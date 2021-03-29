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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Позитив недели. Двигатели «Южмаша» помогут немецкой космонавтике

07:57 29.03.2021 |

Политика

Кроме того: американцы передали Украине 35 армейских внедорожников HMMWV, наши моряки завершили подготовку для службы на катерах типа Island, а артиллеристы провели учения на админгранице с оккупированным Крымом.

Первая ракета-носитель ракетного завода в Аугсбурге сможет выводить на орбиту 1,2 т, при этом стартовая цена осталась прежней - около 3 млн евро. Компания Rocket Factory решила не разрабатывать собственный двигатель, а закупать его у украинского государственного авиакосмического производителя "Южмаша".

Как сообщает немецкое издание "Голем", реализация программы разработки ракет со старыми технологиями и открытыми циклами двигателей неконкурентоспособна, потому был выбран более мощный двигатель, обеспечивающий очень высокую производительность при очень низких производственных затратах. Уже построены несколько прототипов этого двигателя и успешно проведены первые испытания.

Rocket Factory планирует разработать собственный ступенчатый двигатель внутреннего сгорания в гораздо более короткие сроки, чем другие известные проекты двигателей, поскольку у "Южмаша" уже закуплены отдельные компоненты, такие как турбонасос.

Предположительно, речь идет о поставках элементов двигателей РД-809К или РД-870.

Напомним, в августе прошлого года президент Владимир Зеленский обещал максимально поддерживать "Южмаш" и раскрыть его потенциал.

Из США в Украину доставили 35 армейских внедорожников HMMWV

В одесский порт прибыл американский сухогруз с армейскими внедорожниками для Вооруженных сил Украины. По информации "Думской", судно доставило в Украину около 350 тонн военного снаряжения, в частности 35 армейских внедорожников HMMWV.

 

Напомним, Сенат США рассмотрит "Акт о партнерстве с Украиной". Подала соответствующий документ группа сенаторов - Роберт Менендес, Джим Риш, Роб Портман, Крис Мерфи, Джон Баррассо и Джин Шахин. Этот документ разрешает иностранное военное финансирование Украины на сумму до $300 млн в год, включая полномочия оказывать военную помощь летального характера.

В КПИ будут разрабатывать летающий морской флот

Инженеры и конструкторы КПИ в рамках подписанного договора с компанией "Аэростар" будут участвовать в создании нового поколения транспорта - авиационных морских судов. Как сообщает сайт "Крылья", работы по проекту будут проводиться на базе Института аэрокосмических технологий. Его директор Иван Коробко заявил, что к этому амбициозному проекту привлекут все университетские структуры и подразделения. При этом он отметил, что КПИ им. Игоря Сикорского уже работает над транспортом такого класса и в прошлом году выходил с таким проектом на Sikorski Challenge.

 

Успешная реализация проекта сооружения аэросуден может вывести Украину на новый уровень мирового рынка транспорта. "Сегодня заложен первый кирпичик в создание новой отрасли - летающего морского флота, - рассказал Константин Петров, директор департамента морского и речного флота компании "Аэростар". - Это где-то полмиллиона квадратных метров, где мы планируем разворачивать серийное производство".

На админгранице с Крымом ВСУ отработали уничтожение противника при помощи систем залпового огня

Подразделение реактивной артиллерии Сухопутных войск во взаимодействии с противовоздушной обороной провели учения у оккупированного Крыма. Как сообщает "Украинский милитарный портал", легендой учений было противодействие вражеской беспилотной авиации с последующим условным поражением как воздушных, так и наземных объектов.

 

Во время проведения учений, дежурные силы противовоздушной обороны выполняющих боевые задачи на границе с временно оккупированной территории Крымского полуострова пресекли попытку проведения воздушной разведки беспилотной авиацией условного противника. Кроме того, было отработано уничтожения противника с привлечением определенных сил и средств. В частности, к учениям привлекли подразделение реактивных систем залпового огня "Смерч".

По словам командующего объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, в ходе учений воины-артиллеристы отработали несколько десятков учебно-боевых упражнений. Военные совершили марш, усовершенствовали взаимодействие с подразделениями артиллерийской разведки, оборудовали позиции для пусковых установок, а также отработали оперативное их изменение. В свою очередь, военнослужащие зенитно-ракетного дивизиона провели мониторинг воздушной обстановки и осуществили распознавания воздушных объектов условного противника.

"Определив координаты и высоты, личный состав расчетов зенитно-ракетных комплексов "Оса-АКМ" совершил уничтожения воздушных целей. Кроме того, зенитчики организовали оборону комплексов и маскировку огневых позиций ", - подытожил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Наши моряки завершили подготовку для службы на патрульных катерах типа Island

В США завершилась подготовка экипажей двух патрульных катеров "Сумы" и "Фастов" типа Island. Об этом сообщила пресс служба ВМС ВС Украины.

 

В городе Балтимор состоялись торжества по поводу окончания 10-ти недельного курса доподготовки украинских военных моряков по эксплуатации патрульных катеров. «С 2014 года при содействии американских партнеров проведено более двухсот совместных мероприятий подготовки наших Военно-Морских Сил, системно осуществляется качественная консультативная и образовательная помощь, подготовка экипажей, курсантов, морской пехоты, - отметил командующий украинских ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа. Он также поблагодарил партнеров за мощную материально-техническую помощь, в частности за скоростные лодки, тепловизоры, водолазное снаряжение, средства связи и навигации, технические средства системы управления.

Доподготовка экипажей проводились именно на тех катерах типа "Айленд", которые вскоре отправятся в Украину. Это уже вторая партия катеров, которые США передадут Украине в рамках помощи в сфере безопасности и обороны.
 

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