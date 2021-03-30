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АНАЛИТИКА

Перевыборы в Раду. Почему на Донетчине у «слуг» не нашлось второго Вирастюка

18:31 30.03.2021 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Похоже, Владимир Зеленский и "слуги народа" сами отказались от борьбы за избирателей востока Украины.

28 марта состоялись перевыборы народных депутатов в двух округах - в 50-м с центром в Покровске (Донецкая область) и в 87-м с центром в Надвирной (Ивано-Франковская область). Причина для перевыборов в обоих округах одинакова: нардепы Руслан Требушкин и Зиновий Андрийович, избранные в июле 2019-го, устали сидеть в парламенте и решили вернуться в свои прежние кресла - мэров соответственно Покровска и Надвирной. Они успешно реализовали свое желание на местных выборах в октябре 2020-го, после чего в их округах пришлось проводить новые выборы нардепов.

Не секрет, что в последние месяцы все ведущие игроки готовятся к возможным досрочным выборам. И для партийных штабов перевыборы в двух округах стали как бы полевыми учениями, или генеральной репетицией, перед большой схваткой.

Итоги этих выборов сейчас активно обсуждаются в штабах с точки зрения уроков для будущей парламентской кампании. Важнейшие из этих уроков касаются степени апатии избирателей, возможных политических союзов и перспектив «слуг народа».

Степень всеобщей апатии

В июле 2019-го явка избирателей в 50-м округе составила 44,72%, а в марте 2021-го - всего лишь 21,02%. Падение более чем вдвое. В 87-м округе тоже видим падение явки, но не столь сильное - с 43,96 до 35,05%. Впрочем, здесь и предвыборная борьба была гораздо острее.

В общем-то для промежуточных выборов в отдельных округах всегда характерна меньшая активность избирателей по сравнению со всеукраинской кампанией. Но сейчас можно говорить и о другом факторе - всеобщей апатии. Она четко фиксируется социологами и к моменту новых выборов может еще более усилиться.

Ее причина - всеобщее разочарование и неверие в возможность перемен к лучшему. Типичное мнение обывателя сводится к формулам «все они одинаковы» (о кандидатах) и «лучше не будет» (о собственных перспективах).

В таких условиях для каждой партии резко повышается значение ядерного электората. Надежды заполучить случайных симпатиков каким-то трюком в последнюю неделю перед выборами, скорее всего, окажутся призрачными. Поэтому будет важна ежедневная работа с избирателями. И эту работу должен проводить кандидат, имеющий в данном округе определенный уровень известности, влияния и доверия.

Возможные альянсы

Выборы депутатов нынешнего парламента вместо выбывших проводятся по старым правилам. Однако выборы новой Верховной Рады (очередные или внеочередные) будут проводиться уже по новой избирательной системе - чисто пропорциональной с открытыми региональными списками. Это означает, что в новом парламенте будут представлены только те партии, которые преодолеют 5%-ный барьер во всеукраинском масштабе. При этом территория Украины делится на 25 избирательных регионов, партии формируют региональные избирательные списки, которые и фигурируют в бюллетенях. То есть партии будут конкурировать отдельно в Киеве и в каждой области своими региональными списками.

Поэтому сейчас - то время, когда идут переговоры о политических альянсах и совместных списках кандидатов. С этой точки зрения нынешние выборы очень даже интересны, поскольку они зафиксировали несколько возможных союзов.

В 50-м округе в июле 2019-го главными конкурентами были мэр Покровска Руслан Требушкин, выдвинутый партией «Оппозиционный блок», и мэр Доброполья Андрей Аксенов, баллотировавшийся в статусе самовыдвиженца. Требушкин победил тогда Аксенова со счетом 30,33 против 28,92%. «Оппозиционный блок» считается проектом Рината Ахметова. Эта партия не преодолела барьер, но смогла провести в парламент шесть нардепов по мажоритарным округам. Один из этих нардепов, Муса Магомедов, возглавил новый проект, который связывают с Ахметовым, - партию «Порядок». Эта партия сделала в Доброполье ставку на Андрея Аксенова. В качестве выдвиженца от партии «Порядок» Аксенов вновь стал мэром Доброполья. А когда Требушкин сложил мандат нардепа, партия «Порядок» выдвинула Аксенова взять этот мандат. Задача эта была легкой, ибо Требушкин поддержал своего бывшего конкурента. Аксенов набрал 65,46% голосов.

