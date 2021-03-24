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АНАЛИТИКА

Перераспределение национальных богатств: Что не так с идеей «экономических паспортов» для еще не рожденных украинцев

09:51 24.03.2021 |

Политика

 Ігор Петренко / Depo.ua

Зеленский вспомнил свое предвыборное обещание наградить растущее поколение украинцев экономическим паспортом. С этим документом за счет поступлений от эксплуатации отечественных недр юные граждане будут получать деньги на учебу. Почему к этой, на первый взгляд, очень привлекательной идее относятся так скептически?

Главным тезисом видеоролика, посвященного итогам очередного заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины, которое состоялось 19 марта, стало обещание Владимира Зеленского вернуть недра из рук недобросовестных бизнесменов украинскому народу, как это предусматривает Конституция нашего государства. А средства, которые должны поступить в государственный бюджет как следствие этого шага, президент хочет направить на образование юных украинцев. Им будут выдавать экономические паспорта, по которым "все рожденные в Украине дети до момента наступления 18 лет смогут получить средства от использования и добычи недр Украины. Они будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке. И после достижения совершеннолетия смогут быть потрачены ими на получение высшего образования в Украине", - заявил глава государства.

Что такое "экономический паспорт" украинца

Тезис гаранта об экономических паспортах развил на одном из телеканалов глава исполкома Национального совета реформ Михаил Саакашвили. Причем говорит об этом он уже не впервые. На этот раз сообщил: у власти были разные варианты распределения денег (которые, заметим, государству еще предстоит получить от пользователей недр, и здесь может возникнуть первая проблема). На Банковой рассматривали возможность дать какую-то сумму каждому украинцу, но, как заметил бывший грузинский президент, а ныне украинский реформатор, "выйдет 400 гривен в год, а это не деньги и выглядит как издевательство". Озвучивалось предложение создать суверенный фонд инвестиций, но и этого, считает он, люди бы не почувствовали: "Это из одного кармана государства просто в другой переложить". Так и пришли к тому варианту, который озвучил Зеленский: отдать деньги детям. Молодой гражданин по достижению совершеннолетия "сможет купить на эти деньги, например, автомобиль, открыть маленький бизнес, вложить в образование. Мы говорим где-то о 15 тыс. долларов... В Украине есть потрясающие природные ресурсы - литий, бериллий, 20 процентов мирового запаса титана, залежи урана", - сказал Саакашвили.

Заметим, с идеей введения экономического паспорта украинца президента немного опередил член его команды, депутат Верховной Рады от фракции "Слуги народа", мажоритарщик из Новоград-Волынского Дмитрий Костюк, который в январе с. г. зарегистрировал в парламенте законопроект №2754. Он предусматривает открытие счета каждому украинцу, который родится после 1 января 2021 года и будет жить в нашей стране до совершеннолетия. В создаваемый согласно этому проекту фонд будущего будет поступать не менее 1% от реализации всех добытых в стране полезных ископаемых. 18-летние украинцы смогут без установленных ограничений тратить эти деньги, начиная с 2039 года. Эту инициативу парламент не рассматривал и явно уже не рассмотрит: право "первой ночи" лидера "зеленой" команды с высказанной им же во время выборов-2019 идеей не должно подвергаться сомнению его командой. Поэтому депутатское видение механизма действия экономического паспорта украинца, очевидно, заменят президентским.

В каких странах граждане получают процент от добычи государственных недр

Раздача государством денег своим гражданам - не новая идея для целого ряда стран мира. Как на историю успеха нардеп Костюк ссылается на пример Объединенных Арабских Эмиратов, "где каждый араб получает от государства свой процент от продажи нефти. Как показывает практика ОАЭ, такое решение является действенным и обеспечивает достойный уровень жизни гражданам", - говорится в пояснительной записке к проекту. Так, но не совсем так. Различий между нашими странами значительно больше, чем сходства. В ОАЭ значительно меньше населения - примерно 10 млн, соответственно, меньше детей. Наоборот, средств от добычи нефти и газа в казну государства шейхов поступает существенно больше, чем получает украинская казна. Хотя бы потому, что в сфере пользования недрами в ОАЭ давно наведен такой порядок, которым ни одна украинская власть похвастаться не может.

Это касается и других государств, где власть делится с народом частью земных богатств: и "нефтегазовых" Кувейта и Саудовской Аравии, и Норвегии, где в специальном фонде собирают часть доходов от добычи нефти и газа для использования в перспективе, когда запасы иссякнут, и где на личный счет каждого гражданина поступают отчисления от нефтяных доходов. Это и про американский штат Аляска, жители которого, проживающие на этой территории не менее года, ежегодно получают дивиденды от нефтяных денег. Согласитесь, ставить знак равенства между экономическими реалиями и возможностями в этих странах и Украине некорректно.

