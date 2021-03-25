Новый план Зеленского. Как президент будет снимать мэров на местных референдумах

Юрий Вишневский / Деловая столица

Для начала процедуры отстранения действующего мэра будет достаточно всего 10% недовольных городской властью.

Представитель Владимира Зеленского в Верховной Раде, первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук презентовал законопроект «О местном референдуме». Этот 131-стрничный документ написала рабочая группа во главе с самим Стефанчуком. В течение трех недель проект будет обсуждаться, а уже в середине или в конце апреля он будет внесен на голосование в сессионный зал.

Зачем Зеленскому местные референдумы

Почти два года Зеленский президентствовал без закона о местном референдуме, а сейчас он вдруг ему понадобился. Что же случилось?

Тут возможны разные мотивы. На поверхности лежит желание понравиться избирателям. Дескать, продолжаем развивать народовластие. Однако много очков тут не наберешь: как записано в проекте, на местный референдум не могут выноситься вопросы, которые касаются местных бюджетов и тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Когда проект еще только разрабатывался, высказывались подозрения, что он будет использован в политических торгах с Россией на переговорах по Донбассу. Дескать, в ОРДЛО проведут референдум, который легитимизует кремлевских марионеток и оккупационные войска.

Однако худшие опасения не подтвердились. Стефанчук по настоянию Зеленского специально добавил в самом конце проекта пункт о том, что проведение местного референдума в пределах оккупированных территорий АР Крым, Севастополя, Донецкой и Луганской областей возможно лишь через три года после возвращения этих территорий под общую юрисдикцию Украины. И далее подробно расшифровывается, что это означает: вывод российских оккупационных войск, восстановление полного контроля Украины за госграницей и т.д.

Главный мотив Зеленского заключается в другом. А именно, в том, чтобы получить дополнительные крючки, на которые можно подвесить местное самоуправление. Напомним, что 25 октября прошлого года состоялись местные выборы, на которых «слуги народа» проиграли выборы мэров во всех крупных городах. И сейчас городское самоуправление весьма непослушное и именно самоуправное, что крайне не нравится Банковой. Теперь же местные референдумы станут для Зеленского легальным механизмом, чтобы избавляться от неугодных мэров, а остальных - принуждать к послушанию.

Механизм против мэров

В проекте четко расписано, как будут проводиться референдумы против органов местного самоуправления. Референдум проводится в территориальной громаде (именно в громаде, а не в области или районе). Предметом референдума может быть высказывание недоверия местному совету и (или) сельскому, поселковому, городскому голове. Чтобы организовать такой референдум, нужны собрать подписи всего лишь 10% избирателей.

Понятно, что местное самоуправление в лице мэра и горсовета имеет разные способы для срыва попыток организовать такой референдум еще на этапе сбора подписей. Чтобы провести местный референдум вопреки воле мэра и горсовета, необходим немалый административный и силовой ресурс. Поэтому организовать эту затею сможет только центральная власть руками местных структур партии «Слуга народа» при негласной помощи областной госадминистрации и силовых органов.

Формально все будет происходит демократично. Согласно проекту, чтобы местный референдум был признан состоявшимся, в нем должны принять участие не менее 50% избирателей. Решение считается принятым, если его поддержало большинство тех, кто принял участие в референдуме.

На деле же получится вот что. Многие мэры у нас избраны во втором туре. Это означает, что в первом туре они имели менее 50% голосов. А их соперники, вместе взятые, имели больше 50%. И вот теперь эти соперники получают превосходный шанс для досрочного реванша. В любом городе найти 10% недовольных - проще простого (особенно если за твоей спиной стоят силовики при поддержке центральной власти). Как только подписи этих 10% собраны, объявляется референдум и начинается агитационная кампания против мэра. В ней участвуют все его конкуренты, а их суммарный уровень поддержки, напомним, более 50%. Результат фактически запрограммирован: большинство избирателей, пришедших на участки, выражают мэру недоверие.

Сразу после официального объявления результатов, согласно проекту, мэр лишается своей должности, а его полномочия переходят секретарю горсовета до новых выборов. Эти выборы должна объявить Верховная Рада в 90-дневный срок.