В соцсетях звучит множество комментариев в том духе, что Ахметов заменил одного своего человека в парламенте на другого. Однако важен еще один факт: на этих выборах совершенно не боролась за 50-й округ ОПЗЖ, хотя в июле 2019-го у нее была там своя кандидатка Екатерина Сахарова, которая заняла четвертое место с результатом 10,41%.

Это позволяет предположить договоренности между ОПЗЖ (точнее, тем ее крылом, которое слушается Сергея Левочкина) и Ахметовым. Не исключено, что на следующие выборы ОПЗЖ и партия «Порядок» пойдут одной командой, поделив между собой регионы. Хотя, конечно, к тому времени все еще может не раз измениться и у Ахметова, и у Левочкина.

Не менее интересные альянсы наблюдались в 87-м округе. Там кандидатка от «Европейской солидарности» Маруся Звиробий-Биленька снялась с выборов в пользу выдвиженца «Свободы» Руслана Кошулинского. Обе партии, «Европейская солидарность» и «Свобода», подтвердили возможность долговременного союза.

Правда, поддержка Маруси Звиробий, скорее всего, не обеспечит Кошулинскому победу. После подсчета 67,52% голосов у него второе место с результатом 28,88% (на первом идет Вирастюк с 31,3%). Да и вообще за время до новых выборов две партии еще могут успеть опять поссориться. Но по крайней мере на данный момент перспектива альянса выглядит взаимовыгодной.

Еще один альянс на этих выборах был неявным - между партией «Батьківщина» Юлии Тимошенко и Игорем Коломойским. Давним партнером Коломойского считается основатель горнолыжного курорта «Буковель» Александр Шевченко, который был нардепом от Прикарпатья в 2014-2019 гг. В июле 2019-го он не стал баллотироваться в 87-м округе, дав дорогу выдвиженцу партии «Слуга народа» Зиновию Андрийовичу. А «Батьківщина» тогда выдвинула в этом округе собственного кандидата Игоря Писклинца, который занял четвертое место с результатом 10,13%. На нынешних выборах Шевченко был выдвинут партией «За майбутнє», которая считается близкой к Коломойскому. А «Батьківщина» на этот раз своего кандидата не выдвинула.

После подсчета 67,52% голосов у Шевченко третье место с результатом 28,73% - так что победы может и не быть. Но это не отменяет возможности альянса партий «Батьківщина» и «За майбутнє» на будущих выборах.

Перспективы «слуг народа»

Итак, на 87-м округе разница между первым, вторым и третьим местами на этих выборах очень невелика, в пределах двух с половиной процентов. Этим нынешние выборы кардинально отличаются от предыдущих, когда кандидат от партии «Слуга народа» Зиновий Андрийович набрал 37,8% и был безоговорочным лидером - его ближайший конкурент, выдвиженец «Свободы» Михаил Иваночко получил всего лишь 13,4%, то есть почти втрое меньше.

В 50-м округе в июле 2019-го кандидатка от партии «Слуга народа» Татьяна Романцова набрала 21,77% и заняла третье место, отстав от лидера на 8,56%. Сейчас результат правящей партии гораздо хуже. Ее кандидат Андрей Бондаренко занял всего лишь пятое место. В его активе - несчастные 3,02%, то есть он отстал от победителя выборов Аксенова более чем в 21 раз. Кроме Аксенова его обогнали Валентин Рыбин от Партии Шария (13%), Юлия Кузьменко от «Европейской солидарности» (6,69%) и Виктория Шилова от партии «Держава» (4,08%). По сравнению с результатом Романцовой в июле 2019-го уровень поддержки кандидата от партии «Слуга народа» упал более чем в семь раз.

Подчеркнем, что правящая партия фактически бросила кампанию в 50-м округе на самотек, тогда как за 87-й округ повела настоящий бой с откровенным применением админресурса. 22 марта сайт президента сообщил, что Владимир Зеленский обсудил с кандидатом в нардепы Вирастюком ход вакцинации на Прикарпатье и помощь местному бизнесу во время карантина. А в день выборов, 28 марта, глава ОГА Андрей Бойчук, глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко и еще два нардепа из фракции «слуг народа» провели в Ивано-Франковске пресс-конференцию на темы децентрализации, «Большого строительства» и борьбы с пандемией.

Похоже, Зеленский и «слуги народа» сами отказались от борьбы за избирателей востока Украины. А крайне низкий результат их кандидата в 50-м округе - это уже следствие.

 

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