку и пресс-центру штаба ООС, но и ко всему оборонному ведомству. Тем более что такие случаи не редкость. Как тут не вспомнить историю с гибелью сержанта Журавля и лейтенанта Красногрудя, когда через полгода после тех событий главнокомандующий ВСУ Хомчак решил выложить новую версию трагедии.

И хотя в эндшпиле своей речи Хомчак в который раз заверил, что Вооруженные силы Украины готовы к адекватному ответу как в случае эскалации конфликта в районе проведения операции Объединенных сил, так и в случае осложнения военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг Украины, после изменения официальной версии событий под Шумами верится ему с натяжкой.