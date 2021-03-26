Иностранцы 25 марта продолжали поднимать курс доллара на межбанке, выводя деньги из ОВГЗ

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

25 марта курс безналичного доллара поднялся на 11 копеек, межбанк преодолел психологический максимум и закрепился на 28,02-28,04 грн/$. В кассах цены поднялись на 10 копеек на продаже и на 5 копеек на выкупе:

до 27,95-28,10 грн/$ - на продаже;

до 27,60-27,80 грн/$ - на покупке

Банкиры отмечали плавное увеличение валютного спроса со стороны населения.

На межбанке снизился объем торгов: сумма сделок уменьшилась с $133 млн до $116 млн на площадке Bloomberg. Экспортеры сокращают валютные продажи в ожидании крупных возмещений НДС. Хотя Госказначейство пока делает небольшие выплаты - сегодня перечислило 269,1 млн грн, а всего за последние три дня - 823,8 млн грн.

"Это привычная история в периоды выплат по НДС: бизнес ждет крупных партий гривны со стороны государства и приберегает валютную выручку. В тоже время сегодня ощущался спрос на доллар со стороны иностранцев, которые вчера получили крупные гривневые выплаты от правительства по ОВГЗ (облигациям внутреннего госзайма), и переводили их в валюту. Отсюда и подорожание доллара", - объяснил ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Из числа валютных покупателей выделяли Креди Агриколь Банк и Альфа-Банк.

Нацбанк сегодня отчетом подтвердил сокращение у нерезидентов гривневого портфеля ОВГЗ: за два дня он уменьшился на 1,4 млрд грн, и составил на 25 марта 102,6 млрд грн.

"С одной стороны инвестфонды и банки сейчас переценивают ситуацию на мировом долговом рынке, и просчитывают для себя оптимальные варианты для инвестирования, с точки зрения доходностей и рисков. А с другой - наблюдают за нашим валютным рынком и просчитывают лучший момент для захода. Может быть снова заведут доллар, когда он у нас подорожает", - допустил в беседе со "Страной" финансовый эксперт Владислав Кравец.

На ближайший вторник, 30 марта, Минфин заявил размещение 7-ми выпусков ОВГЗ, это на один больше, чем предполагалось изначально. То есть чиновники добавили одну бумагу - долларовую на 2 года. На этот раз в американской валюте будет два выпуска - на 1 и 2 года. А также 5 видов гривневых ОВГЗ:

* на 3 месяца (с лимитом 500 млн грн);

* на 1 год (без лимита);

* на 1,5 года (без лимита);

* на 2 года (без лимита);

* на 3 года (без лимита).

"Как показывает практика последних размещений, наибольший спрос наблюдается на облигации сроком обращения 12 месяцев и 1,5 года. Скорее всего, и сейчас их продадут больше всего. Долгосрочные ОВГЗ слабо разбирают", - отметил Кравец.

По разным оценкам, 30 марта правительство может продать гривневых бумаг на 4-6 млрд грн, а долларовых на $150-200 млн.

Чиновники не просто так добавили еще один валютный выпуск, они сейчас нуждаются в долларе. Поскольку сегодня провели крупную выплату процентов по еврооблигациям в размере $111, и хотят ее перекрыть новыми поступлениями.

Главный вопрос на текущий момент - начнут ли иностранцы на следующей неделе покупать новые выпуски наших ОВГЗ, и будут ли под это заводить доллар в Украину? Финансисты пока не берутся делать прогнозов на этот счет. Оценки будут лишь в понедельник.

На этой неделе казначеи допускают дальнейшее подорожание доллара: 26 марта открытие межбанка прогнозируют в рамках 28,01-28,05 грн/$, и допускают движение до 28,10 грн/$.