Курс доллара уверенно рос на межбанке 24 марта из-за выхода иностранцев из ОВГЗ

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

В Украине продолжается подорожание доллара. 24 марта его курс на межбанке поднялся на 14 копеек и закрепился на 27,91-27,93 грн/$. Обменники повысили средние наличные курсы на 10 копеек:

* до 27,85-28,0 грн/$ - на продаже;

* до 27,55-27,80 грн/$ - на покупке.

На межбанке доминировал валютный спрос: объем сделок сократился с $151 млн до $133 млн. Нацбанк на торги не выходил, зато там были крупные валютные покупатели. Больше всего выделялись "Ситибанк", "Альфа-Банк" и "Райффайзен Банк Аваль".

"Раскупать американскую валюту стали с самого утра, поэтому курс и задрался наверх. Это все последствия слабого аукциона Минфина по размещению ОВГЗ, который прошел вчера. Иностранцы не перевложились в наши долговые бумаги и откупали сегодня валюту", - объяснил ситуацию финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

Министерство финансов вчера двое сократило объемы размещения гособлигаций - привлекло только 6,45 млрд грн (неделей ранее - 14,3 млрд грн). Но при этом погасило сегодня крупную выплату по старым ОВГЗ - на 12,2 млрд грн. Причем значительную часть выплаты получили именно иностранцы. До этого они перевкладывали получаемую гривну на новые сроки (то есть в новые бумаги), а сегодня этого не произошло.

Нерезиденты скупали доллар за полученную от правительства гривну.

"Видно, что нерезиденты решили сделать паузу по нашим ОВГЗ. Не думаю, что они покинут наш рынок, но точно решили перегруппироваться и, возможно, переоценить свои риски по Украине. Во-первых, в контексте разрастания пандемии коронавируса, которое сейчас происходит в Европе и в нашей стране в том числе. Во-вторых, с оглядкой на рост доходностей долговых бумаг в других странах. Все до сих пор находятся под впечатлением от роста доходности по казначейским обязательствам США (US treasuries). И, в-третьих, с учетом затянувшихся переговоров Украины с МВФ. Думаю, взвешиваются все факторы", - отметил в разговоре со "Страной" финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

Второй фактор, который давит на межбанк, - это выплаты возмещений НДС, которые уже ведет Госказначейство. Сегодня бизнесу перечислили 391,5 млн грн (вчера - 163,2 млн грн). Но это лишь первые, небольшие, выплаты. В ближайшие несколько дней ожидается около 8-9 млрд грн. Часть этой суммы будет поступать завтра-послезавтра.

Чем больше гривны получат украинские экспортеры, тем меньше будут продавать доллара. А сокращение валютного предложения будет играть на рост валютного курса.

Казначеи ждут дальнейшего подорожания доллара: старт межбанка 25 марта ждут в рамках 27,92-27,95 грн/$, допускается движение на 28,0 грн/$ или даже выше.