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АНАЛИТИКА

Весенний слив. Зачем Путин подрывает «Нормандию» и «Минск»

 Олег Полищук / Деловая столица

Главные события за последние семь дней, произошедшие на территории оккупированных районов Донбасса.

Конец прошлой недели поставил кровавую точку в теме соблюдения оккупационными корпусами ВС РФ режима полного прекращения огня на Донбассе, который был установлен с 27 июля 2020 года и поначалу мало-мальски все же действовал. Впрочем, существование «перемирия» на фронте стало вызывать лишь горькую ухмылку еще прошлой осенью, такое ощущение усилилось зимой и особенно - с наступлением весны. Правда, до сих пор за все последние восемь месяцев пресловутого «режима тишины» большинство смертей украинских бойцов в зоне Операции объединенных сил было делом рук российских снайперов. Теперь же в активное действие приведены вражеские минометы, так что для действительно масштабной военной эскалации со стороны оккупантов осталось разве что использовать ими тяжелую артиллерию, «Грады» и прочие РСЗО.

На вечер пятницы, 26 марта, штаб ООС зафиксировал на линии соприкосновения с ОРДЛО всего два обстрела с начала суток, осуществленных вооруженными формированиями России, - в районе Майорска и Шумов. Но если в первом случае противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, то в направлении украинских позиций возле населенного пункта Шумы Донецкой области враг приобщил к обстрелам из гранатометов, пулеметов и другого стрелкового оружия свои минометы калибра 82 мм. В результате четыре воина ВСУ погибли, в том числе подполковник из 143-го Центра разминирования Сергей Коваль, и еще двое бойцов получили ранения.

Как известно, россияне всю осень 2020-го безрезультатно добивались на переговорах в Трехсторонней контактной группе протащить решение о «совместной инспекции» украинской линии обороны именно в Шумах, что сейчас нельзя считать просто совпадением. Как и полное игнорирование Кремлем актуальных требований официального Киева и наших западных партнеров соблюдать «той стороной» режима прекращения огня. Следовательно, можно вполне ожидать того, что любые «срочные консультации» Банковой с руководством стран «нормандской четверки» ни к чему существенному не приведут. А заявление главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука о том, что «выполнение минских договоренностей о всеобъемлющей тишине ставится под угрозу, мы имеем реальный факт нарушения всех договоренностей в минском формате», останется банальной констатацией факта.

Российский слив переговоров

Москва поставила под серьезную угрозу как все минские договоренности, так и достижения на переговорах в нормандском формате, причем не только своими военными, но и сугубо дипломатическими действиями. После того как неделей ранее на онлайн-встрече политических советников лидеров стран «нормандской четверки» главный кремлевский куратор ОРДЛО, замглавы администрации Путина Дмитрий Козак поставил публичный ультиматум с требованием запретить «ответный огонь» и предоставить России право председательствовать на встречах нормандского формата, в российскую прессу произошел слив ключевых документов, обсуждаемых на закрытых переговорах. Тем самым Россия в очередной раз нарушила даже элементарные правила дипломатической этики, однако суть не в этом.

24 марта московский «Коммерсантъ» вышел с передовицей, повествующей о так называемых «кластерах по реализации минских соглашений». Некий анонимный источник предоставил изданию немецко-французский проект из 11 кластеров на трех страницах, анализировать трактовку которого российскими лайт-пропагандистами не имеет ни малейшего смысла - все содержание этой якобы журналистской статьи, конечно же, прошло многократные согласования в Кремле.

Отметим лишь то, что, во-первых, само существование подобного мирного плана, согласованного Берлином и Парижем с Киевом, долго не признавали в Москве. Во-вторых, из всей этой публикации следует, что украинская власть не пошла на поводу у российской стороны, пытавшейся своими поправками к кластерам опять представить войну на Донбассе как «внутриукраинский», а не российско-украинский конфликт, а также перевернуть алгоритм выполнения «Минска» с ног на голову. Чего Путин добивается седьмой год. Ну а, в-третьих, сам подобный российский слив конфиденциальной документации говорит о том, что данные документы теперь и яйца выеденного не стоят. Поэтому Кремль, сознательно заведший в тупик переговоры как в нормандском, так и минском форматах, планирует, судя по всему, перейти к донбасскому плану «Б», который явно не сулит ничего хорошего.

Торжество пельменной металлургии

Тем временем в оккупированном Донецке главарь российской оккупационной администрации в ОРДО Пушилин торжественно пообещал запуск работы Донецкого металлургического завода на полную мощность уже в начале апреля (на ДМЗ не плавят металл с 2019 года). А другой топ-коллаборант Ходаковский дополнил Пушилина подробностями о новом «инвесторе ДМЗ», желающем вложить в возрождение на заводе сталелитейного производства 10 млрд руб., и других особенностях «инвестирования». Как мы писали в феврале, этим благодетелем и металлургическим зиц-магнатом оказался Игорь Андреев - старый «ахметовец», собственник донецкой компании «Геркулес», известной своими пельменями и мороженым, а также владелец предприятий по выпуску молочной продукции «Добрыня» и колбас «Пан фазан».

Кроме того, данный донецкий бизнесмен-коллаборант нынче контролирует Енакиевский коксохим, шахту «Щегловская глубокая», обогатительную фабрику «Чумаковская» и Шахтоуправление «Донбасс». Вместе с ДМЗ эти предприятия должны составить единый производственный цикл металлургического производства. И, кстати говоря, бывший главарь банды «Восток» поведал одну интересную деталь - с недавних пор бизнес-структуры Андреева полностью освобождены от уплаты налогов в «бюджет ДНР» и счетов за потребляемую электроэнергию.

«В оправдание Андреева можно сказать, что и его предшественники хронически не платили в бюджет и отдали предприятие с накопленными долгами - Андреев просто продолжает установившуюся традицию. При этом у нас на территории цена на металлолом искусственно держится почти вдвое ниже, чем в России, что тоже приводит к увеличению доходной части», - раскрыл местные тайны «инвестирования» чекист Ходаковский. Правда, умолчав о долгах по зарплате рабочим ДМЗ, которые оставил предыдущий «инвестор» - известная южноосетинская корпорация генералов ФСБ «Внешторгсервис». А такая девятимесячная задолженность по зарплате составляет на предприятии, между прочим, весьма кругленькую сумму в 720 млн руб.

 

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