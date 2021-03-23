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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Сказка о $250 млрд. Как Зеленский будет изображать борьбу с олигархами

17:22 23.03.2021 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Реальной борьбы не будет ни с крупнейшими олигархами, ни с олигархической системой как таковой. Но сказки - будут.

Уже полмесяца Владимир Зеленский и его команда рассказывают о своей борьбе с олигархами. Началось все 12 марта, когда Зеленский выступил с видеообращением к гражданам Украины, в котором объявил, буквально, что олигархическому классу в Украине приходит конец. «Мы четко видим разницу между понятиями "большой бизнес" и "олигархический класс". А вот фамилии здесь не имеют никакой разницы, - подчеркнул Зеленский. - Важно одно: ты готов работать законно и прозрачно или хочешь и впредь создавать монополии, контролировать СМИ, влиять на депутатов и других государственных служащих? Первое - поддерживается. Второе - заканчивается».

Эту тему он продолжил на следующий день на съезде партии «Слуга народа». Там Зеленский подчеркнул, что «эти два года у власти новой команде пришлось преодолевать сопротивление олигархов». И вот, по его словам, результат: «Менее чем за два года мы сделали то, что другие политики десятилетиями обещали, а потом благополучно "сливали"».

И вот 22 марта подробностями поделился советник Зеленского Олег Устенко. Он заявил в эфире "Радио НВ", что Зеленский начал процесс деолигархизации в стране, направленный не на борьбу с отдельными представителями крупного бизнеса, а на изменение системы, уменьшение барьеров для ведения бизнеса и установление единых для всех правил игры. Устенко отметил, что речь идет не о фамилии конкретного олигарха, а об изменении закрытой системы, которая формировалась в Украине на протяжении последних десятилетий. По его словам, цель президента - проводить деолигархизацию «широким фронтом», действуя во многих направлениях. «Ненормально, когда сектора экономики контролируются крупными олигархическими группами. Здесь должны быть сдвиги, и это еще одна из битв, которую ведет власть для того, чтобы достичь деолигархизации экономики», - подчеркнул Устенко.

Итоги предыдущего раунда

Подобный приступ борьбы с олигархами у Зеленского уже наблюдался полгода назад перед местными выборами. Тот же Устенко 9 сентября рассказал в эфире телеканала ZIK (который тогда еще не мешал Зеленскому): «Президент очень хорошо понимает необходимость того, что в Украине нужно преодолеть олигархат... Что касается деолигархизации, то это совершенно четкий приоритет, который есть у главы государства, и задачи, которые выставляются им Кабинету Министров».

Вообще-то Устенко - долгожитель Зе-команды. Он работает советником Зеленского с 28 мая 2019 г. Казалось бы, сейчас пора бы уже ему похвастаться конкретными успехами Зеленского, партии «Слуга народа» и их правительства в деле деолигархизации: какие законы, указы президента, постановления Кабмина приняты с этой целью и какой результат получен. Однако в действительности не сделано ровным счетом ничего. И результат - соответствующий.

О результате, кстати, пикантно рассказывает сам Устенко. Полгода назад он сообщил, что «без олигархов в той катастрофической форме, в которой они существуют в Украине» наш ВВП по итогам года был бы около $400 млрд, а не $150 млрд, которые ожидаются в этом году. «И в прошлом году такая же была ситуация, и в позапрошлом. А это значит, что наша экономика недополучает около $250 млрд, которые она могла получить без олигархов», - рассказал тогда Устенко. Прошло полгода - и он вновь повторяет, что без олигархов «мы могли бы иметь по результатам прошлого года ВВП на уровне 400 млрд, по факту мы имеем чуть больше 160 млрд».

Итак, по признанию советника Зеленского, за два года ничего принципиально не изменилось, мы по-прежнему не досчитываемся из-за олигархов $250 млрд ВВП в год. А Зеленский вопреки своему советнику рассказывает, что «менее чем за два года мы сделали то, что другие политики десятилетиями обещали...» Нет уж, сначала Банковая должна предъявить дополнительные $250 млрд ВВП в год, а уж затем можно будет поверить в чудо от Зеленского - и с интересом послушать, как оно ему удалось.

