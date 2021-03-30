Зеленский предложил переместить министерства из Киева в регионы

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает, чтобы министерства и другие центральные органы местной власти переместились из Киева в регионы.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

"Президентом Украины инициировано предложено введение деконцентрации центральных органов исполнительной власти - то есть перемещение центральных органов исполнительной власти из Киева в регионы (областные центры или центры территориальных общин) - в течение ближайших двух лет. Секретариат Кабинета министров Украины разработал и представил предложения по такого перемещения", - написал Немчинов.

Он также назвал такие преимущества деконцентрации:

* окончание концентрирования центральных органов власти в городе Киев поспособствует равному развитию регионов;

* повышение благоустройства в регионах;

* приближение процесса формирования и реализации политик к людям;

* уменьшение нагрузки на Киев;

* создание новых рабочих мест в регионах, улучшение возможности для трудоустройства, повышения внутренней трудовой миграции;

* стимулирование экономического развития регионов;

* ускорение процессов реинжиниринга, цифровой трансформации и уменьшение роли чиновников в жизни человека.