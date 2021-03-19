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Дело ПриватБанка. Замглавы НБУ Рожкову хотят обвинить в госизмене – Kyiv Post
10:57 19.03.2021 |
Генеральная прокуратура возбудила уголовного дела в отношении первого заместителя главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерины Рожковой и нескольких других сотрудников центробанка, участвовавших в расследовании и национализации ПриватБанка (Киев) в 2016 году по обвинению в государственной измене и растрате, сообщает издание Kyiv Post со ссылкой на документы Генпрокуратуры.
Согласно сообщению, причиной обвинения является предоставление Нацбанком информации нанятым для расследования или помощи в национализации ПриватБанка компаниям, в частности судебно-медицинской Kroll Inc., консалтинговой фирмы AlixPartners и юридическими фирмами Hogan Lovells и Asters.
Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.
В ноябре 2019 года генпрокурор Руслан Рябошапка передал в НАБУ дело о выводе из ПриватБанка многомиллиардных средств до его национализации.
Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.
"Перечисленные структуры - компании, которые Украина официально наняла для расследования или содействия национализации ПриватБанка, которому на момент национализации в 2016 году не хватало 5,5 млрд долларов. Его бывшие владельцы Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов якобы присвоили деньги банка через мошеннические кредиты и отмывание денег. Работа Kroll была неотъемлемой частью разоблачения потери средств", - пишет издание.
Рожкова заявила Kyiv Post, что ей неизвестны какие-либо ожидаемые обвинения против нее, но в нападках на сотрудничество НБУ с иностранными компаниями нет ничего нового.
"Это просто сюрреалистично", - написала она в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию.
По словам источников издания, инициатором возобновления расследования мог быть нынешний глава НБУ Кирилл Шевченко или кто-то из должностных лиц Офиса президента, расследование проводится СБУ и ГБР.
В НБУ отказались комментировать информацию, в СБУ заявили, что прокомментируют позже. Офис Зеленского и ГБР на момент публикации статьи на момент публикации не ответили на запрос.
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