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Доллар на межбанке подешевел из-за локдауна и иностранцев, которые готовятся покупать новые ОВГЗ
22:57 22.03.2021 |
Новая неделя на межбанке началась со снижения курса доллара на 5 копеек, и 22 марта рынок закрепился в рамках 27,67-27,69 грн/$. Кассы неохотно меняли ценники. Средний наличный курс продажи валюты остался на старом уровне, а курс покупки приподнялся на 5 копеек. К вечеру обменники были в таких диапазонах:
* 27,73-27,85 грн/$ - на продаже;
* 27,40-27,65 грн/$ - на покупке.
Население активнее всего покупало валюту в Харьковской и Одесской областях, а сдавали доллар преимущественно в западных регионах. Хотя объемы покупок/продаж были небольшими.
На межбанке наблюдалась небольшая активность: объем сделок сократился со $100 млн до $94 млн на площадке Bloomberg. Нацбанк на торги не выходил. Зато там были заметны иностранцы и банки-спекулянты.
Рынок открылся трехкопеечным укреплением гривны - до 27,68-27,71 грн/$, что понравилось не всем, и спекулянты постарались накрутить котировки: откупали доллар, чтобы создать искусственный дефицит. Но реальный спрос на валюту был небольшим, поэтому их попытки провалились.
"Сначала котировки безналичного доллара снизились на 27,69-27,70 грн/$, а с выходом большего числа игроков - до 27,68-27,69 грн/$. Во второй половине дня торговля шла в диапазоне 27,67- 27,69 грн/$", - уточнил директор департамента казначейства "Пиреус Банка" Игорь Якобчук.
В центре внимания финансового рынка остаются новости о разрастающейся пандемии коронавируса и о новых карантинных ограничениях, которые вводят власти: закрытии ТРЦ, кинотеатров, спортклубов и пр.
"Из-за локдауна спрос на доллар со стороны импортеров остается небольшим. Это поддерживает сейчас гривну. Еще помогают иностранцы, которые плавно наращивают валютные продажи под завтрашнее размещение ОВГЗ. Продажи, конечно, не очень большие, но все же есть. Глобальной распродажи доллара от нерезидентов под гособлигации на этой неделе может и не быть, ведь 24 марта Минфин гасит старых выпусков бумаг более чем на 12 млрд грн: это двухлетние облигации, которые размещались в марте 2019 года. Иностранцы получат много гривны и могут ее просто перевложить", - сказал финансовый эксперт Владислав Кравец.
На этой неделе у правительства две крупные выплаты по долгам:
* 24 марта: 12,2 млрд грн - погашение и выплата процентов по ОВГЗ;
* 25 марта: $111 млн - выплата процентов по еврооблигациям.
Еще банкиры обсуждали сегодня свежий прогноз международного агентства S&P Global Ratings по курсу гривны:
* на конец 2021 года - 29,5 грн/$;
* на конец 2022 года - 30 грн/$;
* на конец 2023 года - 30,5 грн/$;
* на конец 2024 года - 31 грн/$.
Однако это не спровоцировало девальвационных ожиданий по гривне из-за действующих ограничений по коронавирусу и низкого спроса на валюту.
На завтра, 23 марта, казначеи предрекают старт межбанка в рамках 27,65-27,68 грн/$ с возможным движением на 27,63-27,65 грн/$.
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