Виталий Бала: Заседание СНБО по Деркачу должно было состояться давно, но СБУ не тем занимается

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Виталий Бала: Заседание СНБО по Деркачу должно было состояться давно, но СБУ не тем занимается

09:44 19.03.2021 |

Политика

 Денис Сарбей / Деловая столица

О последствиях объявления Андрея Деркача "марионеткой Путина" для украинской власти и политических партнеров депутата в ОПЗЖ «ДС» поговорила с директором Агентства моделирования ситуаций Виталием Балой

«ДС» Американская разведка прямо назвала Андрея Деркача марионеткой Путина, что вмешивалась в президентскую гонку в США в 2020 году. Как будут реагировать Зеленский и его Офис? Ждать ли появления этой фамилии в очередном решении СНБО?

В.Б. Во-первых, санкции минюста США против Деркача уже были в конце прошлого года. И какой-то реакции с нашей стороны, которая запомнилась бы, я не вспомню. Возможно, кто-то там что-то говорил или делал, но это не было определенным сигналом.

Во-вторых, в этой ситуации должен реагировать не так Офис президента, как СБУ. Она, по сути своей, должна заниматься контрразведывательной деятельностью, а не тем, чем она сейчас в основном занимается. И если одна из лучших спецслужб мира называет Андрея Деркача агентом РФ, то нашей контрразведке надо разобраться, насколько это соответствует действительности, и принять необходимые меры. И это нужно делать в первую очередь. А относительно заседания СНБО - это надо было сделать давно. Но лучше поздно, чем никогда.

«ДС» Адвокат Игорь Головань, представляющий интересы Петра Порошенко, сообщил, что Шевченковский суд обязал ГБР возобновить расследование против Нестора Шуфрича, Рената Кузьмина и группы нардепов от ОПЗЖ за их вмешательства в ход выборов в США. Готов ли Офис Зеленского ради благосклонности администрации Байдена воевать не конкретно с Медведчуком, а с целой обоймой депутатов от ОПЗЖ?

В.Б. Для того чтобы взаимоотношения президентов США и Украины имели какую-то перспективу, Зеленский, который в свое время положительно оценивал открытие уголовных дел, связанных с Байденом, и собирался вызвать его в качестве свидетеля, теперь должен принимать определенные решения и предпринимать конкретные действия. В частности, относительно граждан Украины, заподозренных в сотрудничестве с российской разведкой.

Действия относительно упомянутых депутатов тоже должны быть одним из приоритетов. Не знаю, насколько фактологической является доказательная база по Шуфричу и Кузьмину. Но если такая есть, то это нужно обязательно делать, прежде всего с учетом защиты национальных интересов Украины. Это станет очень позитивным сигналом для нашего стратегического союзника.

«ДС» Не боятся ли в ОП, что когда они затронут едва не полфракции ОПЗЖ, то может произойти что-то худшее, чем прекращение поставок дизеля и автогаза в Украину компанией, связанной с Медведчуком?

В.Б. Думаю, что на это ни в коей мере не надо обращать внимания. Я вообще сторонник обнуления торговых отношений с РФ, и для этого надо искать компенсационные варианты. Если мы говорим о дизеле, ядерном топливе, то уже давно надо было найти альтернативные источники их поставки. Чтобы не было очевидного сюрреализма, когда страна убивает наших граждан, а мы с ней торгуем, - это не укладывается в рамки здравого смысла. Следует разрабатывать план, который бы позволил Украине с наименьшими потерями выйти из этой ситуации.

«ДС» Кроме Деркача, разведка США вспомнила Константина Килимника, ранее руководившего офисом Манафорта в Украине. Эту фигуру называют близкой к Сергею Левочкину. В контексте того, что США собираются системно помогать Зеленскому заниматься деолигархизацией, затронет ли этот сюжет «газовиков»?

В.Б. Это уже будет зависеть от украинской власти, в первую очередь от правоохранительных органов. Когда эти фамилии в таком докладе упоминаются - это определенный сигнал для того, чтобы мы не просто услышали, почитали, обсудили, а проверили и сделали конкретные действия. Реакция со стороны наших правоохранительных органов и власти также будет определенным сигналом о готовности украинской власти к взаимоотношениям с США. Думаю, что вероятность разговора Байдена с Зеленским, которая так и не состоялась пока, во многом зависит от решений и действий украинской власти в этом направлении.

«ДС» Близость Левочкина к руководителю ОП Ермаку может этому помешать?

В.Б. Думаю, что нынешний руководитель ОП занимается неестественными для его должности функциями. Кроме того, он сейчас фактически является своеобразной политической гирей для Владимира Зеленского, и чем быстрее президент от этой гири избавится, тем больше у него будет возможностей для маневрирования и выхода из кризисных ситуаций.

