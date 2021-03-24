Знак доверия или политическая ссылка: Почему Тищенко отправляют на Закарпатье и кто возглавит «слуг» Киева

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Знак доверия или политическая ссылка: Почему Тищенко отправляют на Закарпатье и кто возглавит «слуг» Киева

18:40 23.03.2021 |

Политика

 Сергей Фоменко / Depo.ua

Нардеп Николай Тищенко возглавит партийный центр "слуги народа" на Закарпатье, а Киевский центр вместо него возглавит мажоритарщик Леся Забуранная - слухи об этом появились еще в феврале, активизировались в начале марта и вот теперь получили новое подтверждение.

В сеть было слито фото документа, который свидетельствует, что нардеп Николай Тищенко якобы предварительно утвержден председателем партийной ячейки "Слуги народа" в Закарпатской области. Кроме судьбы Тищенко в документе, уже подписанном главой партии "Слуга народа" Александром Корниенко и председателем Национального Совета общин партии "Слуга народа" Александром Завитневичем (еще одна подпись, председателя Политического Совета Давида Арахамии, отсутствует) подается на рассмотрение несколько вопросов относительно судьбы Закарпатской облорганизации, в частности о прекращении полномочий нынешнего председателя, избрание нового руководителя, прекращение полномочий членов Совета Закарпатской областной организации "слуг", определение количественного состава Политсовета закарпатской ячейки др.

Знак доверия или политическая ссылка: Почему Тищенко отправляют на Закарпатье и кто возглавит «слуг» Киева

 Документ о назначении Тищенко головой "Слуги народа" на Закарпатье

Слухи о том, что Тищенко отправят на Закарпатье, циркулируют в околополитическом инфомрпространстве уже около двух месяцев. Все это время "слуги" в ответ на этот вопрос делали покерфейс, да и сам Тищенко не подтверждал правдивости сплетен о "переезде". Впрочем, тема с повестки дня не сходила, и нынешний слив - очередное подтверждение, что информация все-таки может соответствовать действительности. И хотя официального объявления еще не было, уже возникает куча вопросов, почему - если это правда - Тищенко отправили на Закарпатье, как это может повлиять на киевских "слуг" и кто может возглавить партию президента в Киеве.

"Тищенко - не политик, а бизнесмен"

Первое, что следует понимать, когда речь идет о Закарпатье - это особенности области. "Дальний Запад" Украины, еще и отделенный от материка Карпатами, прикормленный "подарками" от соседней Венгрии, которая никак не избавится от фантомных имперских болей, - очень своеобразный и непростой регион. Он привык жить в отрыве от центра, ориентируясь на брата, кума, свата или хотя бы земляка и совсем не рад чужакам, еще и присланным присматривать. Делиться доходами от контрабанды - отвергать ее существование и немалые масштабы просто глупо - и от "распила" местных проектов там тоже вряд ли будут не рады. Поэтому можно с высокой вероятностью утверждать, что Тищенко в Ужгороде будут не рады.

Второе - это то, что район уже давно "распилен" между группами влияния и имеет собственные очаги влияния, и это на фоне еще и внутренней конкуренции - например, между Ужгородом и Мукачево. Со всеми группами придется как-то договариваться и поддерживать баланс - или же быть готовым к последствиям нарушения такого баланса.

Слухов, почему Тищенко отправляют в самую отдаленную область страны, немало, но все они сводятся к нескольким основным посылам. Один из них - политическая ссылка, в которую Тищенко отправляют в наказание за плохие местные выборы. Другой - "бультерьера Зеленского", как он сам себя называет, отправляют усиливать команду, настроить ее работу и управляемость, взаимодействие с центром и, между прочим, "разобраться" с вопросами контрабанды. Еще одной большой задачей может быть контроль за восстановлением работы аэропорта - дорогостоящего проекта с большим потенциалом для большого пиара в контексте президентского "Большого строительства".

Аэропорт "Ужгород" расположен на границе со Словакией, вылет и посадка самолетов там возможна только с использованием воздушного пространства соседней страны, на территории которой построена и часть инфраструктуры аэропорта (например, посадочные огни). С 2017 года регулярные рейсы из Ужгорода не выполняются из-за того, что срок соглашения со Словакией об использовании воздушного пространства истек.