Конечно, не возбраняется, чтобы человек, которого прогнали с должности мэра референдумом, вновь баллотировался. Но тут он уже изначально будет в психологически проигрышной позиции: ему большинство горожан только что выразило недоверие, а он все равно рвется на выборы, игнорируя мнение людей. И почему-то возникает твердая уверенность в том, что победитель этих внеочередных выборов окажется намного более лояльным к Банковой, чем его предшественник, с которым Банковая расправилась благодаря референдуму.

Крючок для местного самоуправления

Отметим, что Банковой вовсе не обязательно пытаться сразу же инспирировать подобные референдумы повсеместно. Чтобы всерьез напугать всех мэров (ну или почти всех), достаточно организовать несколько показательных актов народного волеизъявления. И затем даже намекать не нужно, что так будет с каждым. Все поймут угрозу без лишних слов.

После этого местное самоуправление фактически превратится в фикцию. На Банковой можно будет открывать два специальных подъезда для просителей из городов со всех концов страны. Один подъезд - для действующих мэров, которые будут рассказывать, какие они теперь послушные, мол, только пожалуйста, не нужно проводить референдум. Другой подъезд - для их конкурентов, которые будут рассказывать, как они триумфально выиграют внеочередные выборы и положат город к ногам Банковой. Ну а Банковая будет задумчиво решать, чей чемодан аргументов весомее.

Таким образом, Зеленский и Стефанчук задумали этот закон прежде всего для того, чтобы подвесить мэров и горсоветы на крючок: кто нелоялен - будем лишать полномочий досрочно через местный референдум. Наверное, тут можно возразить, что для некоторых мэров, таких как Виталий Кличко в Киеве или Борис Филатов в Днепре, это смешная угроза. Ибо те же Кличко и Филатов крепко стоят на ногах, и это четко подтвердили недавние выборы. Но даже мэры-тяжеловесы сейчас не хотели бы проходить досрочную проверку на популярность. Тем более в условиях, когда по ним будут прицельно бить разные медиа, лояльные Банковой.

Очередные местные выборы, напомним, предстоят аж в 2025 году. Кстати, это будет уже после президентских и парламентских выборов (очередных или внеочередных). И все мэры, особенно тяжеловесы типа Кличко и Филатова, рассчитывают играть в свою игру, размышляют о возможных союзах и комбинациях и т.д. И тут им вдруг: кто не с нами, тех пропустим через референдум и постараемся превратить это в коридор позора. Сначала Банковая сможет потренироваться на сравнительно слабых фигурах. А затем, отработав технологию, взяться даже и за популярных у себя в городах фигур.

Почему Зеленский отказался от народовластия

Пропагандируя свой законопроект, Стефанчук подчеркнул, что его написала рабочая группа по разработке проектов законов по вопросам народовластия, которую он возглавляет. И одним из механизмов народовластия он как раз и видит референдум о недоверии мэру и горсовету. «Мы считаем, что нужно предоставить возможность досрочно прекращать полномочия как головы, так и совета, если громада будет считать, что ошиблась на выборах или совет принял не те решения, которые были заявлены в предвыборных слоганах», - заявил Стефанчук.

Правдивость его слов проверить нетрудно. Сейчас на подписи у Зеленского лежит закон «О всеукраинском референдуме», инициатором которого выступил сам Зеленский. Так вот, в этом законе совершенно отсутствует возможность организовать всеукраинский референдум о выражении недоверия президенту и/или парламенту. То есть, по мнению Зеленского и Стефанчука, досрочно лишать полномочий мэра и горсовет можно, если избиратели в них разочаровались, а вот президента и Верховную Раду избиратели должны терпеть все пять лет.

Логика тут напрочь отсутствует, ибо от плохих президента и парламента намного больше вреда, чем от плохих мэра и горсовета. И какой смысл давать людям возможность исправить маленькую ошибку, если большая ошибка остается неисправленной?

Очевидно, что разговоры о народовластии - это просто сказки для плебса. А реальная цель законопроекта о местном референдуме - это жестко подчинить Банковой городское самоуправление.

Во избежание недоразумений подчеркнем, что в Конституции не упомянута (но и не запрещена) возможность использовать референдум для лишения полномочий ни президента, ни мэров, ни парламента, ни горсоветов. Так что если уж Зеленский и Стефанчук хотели бы осчастливить украинцев механизмом народовластия, то под него должны были бы в равной мере подпадать и президент с народными депутатами. Ну а так это больше похоже на подготовку центральной властью расправы над городами.