Кстати, если бы сейчас властью не были случайные в политике люди, они бы уже давно решили вопрос "Вагнергейта", который продолжает негативно влиять на репутацию не только Зеленского, но и Украины. Ведь ОП сейчас является политической ахиллесовой пятой для президента. И вообще выглядит странно, когда принятие решений, касающихся национальных и государственных интересов Украины, зависит от руководителя ОП - независимо от его фамилии.

«ДС» Будет ли Белый дом более настойчиво добиваться экстрадиции Фирташа в США, чем он делал это при Трампе? В случае успеха ожидают ли группу «газовиков» в Украине новые проблемы?

В.Б. Подавляющее большинство людей, которые у нас вроде занимаются политикой, преувеличивают роль Украины во внешней политике США и их национальных интересах. США есть чем заниматься. В докладе Байдена о внешней политике был генеральный месседж, что Америка возвращается в мир после того, что там наделал Трамп. Речь идет и о сотрудничестве с ВОЗ, и о Парижском климатическом соглашении, и о делах с Ираном, то есть вопросах, которые среди первых в интересах США.

Итак, вопрос Фирташа где-то очень и очень далеко и касается не столько внешнеполитических интересов, а больше деятельности правоохранительных органов. У американцев есть свои процедуры, согласно которым они ведут дело Фирташа. Между прочим, процесс может пойти и в обратном направлении. Если власть реально начнет бороться с олигархическими группами внутри страны, то, безусловно, затронет Фирташа как одного из их руководителей. Тогда можно будет педалировать и ускорять этот процесс. То есть многое зависит именно от действий нынешней украинской власти.
 

ПО РУБРИКАМ

11:38 Фондовые биржи Азии 19 марта закрылись в минусе

11:36 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 18.03.21

10:57 Дело ПриватБанка. Замглавы НБУ Рожкову хотят обвинить в госизмене – Kyiv Post

10:51 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 19.03.21

10:47 Остаток средств на корсчетах банков 19.03.21

10:39 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 18.03.2021

10:37 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 19.03.2021

09:03 Visa начнёт работать с криптовалютами — расплатиться биткоинами можно будет практически везде

08:43 Около 100 страховых компаний скрывают реальных владельцев, – Нацбанк

08:14 Золото дешевеет 19 марта на росте доходности гособлигаций США

08:06 Курс доллара 19 марта практически не меняется после сильного роста в четверг

07:55 Акции американских технологических компаний 18 марта резко снизились

18.03 Курс доллара на межбанке опустили из-за локдауна в Киеве и слухов о валютной распродаже «Нафтогаза»

18.03 Фонд гарантирования хочет увеличить сумму возмещения вдвое в этом году

18.03 Нормативы к началу марта нарушали 9 украинских банков - НБУ

• дальше…

11:25 Розничные сети отреагировали на вчерашнее повышение цен «Приватом»

08:47 Экс-министр Абромавичус покупает крупную аграрную компанию в Украине

08:14 Золото дешевеет 19 марта на росте доходности гособлигаций США

08:03 Нефть 19 марта незначительно дорожает в рамках коррекции

18.03 Смертность в Украине в начале года выросла на 7,5%

18.03 Профильный комитет Рады рекомендовал принять в 1-м чтении законопроект о налоговой амнистии

18.03 Госдеп США пригрозил санкциями компаниям, достраивающим «Северный поток-2»

18.03 Рост ВВП в Украине ожидается на уровне 5,3% – Dragon Capital

18.03 Инвесторы называют «корнем зла» слабую судебную систему в Украине - ЕБА

18.03 Глава СБУ заявил, что «АрселорМиттал Кривой Рог» получает из бюджета больше, чем платит. Компания опровергает

• дальше…

11:14 Дипломаты США и КНР публично обменялись жесткими обвинениями

08:36 После предложения Путина в Белом доме ответили, что Байден слишком занят

18.03 Почему Украине не удалось избежать конфронтации с Ираном

18.03 Госдеп США пригрозил санкциями компаниям, достраивающим «Северный поток-2»

18.03 Регулятор ЕС признал вакцину AstraZeneca безопасной для дальнейшего использования

18.03 В Сенате США внесли законопроект о партнерстве с Украиной в сфере безопасности

18.03 В ООН улучшили прогноз роста мировой экономики

18.03 Испания четвертой в ЕС узаконила эвтаназию

18.03 «Возмещение ущерба». Как Путин будет выжимать из Зеленского воду в Крым

18.03 ЕС заморозил планы санкций против Турции из-за улучшения отношений - СМИ

18.03 Евросоюз прокомментировал слова Байдена о Путине-убийце

18.03 Путин ответил на слова Байдена: «Кто как обзывается, тот так и называется»

18.03 Армения идет на досрочные выборы на фоне затяжного кризиса

18.03 ЕС учредил единый инструмент внешнего финансирования для продвижения своих ценностей и интересов в мире

