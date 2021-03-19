«Буки» и С-300 ремонту не подлежат. Почему мы хотим ЗРК NASAMS, и кто нам их продаст

Михаил Жирохов / Деловая столица

Не так давно на презентации «Візії Повітряних сил-2035» для народных депутатов командующий Воздушными Силами генерал Сергей Дроздов заявил о том, что в планах до 2025 года - получить новый зенитно-ракетный комплекс средней дальности. При этом необходимо добавить, что согласно этому документу, к 2030 г. такими комплексами должны быть вооружены четыре зенитно-ракетные бригады, а сняты с вооружения, кроме «Бука», еще и С-125, С-300П и С-300В.

Напомним, что нынче основным таким комплексом является ЗРК «Бук-М1»: Украина располагала 72-мя по состоянию на 2016 г. Принятый на вооружение советской армии в 1983-м, он проявил себя с самой лучшей стороны в ходе конфликтов конца ХХ - начала XXI вв. Так, именно расчетами грузинских «Буков» были сбиты четыре самолета российских ВВС (в том числе разведчик Ту-22М и три штурмовика Су-25) в ходе войны 2008 г.

Однако сегодня очевидно, что ЗРК «Бук» морально и физически устарели. И хотя «Укроборонпром» наладил программу частичной модернизации и капитального ремонта как ракет, так и самого комплекса, однако многие проблемы решить уже нельзя. Взять закупку запасных частей - уже сегодня нехватка элементной базы по ряду критических номенклатур стала почти катастрофической.

Поэтому вопрос замены и стоит настолько серьезно. Интересно отметить, что военные предлагают закупить 36-40 единиц, что почти вполовину меньше нынешнего парка ЗРК этого типа. Причем в качестве перспективного образца чаще всего звучит комплекс NASAMS. Созданный на основе ракеты AMRAAM (AIM-120A) класса «воздух-воздух» в начале 1990-х консорциумом из американской Raytheon и норвежской компании Kongsberg, комплекс этот сегодня состоит состоит на вооружении в Норвегии, Испании, Нидерландах, Финляндии, Чили, Индонезии, Омане, Литве и даже в США (с 2004 г. в составе системы ПВО Вашингтона). Онс пользуется довольно высоким спросом - из последних контрактов, например, стоит отметить закупку партии стоимостью около $1 млрд Венгрией, которая заменяет ими ЗРК «Куб» советского производства.

Дальность поражения воздушной цели NASAMS составляет от 2,5 до 25 км на высотах от 0,03 до 16 км. Захват цели радиолокационной головкой самонаведения ЗУР происходит на дистанции до 20 км, после чего осуществляется ее активное самонаведение.

Основная тактическая единица ЗРК NASAMS - батарея. В ее состав входят три огневых взвода (девять пусковых установок с общим комплектом в 54 ракеты), объединенных в информационную сеть таким образом, что каждая из трех РЛС способна заменить остальные. Командный пункт батареи (размещается на одном из пунктов управления огнем) может получать целеуказание от вышестоящего штаба и выдавать данные о воздушной обстановке на пункты управления огнем взводов. Стоит отметить, что все 54 ракеты могут быть выпущены по различным целям в течение 12 секунд.

Насколько реальна сейчас закупка Украиной таких комплексов - пока неясно. Для нашей страны актуальным остается вопрос цены и вопрос времени. К примеру, Венгрия, которая подписала контракт осенью 2020 г., первые комплексы получит только в 2023 г. А у нас, насколько можно судить из открытых источников, пока дальше обсуждений дело не пошло, а ведь впереди еще и сложная переговорная процедура. Причем, судя по всему, кроме закупки комплексов придется отдельно вести переговоры и с США по поводу закупки ракет AMRAAM и AMRAAM-ER для них. То есть если наши военные реально хотят получить новые ЗРК, то им надо уже начинать переговоры с возможностью заключения контракта в 2022 г.





При этом совершенно непонятна зацикленность наших военных именно на этом комплексе, закупка которого не вполне очевидна ввиду огромного количества проблем - от нежелания западных стран продавать нам летальное вооружение и до вопроса их высокой стоимости.

При этом есть, например, турецкий HİSAR-O+, который при сходных с NASAMS характеристиках имеет возможность перехвата ракет класса «воздух-земля» и беспилотников. Понятно, что комплекс не доведен до серийного производства, однако в условиях быстро развивающейся турецкой военной промышленности речь может идти всего лишь о годе-двух и подключение нашей страны на этом этапе могло бы удешевить его покупку.

А можно подумать о том, что ГКБ «Луч» предлагает на основе наработок по программе «Вільха» за относительно небольшие деньги создать отечественный комплекс. Правда, тут снова остается вопрос времени, так как «Луч» не имеет опыта создания именно зенитной ракеты и ее доводка может занять непростительно много времени.

А ведь кроме ЗРК средней дальности есть еще вопрос о комплексах дальнего действия, которых у нас нет совсем. Много разговоров идет о возможной закупке американских Patriot, но в наших условиях это малореально, так как это очень дорого и вряд ли Вашингтон при всех союзнических отношениях даст разрешение на их поставку вне НАТО/ Тем более при угрозе попадания такой высокотехнологической продукции в руки россиян.

