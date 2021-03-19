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Подозрение Рожковой. НБУ ведет внутреннее расследование
16:29 19.03.2021 |
Национальный банк Украины ведет внутреннее расследование сотрудничества с Kroll, консалтинговой фирмой AlixPartners, а также юридическими фирмами Hogan Lovells и Astersв деле о выводе из ПриватБанка $5,5 млрд до его национализации. Об этом сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в Facebook.
"Сегодня уже и внутри НБУ ведутся внутренние расследования касательно нашего сотрудничества с агентством Kroll и юридическими советниками. Сотрудничества, целью которого было и есть защита интересов государства", - написала она.
Рожкова добавила, что подобные действия наносят мощный удар по репутации и имиджу Украины на международной арене, так как сегодня внимание международных партнеров максимально приковано к расследованию мошеннических действий в ПриватБанке.
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