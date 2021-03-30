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Доллар немного подешевел на межбанке 29 марта, но банкиры ждут роста курса из-за пассивности иностранцев в покупке ОВГЗ
23:53 29.03.2021 |
29 марта курс доллара на межбанке опустился на 5 копеек, и торговля завершилась в диапазоне 27,94-27,96 грн/$. При этом наличные курсы практически не изменились:
до 27,98-28,10 грн/$ - на продаже;
до 27,65-27,90 грн/$ - на покупке.
Люди активизировали продажу валюты, спрос на доллар был минимальный.
В начале недели на межбанке заметно упали обороты: общий объем сделок на площадке Bloomberg сократился с $134 млн до $91 млн. Нацбанк на рынок не выходил, крупных игроков тоже не было видно.
"Рынок переваривал возмещение по НДС, которое провело Госказначейство на прошлой неделе, и ждал новых выплат. Поэтому крупных валютных продаж не было, бизнес работал с имеющейся гривной. Однако заметного спроса на доллар тоже не наблюдалось, поэтому котировки не пошли наверх", - описал ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Рабочий курсовой коридор был на 27,95-27,96 грн/$, один раз спекулянты предприняли попытку поднять котировки на 27,9850-28,0 грн/$. Однако из-за небольшого валютного спроса цены не смогли удержаться на этой высоте и рынок отошел на 27,94-27,96 грн/$.
"Нет ни сильных валютных продавцов, ни покупателей. Поэтому торговля идет в узком диапазоне и сдвинуть котировки не удается. Деловая активность падает из-за локдауна", - сказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.
Нерезиденты, которые раньше по понедельникам активнее продавали доллар, чтобы во вторник купить за полученную гривну наши облигации внутреннего госзайма, сегодня не появились на рынке.
"Действительно, нерезиденты не были заметны на торгах. Если Минфин не сможет заинтересовать их доходностями по ОВГЗ, то могут поставить на паузу покупку наших гособлигаций", - допустил Василий Невмержицкий.
По-видимому, пока переговоры Кабмина с иностранцами по покупкам гособлигаций идут не очень успешно. Это подтверждается сегодняшним сокращением заявки на завтрашний аукцион по ОВГЗ. Если на прошлой неделе чиновники собирались продавать два вида долларовых бумаг (на 1 и 2 года) и 5 гривневых, то сегодня один вид сняли. Отказались от размещения трехлеток в нацвалюте. То есть завтра покупателям предложат 6 выпусков ОВГЗ - два долларовых и 4 гривневых:
* на 3 месяца (с лимитом 500 млн грн);
* на 1 год (без лимита);
* на 1,5 года (без лимита);
* на 2 года (без лимита).
Видно, что Минфин не захотел повторять провальный опыт прошлой недели, когда трехлетних гособлигаций продал мизер - лишь на 32 млн грн. Это слишком мало и плохо влияет на историю размещений власти.
Если чиновники не смогут уговорить иностранцев на сколько-нибудь значимые покупки ОВГЗ, то на межбанке завтра не появятся дополнительные продажи доллара. Украинские же экспортеры также могут уменьшить свои объемы валютной продажи, если пройдут новые крупные возмещения НДС. Сегодня Госказначейство заплатило по этому налогу совсем мало - лишь 242,6 млн грн. Поэтому завтра от него ждут крупный платеж, около 3-4 млрд грн.
Все это может спровоцировать подорожание доллара. 30 марта открытие межбанка ждут на уровне 27,95-27,98 грн/$. Допускается движение на 28,0-28,05 грн/$.
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