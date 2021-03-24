Знак доверия или политическая ссылка: Почему Тищенко отправляют на Закарпатье и кто возглавит «слуг» Киева

Сергей Фоменко / Depo.ua

Нардеп Николай Тищенко возглавит партийный центр "слуги народа" на Закарпатье, а Киевский центр вместо него возглавит мажоритарщик Леся Забуранная - слухи об этом появились еще в феврале, активизировались в начале марта и вот теперь получили новое подтверждение.

В сеть было слито фото документа, который свидетельствует, что нардеп Николай Тищенко якобы предварительно утвержден председателем партийной ячейки "Слуги народа" в Закарпатской области. Кроме судьбы Тищенко в документе, уже подписанном главой партии "Слуга народа" Александром Корниенко и председателем Национального Совета общин партии "Слуга народа" Александром Завитневичем (еще одна подпись, председателя Политического Совета Давида Арахамии, отсутствует) подается на рассмотрение несколько вопросов относительно судьбы Закарпатской облорганизации, в частности о прекращении полномочий нынешнего председателя, избрание нового руководителя, прекращение полномочий членов Совета Закарпатской областной организации "слуг", определение количественного состава Политсовета закарпатской ячейки др.

Документ о назначении Тищенко головой "Слуги народа" на Закарпатье

Слухи о том, что Тищенко отправят на Закарпатье, циркулируют в околополитическом инфомрпространстве уже около двух месяцев. Все это время "слуги" в ответ на этот вопрос делали покерфейс, да и сам Тищенко не подтверждал правдивости сплетен о "переезде". Впрочем, тема с повестки дня не сходила, и нынешний слив - очередное подтверждение, что информация все-таки может соответствовать действительности. И хотя официального объявления еще не было, уже возникает куча вопросов, почему - если это правда - Тищенко отправили на Закарпатье, как это может повлиять на киевских "слуг" и кто может возглавить партию президента в Киеве.

"Тищенко - не политик, а бизнесмен"

Первое, что следует понимать, когда речь идет о Закарпатье - это особенности области. "Дальний Запад" Украины, еще и отделенный от материка Карпатами, прикормленный "подарками" от соседней Венгрии, которая никак не избавится от фантомных имперских болей, - очень своеобразный и непростой регион. Он привык жить в отрыве от центра, ориентируясь на брата, кума, свата или хотя бы земляка и совсем не рад чужакам, еще и присланным присматривать. Делиться доходами от контрабанды - отвергать ее существование и немалые масштабы просто глупо - и от "распила" местных проектов там тоже вряд ли будут не рады. Поэтому можно с высокой вероятностью утверждать, что Тищенко в Ужгороде будут не рады.

Второе - это то, что район уже давно "распилен" между группами влияния и имеет собственные очаги влияния, и это на фоне еще и внутренней конкуренции - например, между Ужгородом и Мукачево. Со всеми группами придется как-то договариваться и поддерживать баланс - или же быть готовым к последствиям нарушения такого баланса.

Слухов, почему Тищенко отправляют в самую отдаленную область страны, немало, но все они сводятся к нескольким основным посылам. Один из них - политическая ссылка, в которую Тищенко отправляют в наказание за плохие местные выборы. Другой - "бультерьера Зеленского", как он сам себя называет, отправляют усиливать команду, настроить ее работу и управляемость, взаимодействие с центром и, между прочим, "разобраться" с вопросами контрабанды. Еще одной большой задачей может быть контроль за восстановлением работы аэропорта - дорогостоящего проекта с большим потенциалом для большого пиара в контексте президентского "Большого строительства".

Аэропорт "Ужгород" расположен на границе со Словакией, вылет и посадка самолетов там возможна только с использованием воздушного пространства соседней страны, на территории которой построена и часть инфраструктуры аэропорта (например, посадочные огни). С 2017 года регулярные рейсы из Ужгорода не выполняются из-за того, что срок соглашения со Словакией об использовании воздушного пространства истек.

Как рассказал в комментарии Depo.Киев бывший председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, Тищенко отправили в Закарпатье именно для того, чтобы взять под контроль регион: "Вокруг - четыре страны Европейского союза, государственная граница, огромные потоки сигарет, янтаря и других товаров. Тищенко должен взять регион под контроль для того, чтобы сесть на эти потоки", - говорит Москаль.

