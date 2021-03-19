Курс доллара на межбанке опустили из-за локдауна в Киеве и слухов о валютной распродаже «Нафтогаза»

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

Слабая торговля на межбанке завершилась 18 марта снижением курса доллара на 1 копейку - до 27,70-27,72 грн/$. В кассах цены опустились сильнее. Средние курсы продажи наличного доллара уменьшились на 4 копейки, покупки - на 5 копеек. К вечеру они оказались в таких диапазонах:

* 27,75-27,86 грн/$ - на продаже;

* 27,45-27,60 грн/$ - на покупке

Население в основном сдавало валюту, очень мало ее покупало.

Межбанковская торговля была не очень активной: объем сделок на Bloomberg обвалился с $139 млн до $95 млн. Нацбанк на рынок не выходил, и других крупных игроков также не было.

"Межбанк был совсем вялым, топтался на месте. Не наблюдалось ни крупных сделок на моменте, ни идей для активной торговли на будущее. Нерезидентов не было видно. Торговали банки и отечественные экспортеры/импортеры в очень скромных объемах", - описал настроения финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Предпринимались попытки просадить курс доллара максимально вниз, но ниже 27,69 грн/$ он сегодня не уходил.

"Утро на безналичном рынке начиналось на 27,70-27,73 грн/$. После первых сделок в торговом терминале Bloomberg по 27,70 грн/$ межбанк отреагировал движением котировок на 27,69-27,71 грн/$. Перед обеденным перерывом гривна укрепилась и сбалансировалась на 27,67-27,69 грн/$. Во второй половине дня торги проходили в диапазоне 27,68-27,71 грн/$", - рассказал о торговле директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Такое курсовое движение объясняли двумя факторами:

* Слухами, которые утром ходили о возможных продажах доллара НАК "Нафтогаз". Под них валютный курс опускали вниз. Но сплетня в итоге не была отработана, госкомпания на рынок на вышла.

* Новостью о введении в Киеве с 20 марта по 9 апреля более жестких карантинных ограничений.

"Рынок вялый, готовится к локдауну, деловая активность на паузе. Магазины, торгующие промышленной продукцией, не будут активно завозить товары, останутся продажи через интернет. Произойдет общее торможение торговли. Потому импортеры будут закупать меньше валюты на межбанке", - отметил в разговоре соруководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Эксперты ждут дальнейшего сокращения спроса на доллар, и выхода с валютными покупками Нацбанка. Крупных валютных продаж ждут от "Нафтогаза" и агропредприятий, а также со стороны иностранцев, у которых сохраняется интерес к нашим облигациям внутреннего госзайма.

Это подтвердилось сегодняшним отчетом Нацбанка, который подтвердил покупку вчера иностранцами гривневых ОВГЗ на 2,1 млрд грн, их портфель достиг 103,96 млрд грн.

На будущий вторник, 23 марта, Минфин заявил сегодня размещение 5 видов гривневых облигаций:

* 6 месяцев с лимитом 500 тыс. грн;

* 12 месяцев без лимита;

* 1,5 года без лимита;

* 2 года без лимита;

* 3 года без лимита.

Завтра, 19 марта, казначеи ждут страта межбанка в рамках 27,68-27,73 грн/$.