Да и далеко не везде одинаково положительно относятся к идеям расходования государственных средств широкими жестами. Жители наиболее развитых демократий скептически настроены относительно раздачи денег "просто так". Так, в 2016 году граждане Швейцарской Конфедерации на первом в мире референдуме по этому вопросу подавляющим большинством в 77% (!) высказались против идеи ввести для них гарантированный ежемесячный минимальный доход. А идея была такой, что могла заставить задуматься даже жителей богатых стран: предлагалось выплачивать каждому взрослому швейцарцу около 2,5 тыс. швейцарских франков (примерно 2 260 евро) независимо от того, работает он или нет, а пенсии и соцвыплаты - отменить. Правда, инициаторы идеи не объяснили, откуда в государственном бюджете возьмутся деньги на гарантированный минимум. Но не это самое важное, а позиция швейцарцев, которые отвергли эту популистскую инициативу, видимо, понимая ее пагубность для экономики страны. Впрочем, идея минимального безусловного дохода продолжает свое движение в мире - о ней говорят то в одной, то в другой стране. Особенно эти разговоры оживились с вхождением мира в волну пандемии COVID-19, когда вопрос поддержки своих граждан стал очень актуальным для правительств различных государств, вплоть до мировых лидеров.

Почему идея с экономическими паспортами для детей выглядит подозрительно

Возвращаясь к законопроекту Костюка, заметим, что предусматривал он выплаты не всем украинским детям, а рожденным начиная с 2021 года. А это уже похоже на дискриминацию по возрасту, и в случае принятия закона такая идея должна была быть вынесена на всеукраинский референдум - и вряд ли граждане поддержали бы ее в таком виде. Поэтому Владимиру Зеленскому и его команде стоит задуматься над созданием более реалистичного механизма реализации своей идеи о фактическом гарантированном доходе для несовершеннолетних украинцев, чтобы обещанная щедрость государства касалась всех детей нашей страны. Если они не хотят, чтобы условного 1 января 2022 года в стране вдруг начался бэби-бум, а также декабрьских детей за "благодарность" записывали январем...

Потому что в целом украинцы - не швейцарцы: многие наши земляки еще по инерции, которая передалась от времен СССР, ждут от власти прямой поддержки своего материального положения. Среди них значительная часть избирателей Владимира Александровича. Популярны среди населения и идеи, что "все вокруг народное", в том числе недра, тем более что это гарантирует и Основной закон.

Проблемы возникают с момента попытки реализации подобных популистских "экономических" идей в реальной жизни. Самый первый вопрос - кто станет плательщиком, способным обеспечить поступление озвученных представителями власти сумм в пользу украинских детей? Между строками президентского заявления можно прочитать, что речь идет об олигархах. Сейчас Совбез обещает в сжатые сроки провести аудит всех разрешений на эксплуатацию недр, выданных в Украине с 1994 года. Там точно можно будет найти много очень интересного. Но вопрос в том, в чьих интересах будет использована обнаруженная информация о пользователях недр Отечества. Обещают, что у нарушителей будут забирать лицензии и возвращать их народу Украины. Хотелось бы узнать поименный список этого народа...

Следующий блок вопросов сводится к одному: из какого расчета и какой базы богачи будут платить украинским детям. Пока идея Зеленского похожа на фактический дополнительный налог в размере по крайней мере одного процента, которым государство может обложить пользователей недр. От чего будут исчислять его размер: от размера рентной платы? От доходов (или демонстрируемых налоговой убытков) компаний? Из оборотов? Просто будут "отстегивать" оговоренную сумму? И еще: будет ли это разовый платеж или регулярный вклад в развитие молодого поколения? Наконец, такой вопрос: а почему, собственно, идет речь только о недрах? Ведь и земля, и леса, и водные ресурсы также принадлежат украинскому народу. Будет ли касаться инициатива Зеленского и фактических распорядителей этих категорий национального богатства?

Другой плоскостью проблемы является вопрос, кто и как будет распоряжаться накопленной суммой. Каким будет механизм страхования средств от инфляции и экономических потрясений, ведь "лежать" этим деньгам не одно десятилетие? В какой валюте их хранить и насколько качественным будет администрирование этих сумм?

Между прочим, даже приблизительные расчеты показывают, что будущим абитуриентам вряд ли стоит рассчитывать на обещанные Саакашвили 15 тыс. долларов на каждого. Ну, в самом деле, не Кувейт у нас и не Эмираты...

Поэтому пока мы не располагаем точной информацией, в каком виде будет разработан командой Владимира Зеленского механизм преобразования денег олигархов в капитал для украинцев, не стоит отбрасывать версию, что история с аудитом недр и прямо связанными с ним "экономическими паспортами украинцев" является не более и не менее интересным форматом передела рынка эксплуатации недр в интересах тех, кто желает конвертировать власть в деньги и войти в клуб пользователей этим национальным богатством.
 

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