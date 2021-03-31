Обвал доллара на межбанке 30 марта оказался неожиданным для многих

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

30 марта безналичный доллар подешевел на 11 копеек и остановился в диапазоне 27,84-27,85 грн/$. Наличные валютные курсы в кассах банков просели на 10 копеек:

* до 27,85-28,0 грн/$ - на продаже;

* до 27,60-27,80 грн/$ - на покупке.

На фоне снижения валютного курса люди активизировали сдачу доллара в обменники, спрос на него был минимальный.

Новый обвал доллара на межбанке оказался неожиданным для многих. Сегодня Госказначейство провело крупную выплату по НДС - на 3,5 млрд грн (за полторы недели - на 5,7 млрд грн), поэтому ожидалось подорожание валюты. Однако произошло обратное.

Финансисты давали разные объяснения происходящему. По одной версии, сказалась спекулятивная игра со стороны отдельных банков, которые открывали короткие позиции. То есть продавали доллар клиентов (вкладчиков), чтобы сыграть на понижении: опустить валютный курс своими продажами, а потом откупить доллар и заработать на курсовой разнице.

Вторая версия - удешевление доллара спровоцировали иностранцы.

"Возможно, они приобрели сегодня немного гривневых ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма) у Минфина и продавали под них валюту. Тем самым сгладили выплату Госказначейства по НДС", - сказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Правительство 30 марта разместило ОВГЗ на 8,9 млрд грн. Но половину средств получили от долларовых облигаций - совокупно $156,4 млн:

* на $106,8 млн разместили 2-летних гособлигаций под 3,9% годовых;

* на $49,6 млн - 1-летних под 3,7% годовых.

Этого объема не хватит, чтобы завтра погасить 3-месячные ОВГЗ, которые Минфин продал "под елочку" 29 декабря 2020 года. Чиновники выплатят держателям $325,2 млн и сегодня перекрыли это погашение меньше, чем наполовину. Причем перекрыли по более высокой цене: в конце 2020 года власти одалживали доллар под 2,9% годовых, а сейчас - под 3,7-3,9% годовых.

Поэтому точно придется черпать средства из золотовалютных резервов Нацбанка, размер которых и так планомерно сокращается с начала 2021 года: на 2,1% в январе-феврале, до $28,5 млрд грн. В марте наверняка будет новое уменьшение.

Гривневых ОВГЗ Минфин сегодня разместил лишь на 4,5 млрд грн, наибольший спрос наблюдался на 12-месячные бумаги. Общая структура продаж была следующей:

* на 2,6 млрд грн размещено 12-месячных облигаций под 10,74% годовых;

* на 968 млн грн - 2-летних под 11,8% годовых;

* на 531 млн грн - 3-месячных под 7,98% годовых;

* на 388 млн грн - 1,5-летних под 11,1 годовых.

Долгосрочные бумаги (двухлетки), которые раньше брали иностранцы, раскупали не очень активно. Поэтому если иностранцы и закупались, то не очень значительно, и продавали немного доллара.

Правда, сегодня много и не требовалось: общая сумма сделок на торгах на межбанке сократилась с $91 млн до $89 млн. Это вдвое меньше средних объем торгов, которые обычно составляют $150-180 млн.

"Спрос на доллар очень низкий. Ключевой фактор сейчас - это сложная эпидемическая ситуация в Украине и низкая деловая активность, которая обездвижила импортеров", - прокомментировалнастроения на рынке руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Завтра казначеи ждут открытия межбанка в рамках 27,80-27,85 грн/$. Но насчет дальнейшего развития событий дают разные прогнозы. Одни ждут сначала небольшого удешевления доллара (до 27,78-27,82 грн/$), а затем отскока наверх - до 27,88-27,90 грн/$. Подорожание прогнозируют в расчете на выплату новой порции возмещений по НДС, а также в ожидании валютных покупок спекулянтов, которые будут откупать завтра валюту после сегодняшней игры на понижение.

Однако есть и другой прогноз: доллар продолжит завтра планомерно дешеветь.

"Как только курс сошел с диапазона 27,9 грн/$ на укрепление, рынок вспомнил о предыдущем диапазоне в районе 27,75 грн/$. Полагаю, мы туда и направляемся", - считает Андрей Шевчишин.