Как рассказал в комментарии Depo.Киев бывший председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, Тищенко отправили в Закарпатье именно для того, чтобы взять под контроль регион: "Вокруг - четыре страны Европейского союза, государственная граница, огромные потоки сигарет, янтаря и других товаров. Тищенко должен взять регион под контроль для того, чтобы сесть на эти потоки", - говорит Москаль.

По его мнению, Тищенко является бизнесменом, а не политиком: "Сателлиты "Слуги народа" на местах не могут поделить интересы и потоки контрабанды, именно поэтому его, как бизнесмена, отправляют туда", - отмечает экс-глава Закарпатской ОГА.

А вот по мнению политолога и директора Института мировой политики Евгения Магды, командировка Тищенко в Закарпатье - это скорее ссылка. "В советское время, когда человек не справился в должности в какой-то отрасли, его отправляли на сельское хозяйство. То же самое и с его отправкой в Закарпатский центр "Слуги народа", - отметил эксперт в комментарии Depo.Киев.

Оотносительно якобы борьбы Тищенко с контрабандой на Закарпатье Магда выразил сомнение: "Тищенко назвал себя бультерьером Зеленского, наверное хотел показать свою значимость, но, зная этот регион, его заявления звучат сомнительно. Менеджерских качеств у него нет, кроме, наверное, отрасли общественного питания, но на Закарпатье с этим и так все хорошо. Как председатель партийной ячейки будет бороться с контрабандой - не понятно", - говорит политолог.

По поводу возможного назначения главой киевской партийной ячейки "Слуги народа" других людей, например, Леси Забуранной, Магда сказал, что здесь только возникает вопрос личной политической раскрученности.

Что известно о Лесе Забуранной

Информация о том, что мажоритарщик Леся Забуранная может возглавить столичную партийную ячейку партии власти, появилась еще в феврале. 19 марта на правдивость этих данных прямо намекнул сам Николай Тищенко, когда опубликовал на своем Telegram-канале фотографию вместе с Забураннойя, где написал, что "судьба свела его с человеком, который чувствует Киев так же, как и он".

В том же посте Тищенко одновременно отметил, что в других регионах Украины отсутствует верховенство права, усилены влияние неформальных групп и контрабанда. Такие высказывания можно считать прямым намеком, что Тищенко решил "заняться" региональной политикой на Закарпатье.

 Пост Тищенко и фотография с Забуранной

Леся Забуранная родилась в 1981 году в Киеве. Окончила Киевский национальный торгово-экономический университет, проходила стажировку в Европе, Канаде и США. Имеет звание доктора экономических наук, с 2012 года является профессором кафедры менеджмента имени Завадского в Национальном университете биоресурсов и природопользования.

Активно занималась научной деятельностью и исследовала развитие депрессивных территорий и гендерное равенство в украинском обществе. Написала ряд статей по проблемам экономики АПК и развития территорий.

На досрочных парламентских выборах в 2019 году Забуранная прошла в Раду по 216 мажоритарному округу Киева (Дарница, ДВРЗ, Харьковский массив) от партии "Слуга народа", она победила депутатов Киевсовета VII созыва Виталия Павлика и Владимира Левина.

В Раде Забуранная возглавляет подкомитет по вопросам расходов государственного бюджета. Также является членом Постоянной делегации Украины в ПАСЕ.

 

Она является достаточно немедийным депутатом и не попадала в громкие скандалы, что среди "слуг народа", следует признать, является большой редкостью. В парламенте голосовала за снятие депутатской неприкосновенности, подписывалась за увольнение директора НАБУ Артема Сытника, выражала недоверие Генеральному прокурору Рябошапке, а также не голосовала за "антиколомойский" закон, который делал невозможным возвращение "ПриватБанка" олигарху Игорю Коломойскому.

После взрыва на Позняках летом 2020 года Забуранная занималась выделением новых квартир для людей, пострадавших от трагедии.

Согласно декларации Забуранной за 2019, она владеет квартирой в Киеве площадью 36,7 кв. м, которую приобрела в 2009 году, а также автомобилем "Subaru Forester" 2011 года выпуска, который оценивается в 295,5 тысяч гривен.

