Юрий Вишневский / Деловая столица

Гипотетическое соучастие движения Медведчука в российской оккупации Крыма может стать формальным поводом для выдвижения подозрения лидеру.

Внимание украинцев опять переключено на Виктора Медведчука. О нем рассказывают пресс-служба СБУ и секретарь СНБО Алексей Данилов, а ОПЗЖ и медиа сообщают об обысках в связанных с ним структурах.

Поэтому закономерен вопрос о мотивах власти - зачем ей понадобилось опять прессовать главу политсовета ОПЗЖ и кума Путина, кроме традиционного желания продемонстрировать народу бурную деятельность.

Что ищут у Медведчука и его людей

Следователи СБУ провели обыск в офисе ОПЗЖ, в котором находятся приемные народных депутатов от ОПЗЖ Виктора Медведчука, Тараса Козака, Василия Нимченко, Юрия Загороднего, Виктора Черного, Александра Колтуновича, Ильи Кивы. Все они относятся к так называемому медведчуковскому крылу ОПЗЖ. Впрочем, обыск формально не связан с текущей деятельностью этих нардепов. Просто по счастливой случайности общественная организация «Украинский выбор», лидером которой является Медведчук, зарегистрирована по тому же адресу, что и ОПЗЖ.

Предметом внимания следователей является именно деятельность «Украинского выбора», а не ОПЗЖ. Причем интересует их деятельность движения Медведчука не сейчас и не в Киеве, а в Крыму в 2014 г. К слову, обыск в офисе ОПЗЖ провели следователи Главного управления СБУ в АР Крым. Это та структура СБУ, которая занимается именно крымскими предателями.

Мы не выдадим тайну следствия, если предположим, что следователи искали любые следы переписки Медведчука и центрального офиса «Украинского выбора» с 210 подразделениями этого движения на полуострове, а также с Крымской республиканской организацией «Украинского выбора», которую возглавлял экс-спикер парламента АРК (в 1995-1996 гг.) Евгений Супрунюк. Последний был активным пособником оккупантов и за свое предательство загремел в базу сайта «Миротворец».

Как утверждает СБУ, в ходе досудебного расследования следователи СБУ получили неопровержимые доказательства, что руководство и представители «Украинского выбора» участвовали в организации и проведении незаконного референдума и незаконных выборов после оккупации полуострова Россией. По предварительной версии следствия, они также причастны к совершению других преступных действий. Сейчас, по сообщению СБУ, решается вопрос о сообщении участникам о подозрениях по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса.

Заместитель Медведчука на посту главы «Украинского выбора» нардеп Василий Нимченко в ответ на эти обвинения выложил документы, свидетельствующие о том, что 22 марта 2014 г. структура Супрунюка вышла из состава «Украинского выбора» Медведчука. И что 7 мая 2014 г. решением исполкома «Украинского выбора» были ликвидированы все 210 крымских подразделений движения.

Однако все это случилось уже после того, как россияне оккупировали полуостров и провели фейковый референдум. Между тем, как утверждает СБУ, следствием установлено, что участники «Украинского выбора» во время аннексии полуострова и в дальнейшем активно поддерживали оккупационные органы власти. Они стали представителями незаконных избирательных комиссий и участков, участвовали в деятельности незаконного вооруженного формирования «Самооборона Крыма», которое осуществляло незаконное преследование украинских активистов, захват административных зданий органов власти Украины.

По информации Офиса генпрокурора, обыски проведено не только в центральном офисе «Украинского выбора», но и по месту проживания одного из участников в г. Днепре. По результатам следственных действий изъята компьютерная техника. А 26 марта Офис генпрокурора выдал еще одну новость - объявлено о подозрении по ст. 110 и 111 УК трем крымским участникам «Украинского выбора», которые содействовали оккупации полуострова.

Другие неприятности Медведчука

Этим список новых неприятностей лидера «Украинского выбора» не исчерпывается. Медиа сообщили о том, что спецслужбы провели обыски на даче Медведчука «Медвежья дубрава» в Закарпатской области.

Кроме того, с разоблачениями выступил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он заявил в интервью «Радио НВ», что Оксана Марченко и ее муж Виктор Медведчук владеют нефтеперерабатывающим заводом в Новошахтинске Ростовской области РФ, который находится в 14 км от украинской границы. А произведенным на предприятии дизельным топливом заправляют российские танки в ОРДЛО, подчеркнул Данилов.