По его мнению, Тищенко является бизнесменом, а не политиком: "Сателлиты "Слуги народа" на местах не могут поделить интересы и потоки контрабанды, именно поэтому его, как бизнесмена, отправляют туда", - отмечает экс-глава Закарпатской ОГА.

А вот по мнению политолога и директора Института мировой политики Евгения Магды, командировка Тищенко в Закарпатье - это скорее ссылка. "В советское время, когда человек не справился в должности в какой-то отрасли, его отправляли на сельское хозяйство. То же самое и с его отправкой в Закарпатский центр "Слуги народа", - отметил эксперт в комментарии Depo.Киев.

Оотносительно якобы борьбы Тищенко с контрабандой на Закарпатье Магда выразил сомнение: "Тищенко назвал себя бультерьером Зеленского, наверное хотел показать свою значимость, но, зная этот регион, его заявления звучат сомнительно. Менеджерских качеств у него нет, кроме, наверное, отрасли общественного питания, но на Закарпатье с этим и так все хорошо. Как председатель партийной ячейки будет бороться с контрабандой - не понятно", - говорит политолог.

По поводу возможного назначения главой киевской партийной ячейки "Слуги народа" других людей, например, Леси Забуранной, Магда сказал, что здесь только возникает вопрос личной политической раскрученности.

Что известно о Лесе Забуранной

Информация о том, что мажоритарщик Леся Забуранная может возглавить столичную партийную ячейку партии власти, появилась еще в феврале. 19 марта на правдивость этих данных прямо намекнул сам Николай Тищенко, когда опубликовал на своем Telegram-канале фотографию вместе с Забураннойя, где написал, что "судьба свела его с человеком, который чувствует Киев так же, как и он".

В том же посте Тищенко одновременно отметил, что в других регионах Украины отсутствует верховенство права, усилены влияние неформальных групп и контрабанда. Такие высказывания можно считать прямым намеком, что Тищенко решил "заняться" региональной политикой на Закарпатье.

Пост Тищенко и фотография с Забуранной

Леся Забуранная родилась в 1981 году в Киеве. Окончила Киевский национальный торгово-экономический университет, проходила стажировку в Европе, Канаде и США. Имеет звание доктора экономических наук, с 2012 года является профессором кафедры менеджмента имени Завадского в Национальном университете биоресурсов и природопользования.

Активно занималась научной деятельностью и исследовала развитие депрессивных территорий и гендерное равенство в украинском обществе. Написала ряд статей по проблемам экономики АПК и развития территорий.

На досрочных парламентских выборах в 2019 году Забуранная прошла в Раду по 216 мажоритарному округу Киева (Дарница, ДВРЗ, Харьковский массив) от партии "Слуга народа", она победила депутатов Киевсовета VII созыва Виталия Павлика и Владимира Левина.

В Раде Забуранная возглавляет подкомитет по вопросам расходов государственного бюджета. Также является членом Постоянной делегации Украины в ПАСЕ.

Она является достаточно немедийным депутатом и не попадала в громкие скандалы, что среди "слуг народа", следует признать, является большой редкостью. В парламенте голосовала за снятие депутатской неприкосновенности, подписывалась за увольнение директора НАБУ Артема Сытника, выражала недоверие Генеральному прокурору Рябошапке, а также не голосовала за "антиколомойский" закон, который делал невозможным возвращение "ПриватБанка" олигарху Игорю Коломойскому.

После взрыва на Позняках летом 2020 года Забуранная занималась выделением новых квартир для людей, пострадавших от трагедии.

Согласно декларации Забуранной за 2019, она владеет квартирой в Киеве площадью 36,7 кв. м, которую приобрела в 2009 году, а также автомобилем "Subaru Forester" 2011 года выпуска, который оценивается в 295,5 тысяч гривен.

За 2019 депутат задекларировала 456 759 гривен дохода. Также Забуранная сберегает наличными 25 тысяч долларов и 202 тысяч гривен.

В партии "Слуга народа" пока не прокомментировали возможное назначение Забуранной главой киевской ячейки вместо Николая Тищенко, как и назначение нардепа председателем областной партийной ячейки на Закарпатье. Остается ожидать официальных комментариев представителей президентской партии.