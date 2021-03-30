Олигархи, оппозиция или Запад: Кто первым притормозит Зеленского

Юрий Васильченко / Depo.ua

У всех пяти предшественников нынешнего главы государства были факторы, которые сдерживали их от скатывания к диктатуре. Волей избирателей в 2019 году и их апатии в 2021-м сдерживающих факторов для Зеленского почти не осталось. Но могут ли они появиться?

Depo.ua подробно анализировал ситуацию, сложившуюся вокруг Конституционного Суда после отмены Владимиром Зеленским указа Виктора Януковича о назначении двух Александров - Тупицкого и Касминина - судьями КСУ. Вчера двух судей охрана не пустила на их рабочие места, а Тупицкий, как и ожидалось, собрался в Верховный Суд оспаривать президентский указ. А еще из-за увольнения он созывает специальное заседание КСУ. На которое прогнозируемо его не пустят. Да и вряд ли другие члены судейского корпуса пожелают подставляться, приняв участие в заседании по инициативе опального судьи Тупицкого. Единственный вариант для него вернуться на свою должность - по решению Верховного Суда. Но станет ли оно холодным душем для президента и его советников, которые стоят за многоактным спектаклем по взятию под контроль Конституционного Суда?

В СМИ и среди экспертов часто вспоминают прецедент с Сюзанной Станик, которую "за нарушение" присяги вместе с еще двумя судьями КСУ в 2007 году увольнял Виктор Ющенко. Те судьи отсудили свои должности, однако на работу так и не вернулись: Владимир Иващенко и Валерий Пшеничный подали в отставку, а Станик Ющенко снова уволил, своим указом отменив указ Леонида Кучмы о назначении упрямой судьи в состав Конституционного Суда. Станик продолжала судиться и все-таки добилась отмены указа Ющенко, но произошло это уже после смены власти в стране. Сразу после этого юрист ушла в отставку. То есть последний указ Зеленского - повторение действий Ющенко. Учитывая то, что у Верховного Суда есть прецедент со Станик, там могут поступить точно так же и с Тупицким, и Касмининым. А могут не поступить. И не потому, что у нас не прецедентное право, просто верховные служители Фемиды будут ориентироваться на общественно-политический запрос. При президентстве Ющенко он отличался от нынешнего. И при Кучме, и при Януковиче, и при Порошенко.

При каждом из предшественников Зеленского была сильная оппозиция, способная давить на президентов как в парламенте, так и на улице. Сейчас оппозиция, точнее оппозиции, потому что у нас традиционно оппозиционные силы работают с разным электоратом, никак не могут оправиться от "тихой революции" 2019 года, которую избиратели совершили на избирательных участках. Сегодняшние оппозиционеры даже в вопросе увольнения двух судей КСУ оказались в двоякой ситуации: с одной стороны, они пытаются донести до общества свои аргументы, почему маневры "зеленых" вокруг Конституционного Суда опасны для устоев государства, но с другой - защита скомпрометированных судей только ухудшит рейтинги. Поэтому, наверное, многие из критиков действий Банковой с такой надеждой ожидают вердикта Верховного Суда: если тот признает указ Зеленского по Тупицкому и Касминину незаконным, тогда могут появиться основания не только говорить о превышении президентом своих полномочий, но и как-то действовать. Например, ставить вопрос об импичменте, хотя по принятому "слугами" закону его реализовать невозможно.

Апатия и консенсус олигархов. Как долго продлится тревожная тишина

Но кроме слабости оппозиции на руку Зе-команде работает еще одна особенность состояния нашего общества - очень высокий уровень апатии. Все соцопросы показывают значительное недовольство граждан направлением развития страны, но протестные настроения находятся сейчас на низком уровне. События вроде тех, которые имели место 20 марта под Офисом президента, - исключение из правил. А то, что они не получили масштабной поддержки, доказывает - сейчас улица не играет важной роли в политической жизни и влиятельных лидеров уличных протестов нет.

Следующий момент, который притормаживал предшественников Зеленского, - позиция олигархов. При Кравчуке их еще не было, были влиятельные "красные директора", а вот другим президентам приходилось находить (или не находить, и это приводило к конфликтам) точки соприкосновения с владельцами заводов, банков и, главное, - медиа. Сейчас, и это хорошо можно отследить по информационной политике ключевых телеканалов, сложился олигархический консенсус: власть покусывают, но лично президента - нет. В нашей истории такое бывало при всех президентах. Однако дружеские отношения олигархов с руководителями Украины преимущественно были короткими - кто-то пытался стать близким другом, другие из-за ревности плели интриги для раскола пропрезидентских коалиций в парламенте, поддерживали оппозиционные проекты, лепили свои. И вряд ли Зе-команда станет исключением. Просто вопрос времени.

Если ближайшие полгода или до конца 2021-го не произойдет чего-то такого, от чего проснутся избиратели, мобилизуется оппозиция, начнут спасать свое добро олигархи, то есть не будет досрочных выборов, масштабного экономического кризиса или, не дай бог, войны - Зеленский сможет дальше действовать по принципу политической целесообразности. Но это не может продолжаться вечно. Потому что, во-первых, в нашей стране политика без громких скандалов (особенно коррупционных) невозможна. Во-вторых, экономическая ситуация в государстве не выглядит радужной, что усилит протестные настроения. И их обязательно кто-то возглавит. В-третьих, все ключевые игроки уже готовятся к выборам, и можно не сомневаться, что обвинения в адрес Зеленского в попытке установить диктатуру будут среди главных лозунгов оппонентов "слуг".

В-четвертых, и это беспокоит куда больше, чем способ, которым Зеленский хочет избавиться от двух судей КСУ, - у нас происходят тревожные процессы во внешней политике. На днях заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент прямо сказал, что телефонный разговор между украинским и американским президентами возможен тогда, когда будет подкреплен действиями. В то же время от спикеров власти, особенно из президентского офиса, украинцам постоянно рассказывают, что мы хотим получить ПДЧ с НАТО, что мы создали Центр по борьбе с фейками и "Крымскую платформу", что стремимся привлечь Вашингтон к переговорному процессу с Россией и т. д. То есть наличествует информация, направленная на внутреннего потребителя, в то же время наши западные партнеры расставляют иные акценты.

Это напоминает времена президентства Виктора Януковича, когда Украина активно продвигалась к ассоциации с Евросоюзом, но потом резко нажали стоп-кран. Сначала нам рассказывали, как мы идем в Европу, как все вовремя выполняем, а потом раз и ... условия соглашения оказались невыгодными. Поэтому пойдем за деньгами к России. Тот геополитический финт Януковича стоил украинцам очень дорого. Здесь ведем к тому, что любое отступление Зеленского от курса, который эксперты назвали "патриотическим разворотом", может быть воспринято и в Украине, и на Западе крайне негативно.

В то же время перечисленные обстоятельства могут и не сложиться, или сложиться, однако не сразу. По крайней мере, судя по тому, как на Банковой демонстрируют уверенность в своих действиях по судьям КСУ, там считают, что пришли надолго и ближайшие годы им ничего не угрожает. Ну, разве что рейтинг пойдет вниз, но это дело можно поправить, придумав какой-то новый технологический ход. Например, запустить серию референдумов, чтобы политики и недовольные граждане выпустили пар.