Напомним, что в феврале Владимир Зеленский своими указами ввел в действие решения СНБО о блокировании телеканалов Тараса Козака «112 Украина», Newsone и ZIK, служивших рупорами Медведчука, о персональных санкциях против Козака, Медведчука, Оксаны Марченко и гражданской жены Козака Натальи Лавренюк, а также о конфискации нефтепродуктопровода, по которому поставлялось дизтопливо из России и который считался активом Медведчука.

И вот сейчас налицо новый всплеск активности власти против Медведчука. Можно предположить, что это просто очередная попытка Банковой проявлять бурную деятельность. Тем более что это проверенный на практике способ удерживать на плаву президентский рейтинг Зеленского. Несомненно, этот мотив имеет место. Но есть еще и другие факторы, которые могли побудить Банковую опять заняться Медведчуком.

Выгоды для Банковой

Злые языки говорят, что у Банковой в этой истории есть прямой интерес. Дескать, сейчас со стороны Медведчука предлагают договориться о том, чтобы телеканал «Перший Незалежний», созданный на базе трех закрытых каналов, смог вещать через спутник. И новые удары по Медведчуку могут быть предназначены как раз для того, чтобы повысить цену вопроса.

Кроме того, удары по Медведчуку выгодны Зеленскому с точки зрения конкуренции с Петром Порошенко. Известно, что у украинского электората короткая память. Поэтому пиар-эффект от февральских санкций против Медведчука и близких к нему людей может выветриться очень быстро. Чтобы избиратели не забывали о том, что Зеленский ожесточенно борется с кумом Путина и вообще с пятой колонной Кремля, нужно регулярно предъявлять новые доказательства. То есть тут не обязателен какой-либо конкретный результат; важно, чтобы люди видели периодическую активность: ах, молодец Зеленский, жучит и жучит этого Медведчука.

Чем опасно для Медведчука дело по Крыму

С другой стороны, нынешнее дело более опасно для Медведчука, чем предыдущие. Ни за телеканалы, ни за нефтепродуктопровод, ни даже за Новошахтинский НПЗ Медведчука посадить нельзя. А вот гипотетическое соучастие «Украинского выбора» в фейковой «Крымской весне», то есть в российской оккупации Крыма, может стать формальным поводом для выдвижения подозрения. Станет или нет - это зависит, конечно, от найденных доказательств. А также от степени желания Банковой продемонстрировать результат Вашингтону.

Напомним, что Медведчук в США на особом счету. Еще 17 марта 2014 г. Штаты ввели персональные санкции против Медведчука именно как лидера «Украинского выбора» «за угрозу миру, безопасности, стабильности, суверенитету или территориальной целостности Украины, а также за подрыв демократических институтов и процессов в Украине», поскольку «он материально помогал, спонсировал или предоставлял финансовую, материальную или технологическую поддержку Януковичу, а также потому, что он является лидером организации, которая или члены которой участвовали в действиях или политике, которые подрывают демократические процессы или институты в Украине и угрожают миру, безопасности, стабильности, суверенитету или территориальной целостности Украины».

Эти санкции были введены в ответ на российскую оккупацию Крыма. Вместе с Медведчуком в санкционный список вошли Янукович, крымские предатели Аксенов и Константинов и семь крупных российских деятелей, в т.ч. помощники Путина Сурков и Глазьев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер Рогозин и др. То есть это совсем не шуточный список. И в этом списке единственный, кто сейчас в руках украинской власти, это Медведчук.

Также нелишне напомнить, что утром 25 марта вышло интервью зампомощника госсекретаря США Джорджа Кента «Голосу Америки». Отвечая на вопрос, почему Джо Байден до сих пор не поговорил по телефону с Зеленским, Кент заявил: «Звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями». То есть мяч сейчас на стороне Киева. И Зеленский в поисках действий, которые можно продемонстрировать Вашингтону, вполне мог выбрать легкий шантаж Медведчука. Это намного проще и легче, чем усугублять отношения с Коломойским.

А потребует ли Вашингтон довести дело до логического конца, захочет ли этого Зеленский и получится ли это у него - для обоснованного прогноза на сегодня не хватает данных. Не исключено, что их не хватает и на Банковой - у тех, кто разрабатывает этапы прессования Медведчука.