18.03 Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП в 2021г до 6,1% с 5,3%

• дальше…

11:55 Состоялся детский чемпионат Киева по футзалу

18.03 Смертность в Украине в начале года выросла на 7,5%

18.03 В Киеве с 20 марта вводится суровый карантин на три недели - Кличко

18.03 За год карантина количество пользователей соцсетей в Украине выросло на 7 миллионов человек, – GlobalLogic

17.03 Профильный комитет Рады рекомендует Раде назначить внеочередные выборы мэра Харькова на 31 октября

17.03 Минздрав увеличил интервал между дозами вакцины CoviShield до 90 дней – Ляшко

16.03 Более половины украинцев не намерены вакцинироваться от COVID-19 – опрос Центра Разумкова

16.03 Степанов: если 50% всех областей окажутся в «красной» зоне, возможно введение «жесткого» карантина на территории всей Украины

15.03 Пенсионный возраст для части украинцев повысят с 1 апреля: кого это коснется

15.03 Что будет, если у Зеленского поделят Украину на 10 зон

11.03 Сделали важный шаг к строительству первого платного автобана в Украине - Шмыгаль

11.03 Территория Украины будет иметь 10 функциональных зон - Минрегион

10.03 Уставшие мосты и технологии «регионалов»: Почему люди Зеленского продолжают "мочить" Виталия Кличко

04.03 Украина поднялась на 7 ступенек в рейтинге экономических свобод

04.03 Фармкомпания «Фармак» совместно с украинскими учеными создали ПЦР-тест, выявляющий новые штаммы коронавируса

• дальше…

10:57 Дело ПриватБанка. Замглавы НБУ Рожкову хотят обвинить в госизмене – Kyiv Post

09:44 Виталий Бала: Заседание СНБО по Деркачу должно было состояться давно, но СБУ не тем занимается

08:29 «Буки» и С-300 ремонту не подлежат. Почему мы хотим ЗРК NASAMS, и кто нам их продаст

18.03 Почему Украине не удалось избежать конфронтации с Ираном

18.03 Инвесторы называют «корнем зла» слабую судебную систему в Украине - ЕБА

18.03 Зеленский назначил сына российского продюсера Роднянского в набсовет «Ощадбанка»

18.03 «Возмещение ущерба». Как Путин будет выжимать из Зеленского воду в Крым

18.03 Сергей Фурса: Рост цен в Украине ускорился. Что же пошло не так?

18.03 Алексей Голобуцкий: Пленки Суркова-Медведчука уже никому не интересны, в отличие от «Вагнергейта»

18.03 Перевести внимание с «вагнергейта» на «пленки Суркова - Медведчука»: Зачем в Раде создают ВСК по расследованию всех зрад

18.03 Разумков: Меня не приглашали войти в политсовет партии «Слуги народа"

18.03 Суд освободил из-под стражи двух экс-бойцов батальона «Торнадо»

17.03 От дальнейшего президентства Зеленского не ждет ничего хорошего 41% украинцев, 19% надеется на лучшее – соцопрос

17.03 Данилюк, Климкин и Рябошапка призвали Зеленского ветировать закон о создании Бюро экономической безопасности

17.03 Рейтинг партий: «СН» - 26,5%, «ЕС» - 20%, ОПЗЖ - 18%, «Батькивщина» - 9%, «Сила и честь» - 5%, - опрос «Центра Разумкова»

• дальше…

11:35 Россиянин Крючков признал вину в подготовке кибератаки на завод Tesla

11:29 Электроседан Lucid Air первым получит поддержку объемного звука Dolby Atmos

09:37 В Украине пресекли работу колл-центров, похищавших деньги под предлогом вложений в криптовалюту

09:28 Facebook представила умный браслет, который сможет управлять предстоящими очками дополненной реальности

18.03 BMW не планирует производить собственные электромобильные батареи — CNBC

18.03 Sony показала VR-контроллеры для PlayStation 5 с тактильной связью и адаптивными триггерами

18.03 Toyota представила концепт Aygo X prologue

18.03 Мобильная GeForce RTX 3050 Ti получила 2560 ядер CUDA и 4 Гбайт видеопамяти

18.03 Alibaba перестал быть крупнейшим китайским онлайн-ретейлером — его потеснил Pinduoduo

17.03 BMW раскрыла внешность электрического лифтбека i4

17.03 Американец взял на тест-драйв BMW и на ней же поехал грабить банк, чтобы выкупить ее у дилера

17.03 Китайские кибершпионы похищают данные о 5G по всему миру

17.03 В главном браузере Microsoft появился детский режим

17.03 Audi отказалась от разработки двигателей внутреннего сгорания

17.03 В США поймали похитителей катализаторов — ущерб составил 750 000 долларов

• дальше…

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно