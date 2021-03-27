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На межбанке 26 марта доминировали наши компании и банки, нерезиденты не устраивали больше закупок
23:44 26.03.2021 |
На межбанке в пятницу шла живая торговля: объем торгов на площадке Bloomberg подрос с $116 млн до $134 млн. Иностранных скупщиков, которые два последних дня приобретали доллар, сегодня не было. По-видимому, они завершили свои сделки.
"На рынке доминировали наши компании и банки, нерезиденты не устраивали больше закупок. То есть не было давления на гривну, и ее курс смог укрепиться. Если бы вечером не появилось сообщение о новой выплате по НДС, то котировки могли бы быть и еще ниже. Торговля шла спокойно. Хотя при этом активно обсуждалась тема введения властями более жесткого локдауна в рамках всей страны (не только отдельных городов или областей)", - описал "Стране" настроения на торгах финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Утром торговля стартовала в рамках 27,99-28,02 грн/$, но после первых же сделок котировки отошли вниз - на 27,96-27,985 грн/$. Экспортеры старались поднять доллар повыше, но спрос на него был небольшой из-за отсутствия иностранных покупателей. Поэтому уже к 11:30 рынок оказался на 27,93-27,95 грн/$. На финишный уровень в 27,99-28,01 грн/$ он вышел только после обеда, после появления информации о возмещении НДС.
Госказначейство отчиталось о перечислении бизнесу по этому налогу 1,8 млрд грн, то есть за эту неделю предприятия совокупно получили 2,6 млрд грн. На следующей неделе должно поступить еще порядка 5-6 млрд грн.
"Когда экспортеры получают крупные партии гривны, они замедляют продажу валютной выручки на межбанке, поэтому доллар почти всегда дорожает на новостях по НДС. Если бы иностранцы продолжали скупку валюты и сегодня, то ее курс снова бы вырос. Но их не было, поэтому котировки оказались невысоко", - объяснил финансовый эксперт Владислав Кравец.
С понедельника от Госказначейства ждут увеличения выплат по НДС, потому валютные продажи могут еще сократиться. Но при негативных новостях о распространении COVID-19 может уменьшиться и спрос на доллар.
"Если власти решатся на новый всеукраинский локдаун, то скорее всего произойдет снижение валютного спроса. С предложением все понятно: пока бизнес будет переваливать выплаты Госказначейства, оно будет небольшим, но как только все выплаты пройдут, аграрии снова активизируют продажи доллара. Им нужна гривна под посевную", - убежден Василий Невмержицкий.
Иностранцы будут двигать курс
Что пока не берутся предсказывать казначеи - это поведение иностранцев. Пока нет прогноза по объему размещения новых выпусков облигаций внутреннего госзайма Минфина в ближайший вторник, 30 марта. Чиновники предложат рынку 7 выпусков ОВГЗ (2 долларовых и 5 гривневых), но нет уверенности, что они заинтересуют нерезидентов. Поэтому неясно, будут ли они заводить валюту под их покупку.
Но и активно скупать доллар и выводить его иностранцы тоже не должны. На следующей неделе Минфин не гасит крупных выпусков гривневых ОВГЗ. 31 марта должно состояться погашение долларовых бумаг - на $325,2 млн. Это трехмесячные бумаги, которые правительство размещало 29 декабря 2020 года, и скорее всего большая их часть находится в портфелях госбанков, с которыми можно договориться о перевложении на новый срок хотя бы части средств.
Тем не менее валюта правительству все же нужна. Ведь вчера оно выплатило $111 млн процентов по еврооблигациям, а еще $325,2 млн выплатит 31 марта. Да и в начале апреля будут крупные валютные погашения. Общий график платежей на месяц выглядит так:
* 8 апреля - $365,9 млн;
* 14 апреля - 11,7 млрд грн;
* 21 апреля - 1,1 млрд грн;
* 28 апреля - 11,7 млрд грн.
Это еще без процентов, которые нужно будет платить на протяжении месяца. Хорошо, что хоть МВФ в следующем месяце мы платим не очень много: $24,4 млн 30 апреля.
В целом понятно, что Минфину потребуются средства, так что придется договариваться о покупках ОВГЗ и с нашими банками, и с иностранцами.
"Рынок внутренних гособлигаций стал для правительства ключевой площадкой для привлечения средств. Ведь пока Украина не подпишет новое соглашение с МВФ, выход на внешние рынки будет для нас дорогим", - отметил Владислав Кравец.
А чем активнее будут покупать/продавать ОВГЗ иностранные инвестфонды и банки, тем интенсивнее будет двигаться курс гривны в разные стороны.
В понедельник, 29 марта, казначеи прогнозируют открытие межбанка в рамках 27,98-28,03 грн/$, а на протяжении недели допускают торговлю в диапазоне 27,95-28,10 грн/$. Валюта может дорожать в понедельник-вторник из-за выплат по НДС.
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