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Доллар подорожал на межбанке 19 марта из-за выплат по НДС и паузы иностранцев
23:45 19.03.2021 |
19 марта безналичный курс доллара поднялся на 2 копейки, и неделя на межбанке завершилась в диапазоне 27,72-27,74 грн/$. Средние наличные курсы опустились на 1 копейку на продаже и не изменились на покупке. Перед выходными зафиксировались такие цены:
* 27,75-27,85 грн/$ - на продаже;
* 27,45-27,60 грн/$ - на покупке
Население активизировало продажи валюты перед выходными. Особенно активно доллар сдавали на юге страны.
На межбанке второй день к ряду наблюдалась низкая активность. Объем сделок на Bloomberg подрос с $95 млн до $100 млн, но это все равно ниже среднего ($150-180 млн), и потому мало вдохновляло спекулянтов. В целом торговля была спокойной, без Нацбанка.
"Активность на межбанке низкая, локдаун делает свое дело. Вот и Киевская область уходит в жесткий карантин. Ситуация тяжелая", - описал настроения руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.
Торговля на безналичном рынке начинались с копеечного снижения курса доллара - до 27,68-27,71 грн/$. Поначалу превалировали валютные продажи, потому после первых сделок котировки ушли на 27,685 грн/$, и скорректировались на 27,68-27,70 грн/$.
"Но после этого рынок вырос до 27,71-27 грн/$, а с выходом большего числа банков котировки поднялись до 27,73-27,74 грн/$", - уточнил директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
На продаже валюты выделяли только украинских экспортеров (больше агросектора, меньше - металлургических заводов), крупных продаж иностранцев не заметили. А на покупке доллара стояли госбанки.
Вечерние подорожание валюты сегодня объяснили двумя причинами:
* Покупками доллара государственными банками;
* Выплатой первой заметной порции возмещения НДС со стороны Госказначейства: бизнесу перечислили 417,8 млн грн.
Банки-спекулянты не сильно раскачивали рынок, в основном держали доллар.
"Банки не закрывали в пятницу короткие валютные позиции, переносили их на следующую неделю. Это значит, что они продали доллар клиентов (вкладчиков) и теперь ждут снижения его курса, чтобы откупить валюту и заработать на курсовой разнице. Есть ожидания по укреплению гривны после размещения ОВГЗ в будущий вторник", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
На 23 марта Минфин заявил размещение 5 видов гривневых гособлигаций: на 6 месяцев (лимит 500 млн грн), 12 месяцев, а также на 1,5, 2 и 3 года. По разным оценкам, общий объем размещения должен быть не менее 10 млрд грн. Хотя правительству нужно больше - не менее 12,2 млрд грн. Ровно столько потребуется, чтобы оплатить старые выпуски ОВГЗ на следующей неделе, 24 марта:
* 10,6 млрд грн - погашение ОВГЗ;
* 1,6 млрд грн - проценты по ОВГЗ.
Конечно, дефолта не будет даже, если новых гособлигации разместят на меньшую сумму. Просто гривневые средства придется изымать из госбюджета. А не факт, что он в марте будет выполнен без дефицита, особенно с учетом локдауна в Киеве и ряде других регионов.
В понедельник, 22 марта, казначеи прогнозируют открытие межбанка в рамках 27,65-27,70 грн/$, и ждут снижения валютного курса.
"Если иностранцы и правда выйдут на покупку новых выпусков ОВГЗ, то межбанк до конца недели вполне может уйти на 27,50 грн/$", - считает Василий Невмержицкий. А его коллеги сделали поправку еще и на покупки регулятора.
"При продажах валюты межбанк может отойти на 27,55 грн/$. На этих уровнях появится Национальный банк, он будет контролировать ситуацию и работать на опережение оценивая мощности продавцов", - считает Андрей Шевчишин.
Это при том, что на следующей неделе будет выплачено порядка 8-9 млрд грн в рамках возмещения НДС. Ожидается увеличение валютных продаж со стороны аграриев, которые сейчас готовятся к посевной, и минимальный спрос на доллар со стороны импортеров из-за локдауна.
Если иностранцы не станут активно скупать новые выпуски ОВГЗ или возьмут их мало, то ожидается сохранения курсового коридора в районе 27,70-27,80 грн/$.
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