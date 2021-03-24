Доллар резко подорожал на межбанке 23 марта из-за отказа иностранцев скупать новые ОВГЗ

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

23 марта безналичный доллар резко подорожал: его курс подскочил на 10 копеек, и межбанк закрылся на 27,76-27,79 грн/$. В кассах цены выросли не так сильно - лишь на 5 копеек:

* до 27,80-27,90 грн/$ - на продаже;

* до 27,40-27,70 грн/$ - на покупке

Финансисты отмечали снижение валютного спроса со стороны населения.

На межбанке заметно выросла активность: объем торгов на площадке Bloomberg поднялся с $94 млн до $151 млн, и оказался на средних уровнях.

Доллар стал постепенно дорожать с самого утра: начиналась торговля на 27,68-27,71 грн/$ и уже к 11 часам оказалась на отметках 27,72-27,74 грн/$. По мере подрастания валютных продаж котировки ненадолго отходили на 27,71-27,72 грн/$, однако к обеду перед обедом вышли на 27,73-27,75 грн/$, а после него подскочили на 27,80-27,83 грн/$ - это пиковая цена американской валюты. Только к вечеру рынок отошел на 27,76-27,79 грн/$.

"На рынке ждали более активных валютных продаж со стороны нерезидентов под покупку новых ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма), которые сегодня размещал Минфин. Однако их не случилось, поэтому котировки ушли наверх. Иностранцев не было видно, а после подведения результатов аукциона стало ясно почему - по всей видимости они взяли не очень новых облигаций (скорее всего, перевложат на новые сроки завтрашние выплаты по старым ОВГЗ), и не продавали под них валюту. Те продажи доллара нерезидентами, которые рынок заметил вчера, по-видимому, были связаны с текущей хозяйственной деятельностью, а не с вложениями в бумаги", - объяснил замешательство на межбанке финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Вчера иностранцев заметили на продаже доллара, и их коллеги-спекулянты решили, что они будут пару дней продавать валюту под ОВГЗ. Потому выбрали стратегию с игрой на понижение: то есть продавали бакс вчера подороже, в надежде его сегодня дешевле откупить. Однако сегодня их постигло полное разочарование. Когда они увидели, что иностранцы не заваливают рынок долларом и его курс больше не упадет, то кинулись откупать его скорее, пока котировки не взлетели наверх. Кто первым это сделал - тот меньше потерял.

Все те, кто рассчитывал на покупки нерезидентами новых ОВГЗ и валютную спекуляцию - понесли убытки. Ряд банков скупали доллар в расчете на его подорожание. То есть играли на повышение: брали валюту сегодня дешевле, чтобы потом продать ее дороже.

Причина - слабые продажи ОВГЗ правительства.

Минфин сегодня резко сократил размещение новых гособлигаций: привлек лишь 6,45 млрд грн. Это в 2,2 раз меньше, чем неделей раньше, когда чиновник продали ОВГЗ на 14,3 млрд грн (доля гривневых бумаг - 10 млрд грн).

Иностранцы отказались покупать долгосрочные (2-3 года) долги Украины и разобрали в основном бумаги на 1-1,5 года. Продажи ОВГЗ имели такую структуру:

* на 4,7 млрд грн продано гособлигаций сроком обращения 12 месяцев под 10,75%;

* на 1,1 млрд грн - 1,5 года под 11,1% годовых;

* на 554 млн грн - 6 месяцев под 8,59% годовых;

* на 48 млн грн - 2 года под 11,7% годовых;

* на 32 млн грн - 3 года под 12,05% годовых.

"По некоторым бумагам было зафиксировано небольшое снижение доходностей (на 6 месяцев и 2 года), по полугодовым бумагам уже не первый раз выходим на ставки ниже 9%. Сегодня было зафиксировано 8,59% годовых. Это, конечно, положительный момент, поскольку сэкономим на обслуживании госдолга. Однако крайне скромные объемы размещений долгосрочных ОВГЗ - не очень хороший знак. Обычно их берут иностранцы, однако стало понятно, что они не готовы сейчас покупать наши облигации", - признал финансовый эксперт Владислав Кравец.

Многие казначеи назвали продажу двух выпусков длинных бумаг (на 2 и 3 года) лишь на 80 млн грн настоящим провалом.

Понятно, что Минфин не перекроет крупную выплату по старым гривневым гособлигациям, которая состоится завтра. Он выплатит держателям сразу 12,2 млрд грн:

* 10,6 млрд грн - погашение;

* 1,6 млрд грн - проценты.

Ожидается, что часть выплат получат и иностранные держатели в том числе. Потому возник новый риск - покупок нерезидентами доллара и вывода его на родину. Сколько именно может быть выведено, казначеи пока затрудняются сказать. Это станет окончательно ясно уже в четверг, после отчета Нацбанка по размеру портфелей ОВГЗ.

Опрошенные "Страной" казначеи практически не сомневаются в росте курса доллара завтра и до конца недели. 24 марта старт межбанка ожидается в рамках 27,78-27,82 грн/$, с движением на 27,85 грн/$.

Если Госказначейство при всем этом еще проведет крупные выплаты в рамках возмещения НДС, как прогнозируется сейчас, то к концу недели межбанк вполне может уйти на 28,0-28,05 грн/$. А может и того выше.

Многое будет зависеть от спроса на валюту со стороны нерезидентов, и от желания украинских экспортеров ее продавать после получения возмещений по налогу. По НДС ждут выплат порядка 8-9 млрд грн. Бизнес еще начал получать крупные суммы: сегодня Госказначейство перечислило лишь 163,2 млн грн.