За 2019 депутат задекларировала 456 759 гривен дохода. Также Забуранная сберегает наличными 25 тысяч долларов и 202 тысяч гривен.

В партии "Слуга народа" пока не прокомментировали возможное назначение Забуранной главой киевской ячейки вместо Николая Тищенко, как и назначение нардепа председателем областной партийной ячейки на Закарпатье. Остается ожидать официальных комментариев представителей президентской партии.
 

ПО РУБРИКАМ

23.03 Доллар резко подорожал на межбанке 23 марта из-за отказа иностранцев скупать новые ОВГЗ

23.03 Минфин понизил ставку 6-мес. ОВГЗ до 8,68%, спрос на «длинные» бумаги упал

23.03 Депозитные ставки для физлиц 23.03.21

23.03 Доступная ипотека 7%: за первые три недели заключили 20 кредитных договоров

23.03 ПриватБанк ввел лимит платежей на карту-ключ ФОП

23.03 Прибыль украинских банков в январе-феврале 2021 года упала в 2,5 раза

23.03 Справочный курс гривны 23 марта понизил на 2,16 коп до 27,71 грн/$1

23.03 Снижение курса евро к доллару 23 марта усилилось

23.03 В НБУ официально выступили против ограничения ставки межбанковской комиссии

23.03 Азиатские фондовые биржи 23 марта закрылись в минусе на опасениях вокруг Китая

23.03 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 22.03.21

23.03 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 23.03.21

23.03 Остаток средств на корсчетах банков 23.03.21

23.03 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 22.03.2021

23.03 Золото дешевеет 23 марта на укреплении доллара

• дальше…

23.03 Число умерших в Украине в январе-2021 к январю-2020 выросло на 7,7% - Госстат

23.03 Зеленский подписал закон о выдаче иностранцам биометрических украинских виз

23.03 Минфин понизил ставку 6-мес. ОВГЗ до 8,68%, спрос на «длинные» бумаги упал

23.03 Венецианка обнародовала рекомендации по законопроекту о политических партиях

23.03 Крупнейший подрядчик «Укравтодора» сменит владельца

23.03 В США будет запущена опытная установка по скоростной добыче сверхчистого лития

23.03 Наибольшей статьей расходов населения в прошлом году были «Продукты питания и безалкогольные напитки» - 41,0%

23.03 Падение промпроизводства в Украине в феврале-2021 ускорилось до 4,6% из-за невисокосного года - Госстат

23.03 Отказ от финансирования МВФ приведет к росту инфляции и ослаблению курса гривни - замглавы НБУ

23.03 Цены на нефть падают 23 марта на «коронавирусных» новостях

• дальше…

23.03 Индекс счастья: Финляндия на первом месте, несмотря на пандемию

23.03 Великобритания сократит численность войск до самого низкого уровня с начала 1800-х годов

23.03 ЕС создал фонд для финансирования военных операций за границей

23.03 Реальность и мифы о «европейском времени»: почему в ЕС до сих пор переводят часы

23.03 Гражданина КНДР судят в Вашингтоне за нарушение санкций США и ООН

23.03 Канада ввела санкции против китайских чиновников

22.03 Китай ввел санкции против евродепутатов, политиков и ученых из ЕС

22.03 КС Молдовы поддержал Санду: дорога к досрочным выборам открыта

22.03 Великобритания и США вслед за ЕС ввели санкции против Китая

22.03 Как Россия поддержала США и обидела Индию на афганской конференции

22.03 Болгария высылает двух российских дипломатов

22.03 ЕС ввел санкции в отношении представителей военной хунты Мьянмы

22.03 ЕС впервые за 30 лет вводит санкции в отношении Китая

22.03 ЕС заявил, что пока не может делиться вакцинами с бедными странами

22.03 Еврокомиссия подала в Суд ЕС на Британию из-за освобождения от налогов в Гибралтаре

• дальше…

23.03 Присоединение Украины к Евросоюзу поддерживают 59% опрошенных украинцев, противоположного мнения придерживаются 26%

23.03 Кабмин обязал жителей «красной» зоны носить защитную маску на улицах и в парках

23.03 В Днепре с 25 марта вводятся карантинные ограничения «красной зоны» - мэр

23.03 Реальность и мифы о «европейском времени»: почему в ЕС до сих пор переводят часы

