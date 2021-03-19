Виталий Бала: Заседание СНБО по Деркачу должно было состояться давно, но СБУ не тем занимается

Денис Сарбей / Деловая столица

О последствиях объявления Андрея Деркача "марионеткой Путина" для украинской власти и политических партнеров депутата в ОПЗЖ «ДС» поговорила с директором Агентства моделирования ситуаций Виталием Балой

«ДС» Американская разведка прямо назвала Андрея Деркача марионеткой Путина, что вмешивалась в президентскую гонку в США в 2020 году. Как будут реагировать Зеленский и его Офис? Ждать ли появления этой фамилии в очередном решении СНБО?

В.Б. Во-первых, санкции минюста США против Деркача уже были в конце прошлого года. И какой-то реакции с нашей стороны, которая запомнилась бы, я не вспомню. Возможно, кто-то там что-то говорил или делал, но это не было определенным сигналом.

Во-вторых, в этой ситуации должен реагировать не так Офис президента, как СБУ. Она, по сути своей, должна заниматься контрразведывательной деятельностью, а не тем, чем она сейчас в основном занимается. И если одна из лучших спецслужб мира называет Андрея Деркача агентом РФ, то нашей контрразведке надо разобраться, насколько это соответствует действительности, и принять необходимые меры. И это нужно делать в первую очередь. А относительно заседания СНБО - это надо было сделать давно. Но лучше поздно, чем никогда.

«ДС» Адвокат Игорь Головань, представляющий интересы Петра Порошенко, сообщил, что Шевченковский суд обязал ГБР возобновить расследование против Нестора Шуфрича, Рената Кузьмина и группы нардепов от ОПЗЖ за их вмешательства в ход выборов в США. Готов ли Офис Зеленского ради благосклонности администрации Байдена воевать не конкретно с Медведчуком, а с целой обоймой депутатов от ОПЗЖ?

В.Б. Для того чтобы взаимоотношения президентов США и Украины имели какую-то перспективу, Зеленский, который в свое время положительно оценивал открытие уголовных дел, связанных с Байденом, и собирался вызвать его в качестве свидетеля, теперь должен принимать определенные решения и предпринимать конкретные действия. В частности, относительно граждан Украины, заподозренных в сотрудничестве с российской разведкой.

Действия относительно упомянутых депутатов тоже должны быть одним из приоритетов. Не знаю, насколько фактологической является доказательная база по Шуфричу и Кузьмину. Но если такая есть, то это нужно обязательно делать, прежде всего с учетом защиты национальных интересов Украины. Это станет очень позитивным сигналом для нашего стратегического союзника.

«ДС» Не боятся ли в ОП, что когда они затронут едва не полфракции ОПЗЖ, то может произойти что-то худшее, чем прекращение поставок дизеля и автогаза в Украину компанией, связанной с Медведчуком?

В.Б. Думаю, что на это ни в коей мере не надо обращать внимания. Я вообще сторонник обнуления торговых отношений с РФ, и для этого надо искать компенсационные варианты. Если мы говорим о дизеле, ядерном топливе, то уже давно надо было найти альтернативные источники их поставки. Чтобы не было очевидного сюрреализма, когда страна убивает наших граждан, а мы с ней торгуем, - это не укладывается в рамки здравого смысла. Следует разрабатывать план, который бы позволил Украине с наименьшими потерями выйти из этой ситуации.

«ДС» Кроме Деркача, разведка США вспомнила Константина Килимника, ранее руководившего офисом Манафорта в Украине. Эту фигуру называют близкой к Сергею Левочкину. В контексте того, что США собираются системно помогать Зеленскому заниматься деолигархизацией, затронет ли этот сюжет «газовиков»?

В.Б. Это уже будет зависеть от украинской власти, в первую очередь от правоохранительных органов. Когда эти фамилии в таком докладе упоминаются - это определенный сигнал для того, чтобы мы не просто услышали, почитали, обсудили, а проверили и сделали конкретные действия. Реакция со стороны наших правоохранительных органов и власти также будет определенным сигналом о готовности украинской власти к взаимоотношениям с США. Думаю, что вероятность разговора Байдена с Зеленским, которая так и не состоялась пока, во многом зависит от решений и действий украинской власти в этом направлении.

«ДС» Близость Левочкина к руководителю ОП Ермаку может этому помешать?

В.Б. Думаю, что нынешний руководитель ОП занимается неестественными для его должности функциями. Кроме того, он сейчас фактически является своеобразной политической гирей для Владимира Зеленского, и чем быстрее президент от этой гири избавится, тем больше у него будет возможностей для маневрирования и выхода из кризисных ситуаций.

Кстати, если бы сейчас властью не были случайные в политике люди, они бы уже давно решили вопрос "Вагнергейта", который продолжает негативно влиять на репутацию не только Зеленского, но и Украины. Ведь ОП сейчас является политической ахиллесовой пятой для президента. И вообще выглядит странно, когда принятие решений, касающихся национальных и государственных интересов Украины, зависит от руководителя ОП - независимо от его фамилии.

«ДС» Будет ли Белый дом более настойчиво добиваться экстрадиции Фирташа в США, чем он делал это при Трампе? В случае успеха ожидают ли группу «газовиков» в Украине новые проблемы?

В.Б. Подавляющее большинство людей, которые у нас вроде занимаются политикой, преувеличивают роль Украины во внешней политике США и их национальных интересах. США есть чем заниматься. В докладе Байдена о внешней политике был генеральный месседж, что Америка возвращается в мир после того, что там наделал Трамп. Речь идет и о сотрудничестве с ВОЗ, и о Парижском климатическом соглашении, и о делах с Ираном, то есть вопросах, которые среди первых в интересах США.

Итак, вопрос Фирташа где-то очень и очень далеко и касается не столько внешнеполитических интересов, а больше деятельности правоохранительных органов. У американцев есть свои процедуры, согласно которым они ведут дело Фирташа. Между прочим, процесс может пойти и в обратном направлении. Если власть реально начнет бороться с олигархическими группами внутри страны, то, безусловно, затронет Фирташа как одного из их руководителей. Тогда можно будет педалировать и ускорять этот процесс. То есть многое зависит именно от действий нынешней украинской власти.