Причины нового раунда

Тем не менее, нельзя не признать важность того факта, что Зеленский вновь заговорил о борьбе с олигархами. Первая причина, которая побудила Зеленского вернуться к этой теме, - внутриполитическая. Похоже, Банковая всерьез готовится к досрочным выборам (одновременно к президентским и парламентским), и потому Зеленский пытается создать себе имидж «парня из народа, который борется с олигархами».

Примечательно, что со своим видеообращением к украинцам он выступил после того, как был обнародован новый рейтинг Forbes, согласно которому за последний год состояние Рината Ахметова выросло втрое, Виктора Пинчука, Константина Жеваго, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Вадима Новинского - приблизительно вдвое. Непохоже, чтобы они были недовольны Зеленским. Именно поэтому Зеленский и вслед за ним Устенко стали рассказывать, что «фамилии здесь не имеют никакой разницы» - дескать, надо менять систему.

Вторая причина - это Вашингтон, который достал Зеленского своими сигналами о необходимости наказать Коломойского. Госсекретарь США Энтони Блинкен 5 марта объявил о внесении Коломойского в санкционный список США «за его причастность к значительной коррупции в должности главы Днепропетровской ОГА с 2014 по 2015 год». И вот Зеленский, чтобы выкрутиться из ситуации, начал рассказывать, что он борется не с отдельными фамилиями, а системой.

Что сделает и чего не сделает Зеленский

Нельзя исключать, что Зеленский попросту ничего не сделает. То есть что за словами вообще не последует никаких дел. Но все же весьма вероятно, что он попытается изобразить борьбу с олигархами. Устенко уверяет, что Зеленский уже начал эту борьбу. По его словам, началась она со сферы недропользования. Действительно, 19 марта СНБО принял решение о персональных экономических санкциях к 19 компаниям. Однако вот незадача: это именно персональные санкции к конкретным компаниям, но Зеленский, вопреки его собственным словам и словам его советника Устенко, до сих пор так и не принял никаких решений, которые ломали бы систему.

То есть на самом деле Зеленский будет и дальше трогать разных второстепенных игроков, чтобы изображать борьбу. Реальной же борьбы не будет ни с крупнейшими олигархами, ни с олигархической системой как таковой.

Если бы Зеленский планировал реальную борьбу, то мы бы все об этом уже прекрасно знали. Ибо олигархические телеканалы в каждом выпуске новостей рассказывали бы о Зеленском страшные ужасы, а не вот те льстивые сказки, которые мы слышим все два года.

Устенко, подчеркнем еще раз, работает советником Зеленского с первых дней его президентства. И он прекрасно знает, что Зеленский имел такие возможности сломать олигархическую систему, каких не имел ни один его предшественник.

Опыт наших более удачливых соседей, таких как Польша, говорит, что олигархов нет там, где крупный бизнес не пускают в большую политику. Зеленский мог просто-напросто не допустить влияния олигархов на свою партию «Слуга народа». По результатам парламентских выборов эта партия сформировала правящее монобольшинство. Это значит, что никто не мешал Зеленскому и его партии создать правительство, абсолютно независимое от олигархов, и начать реализовывать антиолигархическую стратегию: принимать соответствующие законы, указы президента, постановления Кабмина, которые бы демонтировали все элементы олигархической системы.

Устенко прекрасно знал, какой алгоритм действий нужен. И если бы Зеленский все это сделал тогда, в 2019-м, то ему не пришлось бы сейчас задавать олигархам риторические вопросы: «Хочешь и впредь создавать монополии, контролировать СМИ, влиять на депутатов и других государственных служащих?» Не было бы у олигархов ни монополий в целых отраслях, ни контроля над крупнейшими медиа, ни собственных групп влияния в правительстве и внутри фракции «слуг народа». Да и самих олигархов тоже не было бы, ибо без монополий, медиаимперий, министров и депутатов они уже не олигархи, а просто обычные бизнесмены, хоть и крупные.

И ведь сейчас Зеленский тоже ни о чем таком не говорит. Хотя, если бы у него были реальные планы деолигархизации, он бы уже начал создавать соответствующую коалицию в парламенте, предлагать законопроекты для ослабления влияния олигархов в экономике, медиасфере и политике.

Но вместо всего этого нам, наверное, еще не раз повторят сказку о дополнительных $250 млрд ВВП в год, когда Зеленский победит олигархов. Когда.

 

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