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ПриватБанк ввел лимит платежей на карту-ключ ФОП
13:39 23.03.2021 |
АО "ПриватБанк" ввел ограничения до 30 000 грн в месяц на пополнение бизнес-карт (карт "Ключ к счету" и корпоративных карт). Лимит не распространяется на операции через расчетный счет, сообщили LIGA.net в пресс-службе ПриватБанка.
Как пояснили в банке, ограничения действуют только на Р2Р-пополнения с карт других банков.
При создании платежей с других банков на пополнение бизнес-карт клиентов ПриватБанка на сумму свыше 30 000 грн в месяц - ПриватБанк не сможет принять такой платеж. Он будет рекомендовать использовать для пополнения именно IBAN-номера текущих счетов клиентов ПриватБанка.
В банке отметили, что это предусмотрено законодательством о финмониторинге, поскольку при зачислении средств на расчетные счета должно быть указано четкое назначение платежа, что не всегда делается при зачислении на карту.
Все бизнес-клиенты ПриватБанка могут принимать оплату от покупателей и партнеров - клиентов ПриватБанка и любых других банков - непосредственно на текущие счета без каких-либо ограничений, подчеркнули в финучреждении.
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