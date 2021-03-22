Позитив недели. Сенат США не забыл о $300 млн для Украины

Сенат США рассмотрит "Акт о партнерстве с Украиной"

Подала соответствующий документ группа сенаторов - Роберт Менендес, Джим Риш, Роб Портман, Крис Мерфи, Джон Баррассо и Джин Шахин. Аналогичный документ ранее уже вносили в прошлом году, но он, вероятно, не успел пройти необходимые процедуры до президентских выборов, что обусловило необходимость повторного внесения.

Как указывает "Украинский милитарный портал", одна из инициаторов проекта, сенатор Джин Шахин, отметила, что поддержка Украины в противостоянии с Россией крайне важна для глобальной безопасности в целом.

Закон включает следующие тезисы: призывает Государственный департамент создать рабочую группу по Украине с европейскими союзниками; призывает администрацию назначить специального посланника для Украины, который будет служить связующим звеном США на мирных переговорах в нормандском формате и способствовать диалогу между черноморскими странами; разрешает иностранное военное финансирование Украины на сумму до $300 млн в год, включая полномочия оказывать военную помощь летального характера; ускоряет передачу Украине избыточного военного имущества и призывает к стратегии, побуждающей страны-партнеры делать то же самое; выделяет $4 млн в год на обучение украинских военных. Кроме военной помощи, в проекте предусмотрен отчет администрации о дипломатической поддержке Украины в течение следующих пяти лет.

Также напомним, что Соединенные Штаты в рамках санкций против Российской Федерации вводят запрет на экспорт и импорт оружия и оборонных услуг. Санкции вступили в силу с 18 марта. Они введены в связи с применением химического или биологического оружия Россией против собственных граждан. В частности, это касается отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году, а также российского оппозиционера Алексея Навального в августе 2020-го. В США отметили, что в обоих случаях применялось вещество "Новичок".

Бывший главарь ЛНР Плотницкий получил пожизненный срок

Красногвардейский суд Днепра объявил приговор в деле о сбитом террористами в 2014 году украинском самолете ИЛ-76. Представителей террористической организации ЛНР Игоря Плотницкого, Александра Гуреева и Андрея Патрушева осудили на пожизненное лишение свободы без конфискации имущества. Обвиняемых судили заочно - в суд они не явились. Об этом сообщает "Судебный репортер".

В июне 2014 г. самолет упал возле аэропорта Луганска, все 49 военнослужащих, находившихся на борту, погибли.

Плотницкий был главарем ЛНР, возглавлял "совет министров". В ноябре 2017 г. ушел в отставку якобы по состоянию здоровья и выехал на ПМЖ в Россию.

ВСУ получат 75 новых БТР

Руководство Дивизиона бронетанковой техники ГК "Укроборонпром" официально подтвердило подписание контракта с Министерством обороны Украины на поставку 75 единиц новых бронетранспортеров. Об этом сообщил Defense Express, ссылаясь на директора Дивизиона Евгения Анфалова.

Он отметил, что такой большой заказ ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А. А. Морозова" самостоятельно выполнить не сможет, поэтому к работе будут привлечены и другие предприятия: "Житомирский бронетанковый завод", "Киевский бронетанковый завод" в части сварки корпусов и боевых модулей. Также планируется привлечь "Лозовской кузнечно-механический завод".

Военные химики готовятся к производству метательных зарядов нового типа

В Шостке в Государственном научно-исследовательском институте химических продуктов готовится опытное производство порохов и метательных зарядов нового типа. Об этом сообщил "Украинский милитарный портал".





Директор Дивизиона высокоточных вооружений и боеприпасов ГК "Укроборонпром" Андрей Артюшенко рассказал, что в этом году планируется переход на собственное производство пироксилиновых порохов в объеме 20 тонн в год. "То есть текущую насущную необходимость Вооруженных Сил мы уже сможем удовлетворять", - рассказал Андрей Артюшенко.

Пироксилиновые порохи используются в огнестрельном оружии и артиллерии, а также в твердотопливных ракетных двигателях. Преимуществом этого типа взрывчатого вещества является возможность длительного хранения при различных температурных режимах и времени года.

Кроме производства специальной химии Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов разработал и производит реактивный огнемет РПО-16, который с 2018 г. поставляется в армию. Это оружие имеет сверхвысокую эффективность благодаря специальной термобарической боевой части, также известной, как боеприпас объемного взрыва или "вакуумная бомба". По своей боевой мощи выстрел из РПА-16 эквивалентен артиллерийскому снаряду калибра 122-мм. Максимальная дальность прицельного огня составляет 600 метров при использовании штатного диоптрического прицела, одновременно максимальная дальность стрельбы - 1 км. Вес огнемета вместе с боевой частью составляет 11 кг.

Наша армия пополнилась модернизированными танками

Львовский бронетанковый завод передал армии модернизированные танки Т-64 и Т-72. В "Укроборонпроме" сообщили, что за два месяца этого года завод модернизировал более десяти танков. Часть из них уже отгружена в боевые подразделения, остальные - ждут своей очереди.

Танки прошли капитальный ремонт и небольшую модернизацию. Машины получили новые системы связи и управления огнем, приборы дневного и ночного видения, камеры заднего вида, системы постановки дымовых гранат и обновленную динамическую защиту.

Кроме того, Харьковский бронетанковый завод после капитального ремонта передал Вооруженным Силам девять танков Т-64БВ. Танк получил обновленные ночные приборы наблюдения, интегрированный в прицельный комплекс тепловизор, обновленную динамическую защиту, современную цифровую радиостанцию, спутниковую навигацию, модернизированный двигатель и тому подобное.