19.03 Рада освободила от ответственности поставщиков вакцин от коронавируса

19.03 Украина введет требование негативного ПЦР-теста для въезда в страну

19.03 Состоялся детский чемпионат Киева по футзалу

18.03 Смертность в Украине в начале года выросла на 7,5%

18.03 В Киеве с 20 марта вводится суровый карантин на три недели - Кличко

18.03 За год карантина количество пользователей соцсетей в Украине выросло на 7 миллионов человек, – GlobalLogic

17.03 Профильный комитет Рады рекомендует Раде назначить внеочередные выборы мэра Харькова на 31 октября

17.03 Минздрав увеличил интервал между дозами вакцины CoviShield до 90 дней – Ляшко

16.03 Более половины украинцев не намерены вакцинироваться от COVID-19 – опрос Центра Разумкова

16.03 Степанов: если 50% всех областей окажутся в «красной» зоне, возможно введение «жесткого» карантина на территории всей Украины

15.03 Пенсионный возраст для части украинцев повысят с 1 апреля: кого это коснется

• дальше…

23.03 Самостоятельная сила или сателлиты «слуг»: Когда Верховная Рада останется без «Голоса»

23.03 Знак доверия или политическая ссылка: Почему Тищенко отправляют на Закарпатье и кто возглавит «слуг» Киева

23.03 Сказка о $250 млрд. Как Зеленский будет изображать борьбу с олигархами

23.03 Присоединение Украины к Евросоюзу поддерживают 59% опрошенных украинцев, противоположного мнения придерживаются 26%

23.03 «Большое отмывание» ОП: Почему у Зеленского до сих пор думают, что всех переиграли

22.03 Венецианка дала заключение по новому проекту решения кризиса в Конституционном суде

22.03 Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности

22.03 Вадим Денисенко: «За месяц количество людей, которые идут во внутреннюю эмиграцию, выросло на 6%»

22.03 Правый поворот Зеленского не повлиял на избирателя Порошенко

22.03 Клининговые компании готовы отмыть гранит на Банковой за 12 тыс. грн и восстановить дверь за 30 тыс. грн, а не за 2 млн, как сказали в ОП

22.03 Позитив недели. Сенат США не забыл о $300 млн для Украины

22.03 Привет Донбассу от Няши. Что означает новая риторика коллаборантки Поклонской

19.03 Новые «пленки Лероса» не нанесут существенный вред Зеленскому с Бакановым — интервью с политологом Виталием Куликом

19.03 Украина вводит максимальные санкции против 19 компаний-недропользователей из дела «Голден Деррик»

19.03 Подозрение Рожковой. НБУ ведет внутреннее расследование

• дальше…

23.03 Вышел смартфон OnePlus 9R: Snapdragon 870, 120-Гц AMOLED, четыре камеры, 65-Вт зарядка и цена $550

23.03 Snapdragon 888, 120 Гц, 4500 мА·ч и 65 Вт. Представлены OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro — первые в мире смартфоны с камерой Hasselblad

23.03 В США будет запущена опытная установка по скоростной добыче сверхчистого лития

23.03 В США открыли бесплатный доступ к квантовому компьютеру на ионных ловушках

23.03 Управляемые ИИ самолеты F-16 прошли испытания в виртуальных боях ACE

23.03 Google, Microsoft и другие разработчики объединились, чтобы устранить проблемы отображения сайтов в браузерах

23.03 Aston Martin представил самый мощный Vantage в духе Формулы-1

23.03 Apple стала самой прибыльной компанией мира, обойдя саудовских нефтяников

23.03 Открыт метод массового производства фотоэлементов из перовскита

23.03 Полиция разоблачила схему незаконной добычи драгоценных камней

22.03 McLaren представил хардкорную версию 720S с кнопкой push-to-pass

22.03 Злоумышленники маскируют троян под несуществующую Android-версию Clubhouse

22.03 Alfa Romeo и Lancia получат крупные инвестиции для развития

22.03 LG Electronics склоняется к ликвидации мобильного бизнеса

22.03 Мошенники построили финансовую пирамиду и украли 150 миллионов, – МВД

• дальше…

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно