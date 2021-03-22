Привет Донбассу от Няши. Что означает новая риторика коллаборантки Поклонской

Олег Полищук / Деловая столица

Главные события за последние семь дней, произошедшие на территории оккупированных районов Донбасса.



На прошлой неделе кремлевский куратор ОРДЛО Дмитрий Козак отреагировал, наконец, на слова своего украинского коллеги по консультациям политических советников лидеров стран «нормандской четверки» Андрея Ермака о передаче на рассмотрение России плана урегулирования на Донбассе, разработанного совместно Украиной, Германией и Францией. Так, 16 марта в беседе с российским «Интерфаксом» замглавы путинской администрации был многословен с красноречивыми формулировками «выпустить пар в гудок», «беличье колесо ускоряется», «реляции из каждого украинского утюга», «уровень цинизма и изворотливости в самом худшем смысле этого слова», «словесная эквилибристика при наличии талантов в этом жанре» и тому подобное (эти его характеристики, подчеркнем, касались исключительно позиции официального Киева).

Впрочем, вся суть большого интервью Козака фактически свелась к одной единственной его цитате, вынесенной в заголовок: «Новый мирный план» по Донбассу - это миф». Хотя, разжевывая этот свой главный месседж, он тут же признался, что еще полтора месяца назад «представители Германии и Франции предприняли очередную попытку согласовать «компромиссный проект» рекомендаций нормандского формата для Контактной группы в целях подготовки там «дорожной карты» по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями». После этого Кремль якобы направил всем участникам переговоров свои «уточняющие поправки», ответ на которые ждет до сих пор.

Правда, сказано это было Козаком до переговоров политических советников в нормандском формате, состоявшихся в режиме видеоконференции 18 марта. К тому же в Москве еще не знали о том, что 17 числа президент США Джозеф Байден на вопрос журналиста ABC News Джорджа Стефанопулоса, считает ли он Путина убийцей, ответит утвердительно. На что хозяин Кремля, как известно, смог отреагировать весьма дурацкой фразой: «Кто как обзывается, тот так и называется». Теперь Козаку пришлось отложить свое острословие и самому заняться словесной эквилибристикой. По итогам онлайн-встречи он сделал коллегам-политсоветникам для улучшения организации переговоров только одно «важное» предложение - председательствовать на заседаниях по очереди, то есть какого-то уж совсем формалистского и бюрократического толка.

Особенности эскалации

Что же касается трактовки последних переговоров политсоветников Банковой, то, по сообщению Офиса президента Владимира Зеленского, Ермак предложил принять на уровне «нормандской четверки» совместное заявление о возврате к режиму полного прекращения огня на Донбассе, который был установлен с 27 июля 2020 года. Тем более что еще 17 марта украинская делегация в ОБСЕ констатировала, что за последние восемь месяцев так называемого «перемирия» на донбасском фронте от рук российских оккупантов погибли 16 украинских военнослужащих и 69 были ранены. В следующие три дня подряд этот мартиролог, к сожалению, опять перетерпел изменения - 18 марта около Пивденного смертельное пулевое ранение в голову получил 55-летний младший сержант Виктор Пасека из Хмельницкой области, 19 марта в районе Водяного погиб под вражеским обстрелом 25-летний младший сержант Андрей Грабар из Николаева, а 20 марта в районе Шумов был смертельно ранен еще один украинский воин.



Само собой, потери несут и российские оккупационные корпуса - иногда по три-четыре 200-х за день отправляются без пафоса к местам захоронения не только на территории ОРДЛО, но и в Санкт-Петербург или Ставрополь, как это произошло буквально на днях. И, что самое интересное, очередей на замену этим ликвидированным ихтамнетам на российских просторах совершенно не наблюдается, несмотря на громкие заявления того же Бородая о масштабности «русского добровольческого движения» (сам-то этот первый «премьер ДНР» сейчас собрался совсем не на Донбасс, а в депутаты Госдумы РФ).

Вот и приходится рупорам Басурину, Ходаковскому и прочей террористической «общественности» бить челом в оккупированную Россией грузинскую Абхазию, дабы тамошние сепаратисты выпустили из сухумских застенков главаря бандформирования «Пятнашка» Ахру Авидзба с его головорезами-«гражданами ДНР», затеявших было местный военный переворот. Потому что запасы «пушечного мяса» в ОРДЛО явно иссякли, любые попытки пополнить ряды «народных милиций» (то есть армейских корпусов ВС РФ) местными провалены, а их личный состав спешно отзывается из отпусков и даже снимается с больничных коек.

Привет от Крымняши

Тем временем на минувшей неделе все мировое ватничество было откровенно обескуражено последними заявлениями, прозвучавшими из уст своего вчерашнего кумира. Речь идет о вышедшем на российском гостелеканале RT интервью нынешнего депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской по прозвищу Няша, ставшей во время захвата Россией Крыма весной 2014-го героиней всего «русского мира» после своего показательного предательства Украины и назначения указом Путина «прокурором Крыма».

Так вот, 17 марта в канун седьмой годовщины российской аннексии украинского полуострова Поклонская вышла в более чем часовой эфир программы восходящей звезды пропаганды Красовского, где поначалу все выглядело типично. Оба заклеймили позором Байдена за его последнее интервью ABC News, перекинулись фразами о дальнейших планах Крымняши идти опять в Госдуму от «Единой России» и о ее переоценке ценностей относительно фильма «Матильда». Вспомнили Майдан, Януковича, Порошенко и, безусловно, «русскую весну»-2014. Ничего оригинального, прямо скажем, но под занавес ведущий поинтересовался у Поклонской как уроженки Луганщины ее отношением к нынешней ситуации на Донбассе, и тут понеслось.

«Официально Владимир Владимирович сказал, что Вооруженных сил Российской Федерации на Донбассе нет. Но мы понимаем, что, помимо ВС РФ, есть еще какие-то свободные, наемные и ура-патриотические люди вроде Стрелкова, который сидел и у вас тут рассказывал, как он за «русский мир» убивал людей. Я категорическая противница таких патриотов», - обесславила Няша всех «русских ополченцев». И поставила жирную точку в духе российских либералов: «Я знаю, что такое Донбасс, я его очень люблю. Я вижу, какой Донбасс сегодня. Его просто убили. Люди там нищие. Люди не за российскую и не за украинскую власть. Люди - за мир. Они устали. Они хотят жить».

В рядах диванных «русских ополченцев» началась настоящая истерика: какими словами Поклонскую только не обзывали, а некоторые даже высказывались, что она - специально засланная украинская шпионка. Впрочем, вряд ли стоит связывать ее с СБУ, внесшую Крымняшу в список предателей Украины, против которых на последнем заседании СНБО ввели персональные санкции. Тут, скорее, стоит присмотреться к тем российским спецслужбам, курирующим как Поклонскую, так и пропагандистов из RT, которые и позволили им резко изменить свою риторику.

