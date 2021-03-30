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Рада поддержала налоговую амнистию от Зеленского
Верховная Рада одобрила проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно стимулирования детенизации доходов и повышение налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет".
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего президентского законопроекта №5153 в первом чтении проголосовали 245 народных депутатов.
Согласно пояснительной записке, законопроект призван "создать стимулы для вывода из тени доходов, скрытых от налогообложения, будет способствовать повышению эффективности противодействию размыванию налоговой базы, привлечению в экономику Украины дополнительных ресурсов и ее активизации, повышению налоговой культуры граждан".
Документом предложено дополнить Налоговый кодекс новым подразделом, который будет регулировать особенности применения одноразового (специального) добровольного декларирования активов физических лиц, приобретенных без уплаты установленных налогов и сборов до 2021 года.
В частности, предлагается облагать незадекларированные ранее доходы по ставкам 2,5, 5 и 9% в зависимости от вида актива и выбранного способа исполнения налоговой обязанности, а также 18% - в случае установления нарушения декларантом некоторых требований по условиям размещения валютных ценностей.
Согласно законопроекту, специальное декларирование будет проводится с 1 июля 2021 года до 1 июля 2022 года.
В то же время Главное эспертное управление парламента обращает внимание, что в предложенном виде налоговая амнистия может служить способом легализации так называемых "грязных" денег и минимизации налоговых обязательств.
При этом предусмотрена подача одноразовой (специальной) добровольной декларации без указания сведений о личности декларанта и об объектах декларирования через нотариуса без подтверждающих документов относительно стоимости объектов декларирования, что делает невозможным проверить правильность расчета единоразовой уплаты при их легализации.
Кроме того, эксперты отмечают, что проект содержит существенные риски для добросовестных налогоплательщиков. В частности, согласно проекту все наличные средства априори считаются приобретенными с нарушением законодательства и без уплаты налогов, несмотря на то, что в Украине не существует запрета на хранение средств в наличной форме.
Напомним, президент Владимир Зеленский 25 февраля зарегистрировал в Верховной раде четыре законопроекта о налоговой амнистии. От имени главы государства были зарегистрированы законопроекты № 5153 (поправки в Налоговый кодекс), № 5154 (изменения в Бюджетный кодекс), № 5155 (поправки в валютное законодательство), а также законопроект № 5156 - с поправками в Уголовный кодекс.
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