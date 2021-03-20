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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Новые «пленки Лероса» не нанесут существенный вред Зеленскому с Бакановым — интервью с политологом Виталием Куликом

23:21 19.03.2021 |

Политика

 Денис Сарбей / Деловая столица

О новых "пленки Лероса", где впервые напрямую говорится о коррупции президента Зеленсського и председателя СБУ Ивана Баканова, последствия их появления в медиаполе и судьбе самого обличителя «ДС» поговорила с политологом Виталием Куликом.

«ДС» В новой порции «пленок Лероса» президент Зеленский и глава СБУ Баканов прямо обвиняются в коррупции. Чем ответит ОП и СБУ?

В.К. Они будут говорить, что это все инспирация и шутка, монтаж и тому подобные официальные отмазки. Публикация таких пленок имеет целью определенные цели. В основном это дискредитация ОП, а не продвижение какого-то уголовного расследования. Конечно, пленки будут изучены на предмет достоверности, но никакого результата по этим исследованиям не будет. Поэтому, если даже пленки и настоящие, и человек, чей голос якобы на них присутствует, имел отношение к назначениям в СБУ, это в очередной раз подчеркнет то, о чем Лерос уже не раз говорил, - как о брате Ермака, так и всю кухню Банковой по назначениям. Это лишь один из эпизодов в общей картине, как происходят назначения и делает бизнес окружение президента в этом вопросе.


«ДС» Может скандал угрожать реальными проблемами Баканову? Наверное, ГБР обяжут открыть очередное дело?

В.К. Я не верю ни в отставку Баканова, ни в его устранение. Единственное, что есть вопросы по первому заместителю председателя СБУ Андрею Наумову: возможно, эта фигура отойдет в тень или будет перемещена. Есть вопрос относительно самого фигуранта записи, то есть насколько он сохранит свое влияние, если оно есть. Но в какому-то существенному удару по нему это не приведет. О том, что там обсуждают вопрос о наркотиках и шутят о кокаине, то эти слухи были еще во время избирательной президентской кампании, но мало повлияли на рейтинг Зеленского.

«ДС» На новых пленках в негативном ключе фигурирует Хорошковский. Зачем сегодня атаковать эту во многом отыгранную фигуру? Или она не отыграна?

В.К. Напомню, что Хорошковский во время формирования правительства в 2019-2020 гг. был в Украине и принимал непосредственное участие в попытке пролоббировать тех или иных назначенцев. Его и самого рассматривали как участника новой архитектуры власти при новом президенте. Хорошковского считают и одним из тех, кто организовывал кампанию Зеленского, и близким к его окружению. Поэтому не исключаю, что сейчас он хочет вернуться в политические расклады. Ведь тогда он уехал из Украины, так и не добившись ключевых для себя назначений и не пролоббировав свои основные позиции. Я знаю, что его офис после победы Зеленского находился неподалеку от Офиса президента, но, как говорили его знакомые, Хорошковского не услышали, и он потерял мотивацию для своего пребывания в Украине.

«ДС» Понятно, что «пленки Лероса» - это не диктофон Мельниченко, но какое-то влияние на общественное мнение они имеют. Какой масштаб этого влияния?

В.К. Эти записи, конечно, будут использоваться всеми противниками Зеленского, начиная с сторонников Порошенко и заканчивая ОПЗЖ. Они будут максимально раздуваться, репоститься, будут создаваться мемы и прочее. Но большого влияния на общество они не имеют, и 50-100 тыс. просмотров - довольно мало. Но это будет определенной головной болью для Банковой, и знаю, что на некоторых ресурсах пытались снять эти записи. Пулы, задействованы Банковой, пытаются перехватить людей, которые эти вброс репостят, и не допустить какого-то серьезного обсуждения. Не думаю, что этим темам дадут прозвучать на каких-либо пресс-конференциях или брифингах Банковой.

По Леросу уже прошелся президент, это предатель и манипулятор, поэтому на самого президента это не имеет никакого влияния, за исключением того, что будут какие-то выводы по самому фигуранту этой записи. Но серьезных последствий действия Лероса, кроме информационных сливов, которые имеют определенное распространение и работают на определенные задачи по дискредитации, не будут. И Зеленского они существенно не дискредитируют. Хотя это будет еще одним небольшим вкладом в развал существующего режима. И сама запись, показывающая становление нынешней власти и что за люди сейчас на Банковой, достаточно интересна.

«ДС» С начала обличительной деятельности Лероса гуляют разные предположения, чей он инструмент. Кто-то считает, что он был и остается человеком Андрея Богдана, а сливы записей организует беглый сбушник Нескоромный, также близкий к Богдану. Кто-то уверен, что компромат Леросу поставляет НАБУ. По вашему мнению, в чьих интересах работает Лерос?

В.К. Трудно сказать наверняка. То что он имеет контакты с НАБУ, - это уже секрет Полишинеля, и некоторые его заявления вполне вписываются в те или иные расследования или медийные контратаки НАБУ. Что касается Богдана, то у него своя игра, и то, что Лерос - один из исполнителей именно его проектов, я бы не сказал. Его просто используют под разные проекты, а он и сам не против этого.

«ДС» Почему Лерос до сих пор имеет техническую возможность получать и публиковать новые сливы? Почему «орлы Баканова» не могут перекрыть этот сливной канал?

В.К. Он яркая медийная фигура, депутат ВР, имеет хотя бы какой-то депутатский иммунитет. Имеет и доступ к депутатской трибуне, и, соответственно, люди, заинтересованные в озвучивании той или иной информации или проведении информационных спецопераций, используют его ресурс.

«ДС» Можно ли считать, что Лерос уже заработал себе достаточный авторитет, чтобы не переживать за собственную безопасность?

В.К. Не думаю. что кто-то захочет что-нибудь ему сделать. Это возможно только тогда, когда сильно припечет, хотя я в этом очень сомневаюсь. И вряд ли кто-то захочет навредить Леросу физически. Уголовные производства, атаки на его бизнес или людей вокруг него, в частности родственников, вполне возможны, но в физическое давление на Лероса я не верю.
 

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